Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής 0-2: Πρώτη νίκη για τον «Γηραιό» στη Super League

Ο Ηρακλής έφυγε από την Τρίπολη με ένα σημαντικό τρίποντο, την ώρα που ο Αστέρας παρέμεινε χωρίς βαθμό

Μίλτος Τσεκούρας

Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής 0-2: Πρώτη νίκη για τον «Γηραιό» στη Super League
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
3'
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  • Ο Ηρακλής πέτυχε την πρώτη του νίκη στη Super League επιστρέφοντας στη μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στην Τρίπολη.
  • Το πρώτο γκολ του Ηρακλή σημειώθηκε στο 10ο λεπτό από τον Μπάρθενα μετά από γύρισμα του Κόλιτς, με την απόφαση να επιβεβαιώνεται από το VAR.
  • Ο τερματοφύλακας του Ηρακλή, Αθανασιάδης, πραγματοποίησε σημαντικές αποκρούσεις, διατηρώντας το μηδέν στην άμυνα της ομάδας του.
  • Στο 71ο λεπτό, ο Ηρακλής κέρδισε πέναλτι μετά από ανατροπή του Νιζέ, το οποίο εκτέλεσε επιτυχώς ο Λόπεθ για το 0-2.
  • Ο Αστέρας Τρίπολης παρέμεινε χωρίς βαθμό μετά την τρίτη αγωνιστική, παρά τις προσπάθειές του να μειώσει στο σκορ.
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Ο Ηρακλής πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League μετά την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία. Ο «Γηραιός» επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής, πραγματοποιώντας μια μεστή εμφάνιση και δείχνοντας ότι βρίσκεται σε ανοδική πορεία.

Ο Βάλτερ Ματζάρι παρακολούθησε την αναμέτρηση από τις εξέδρες, καθώς ήταν τιμωρημένος, με τον Εουτζένιο Σένα να αναλαμβάνει την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας. Ο Ηρακλής μπήκε από νωρίς δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να προηγηθεί μόλις στο 10ο λεπτό.

Ο Κόλιτς κινήθηκε από αριστερά και έκανε το γύρισμα προς την περιοχή, ο Μπάρθενας κέρδισε την κόντρα και με αριστερό σουτ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Ο διαιτητής Κωνσταντίνος Κατοίκος αρχικά ακύρωσε το γκολ, θεωρώντας ότι ο Μπάρθενας είχε χρησιμοποιήσει το χέρι του στη φάση. Μετά τον έλεγχο του VAR, όμως, το τέρμα μέτρησε κανονικά.

Ο Αστέρας προσπάθησε να απαντήσει και για αρκετά λεπτά πίεσε την εστία του Αθανασιάδη. Στο 28’, ο τερματοφύλακας του Ηρακλή χρειάστηκε να επέμβει σε δύο χρόνους για να μπλοκάρει την κοντινή κεφαλιά του Ρικαρντίνιο, μετά τη σέντρα του Γκονζάλες.

Πίεσε ο Αστέρας, άντεξε ο Ηρακλής

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Γιώργος Αντωνόπουλος προχώρησε σε διπλή αλλαγή, με τον Αστέρα να ανεβάζει την έντασή του και να αναζητά την ισοφάριση.

Ο Αθανασιάδης είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το διάστημα, καθώς απέκρουσε δύο προσπάθειες του Μπουζούκη στο 49’ και το 54’. Ενδιάμεσα, στο 51’, το σουτ του Κουρμπέλη κόντραρε στον Πίνια και κατέληξε κόρνερ.

Ο Ηρακλής κατάφερε να απορροφήσει την πίεση και στη συνέχεια να ελέγξει καλύτερα τον ρυθμό. Στο 71ο λεπτό, μάλιστα, έφτασε και σε δεύτερο γκολ.

Ο Λόπεθ έκλεψε την μπάλα μετά από λάθος του Κουρμπέλη και έδωσε στον Νιζέ, ο οποίος ανατράπηκε από τον Μάντες μέσα στην περιοχή. Ο Κατοίκος καταλόγισε πέναλτι, απόφαση που επιβεβαιώθηκε και από το VAR.

Ο Λόπεθ ανέλαβε την εκτέλεση και δεν αστόχησε, γράφοντας το 0-2 στο 71’.

Ο Αστέρας προσπάθησε να μειώσει, όμως ο Αθανασιάδης κράτησε ανέπαφη την εστία του. Στο 74’ σταμάτησε το κοντινό πλασέ του Κώτσιρα, ενώ στο 90’ απέκρουσε και το δυνατό σουτ του Κουρμπέλη.

Ο Ηρακλής κράτησε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα το προβάδισμά του και έφυγε από την Τρίπολη με ένα σημαντικό τρίποντο, την ώρα που ο Αστέρας παρέμεινε χωρίς βαθμό.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας, Μπρόρσον, Σίλβα, Μέντες, Κουρμπέλης, Γκονζάλες (78’ Ριέρα), Μπουζούκης (69’ Καλτσάς), Κετού (46’ Παπακαννέλος), Ορόσκο, Ρικαρντίνιο (46’ Μακέντα).

ΗΡΑΚΛΗΣ (Βάλτερ Ματζάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια, Νανού, Σουρλής (77’ Κράιντς), Καϊμπουέ (58’ Ραντόγια), Νιζέ (89’ Αναστασιάδης), Μπάρθενας (46’ Λόπεθ), Κόλιτς (58’ Μάρκες).

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