Παναθηναϊκός – Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποκαλύπτεται: Η χωριάτικη, τα anime και το «τρελό» ΟΑΚΑ

Όπως επιβεβαιώνει μέσω βίντεο, ο Σιλβέν Φρανσίσκο δεν είναι μόνο ταχύτητα, δημιουργία και… τρίποντα. Αγαπά τη χωριάτικη, τον γύρο, τα anime, το gaming και τον χορό, ενώ, αισθάνεται ιδιαίτερα κάθε φορά που αντικρίζει το glass floor του ΟΑΚΑ. Ο Γάλλος πόιντ γκαρντ του Παναθηναϊκού αφήνει για λίγο το μπάσκετ στην άκρη και συστήνεται ξανά, αποκαλύπτοντας την πλευρά που δεν φαίνεται μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ.

Ο νέος άσος του «τριφυλλιού» μίλησε για όσα τού έλειψαν από την Αθήνα, αφού στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στο Περιστέρι, την αγάπη προς τα anime, αλλά και τις χορευτικές του ικανότητες.

Θα πρέπει τα γαλλικά να γίνουν «υποχρεωτικά» για όλους στα αποδυτήρια;

«Σίγουρα. Νομίζω ότι είμαστε… περίπου 6 άτομα που μιλάμε γαλλικά, μαζί με τον Μπόνγκα και τον Μπάντιο. Οπότε ναι, ο κόσμος θα αρχίσει σίγουρα να μιλά γαλλικά».

Αυτό ήταν ένα καλοκαίρι με πολλή δουλειά για εσένα. Πώς σε βοήθησαν οι αγώνες με την εθνική Γαλλίας να προσαρμοστείς ταχύτερα στην προετοιμασία;

«Θα έλεγα ότι εμείς, τα παιδιά που είμαστε στην ρθνική, ειδικά εγώ, είμαστε ήδη έτοιμοι. Οπότε, τώρα είναι απλώς θέμα να επιστρέψω και να να εξοικειωθώ ξανά με τον χώρο, με την ομάδα. Όπως είπα, είναι διαφορετικό για τα άλλα παιδιά που μόλις ήρθαν και προσπαθούν λίγο να ξαναβρούν τη φόρμα τους. Όμως, εγώ βρίσκομαι ήδη σε αυτήν τη διαδικασία».

Ποιες είναι οι πρώτες σου εντυπώσεις από τις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς;

«Καταπληκτικές. Περίμενα κάτι τέτοιο, αλλά είναι ακόμα καλύτερα από ό,τι πίστευα, για να είμαι ειλικρινής. Με τα συστήματα, τις καταστάσεις και όλα όσα θέλει να βάλει στην επίθεση αλλά και την άμυνα. Για εμένα, είναι κάτι που πραγματικά μου αρέσει και με την ομάδα όλοι συμμετέχουν πάρα πολύ και όλοι κάνουν αυτό που πρέπει. Πρέπει να δουλεύουμε σκληρά για να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Οπότε αυτό είναι πραγματικά καλό».

Τι έχεις να πεις για το ΟΑΚΑ; Ποιες είναι οι σκέψεις σου μέχρι τώρα;

«Μου αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Κάθε φορά που βγαίνω από τα αποδυτήρια και βλέπω ολόκληρο το γήπεδο, λέω “ανυπομονώ να έρθει το πρώτο παιχνίδι”, γιατί θα είναι τρελό».

Η εμπειρία του glass floor;

«Ναι, ναι. Το glass floor είναι πολύ ωραίο, έχω ήδη παίξει σε τέτοιο όταν ήμουν στο Μόναχο, την πρώτη φορά που το είδα. Οπότε, το γεγονός να παίζεις σε αυτό είναι πραγματικά πολύ ωραίο, διαφορετικό και μου αρέσει. Θα έλεγα ότι οι ομάδες θα πρέπει να αρχίσουν να το αξιοποιούν και να το επιλέγουν, γιατί είναι πολύ καλό για εμάς όσον αφορά την αποφυγή τραυματισμών. Δεν γλιστρά κι επίσης δεν υπάρχουν αυτοκόλλητα στο παρκέ. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αυτοκόλλητα, είναι ακόμα καλύτερο για εμάς τους παίκτες».

Υπάρχει κάτι άλλο που σε εξέπληξε με βάση και τις προηγούμενες εμπειρίες σου; Ίσως η καθημερινή ρουτίνα της ομάδας;

«Ναι, η καθημερινή ρουτίνα της ομάδας, αλλά και το εστιατόριο, ότι τρώμε εκεί πρωινό, μεσημεριανό… Αυτό είναι πολύ ωραίο. Πραγματικά όλοι, το staff επίσης, όλοι θέλουν να συμμετέχουν και να είναι κοντά στην ομάδα. Το ιατρικό επιτελείο επίσης. Νιώθεις σαν να είμαστε μία οικογένεια. Νιώθεις ότι όλοι είναι πραγματικά χαρούμενοι που βρίσκονται εδώ και προσπαθούν ταυτόχρονα να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον. Αυτό μου αρέσει, είναι πολύ καλό».

Ο Ματίας, ο Γκερσόν, ο Μουσταφά, εσύ, όλοι μαζί. Ποιος εμπνέει ποιον περισσότερο;

«Νομίζω όλοι μας, ξέρεις. Όλοι μας, ταυτόχρονα. Δίνουμε ο ένας κίνητρο στον άλλον. Ξέρουμε για ποιον λόγο είμαστε εδώ. Φυσικά, κάποιες φορές είναι ωραίο να γελάμε, να χαμογελάμε, διότι είναι ωραίο να έχεις μερικούς Γάλλους μαζί σου. Γιατί, εκτός ίσως από τον Μους, εγώ δεν είχα ποτέ πραγματικά έναν Γάλλο συμπαίκτη μαζί μου. Οπότε κάποιες φορές είναι ωραίο να μιλάμε γαλλικά, αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ και τι θέλουμε να πετύχουμε και οι τέσσερις, αλλά και ολόκληρη η ομάδα. Οπότε ναι, δίνουμε πάντα κίνητρο ο ένας στον άλλον».

Τι σου έλειψε περισσότερο από την Αθήνα;

«Ο καιρός. Αυτό μου έλειψε περισσότερο. Το ελληνικό φαγητό. Θα έλεγα τη χωριάτικη σαλάτα. Θα έλεγα και τον γύρο, μου έλειψε. Αλλά κυρίως ο καιρός. Νιώθω ότι όταν πηγαίνεις στην προπόνηση, είσαι πραγματικά χαρούμενος».

Πέρα από το μπάσκετ, είναι αλήθεια ότι είσαι μεγάλος φίλος των anime, σωστά; Παρακολουθείς κάτι συγκεκριμένο αυτή την περίοδο;

«Αυτήν την περίοδο ακόμα περιμένω όλα τα anime που θέλω να παρακολουθήσω, έχω δει πάνω από 300 anime, για την ακρίβεια. Αλλά αυτήν τη στιγμή αυτό που παρακολουθώ είναι το Frieren. Οπότε ναι, είμαι πραγματικά μεγάλος fan των anime, από την παλιά γενιά μέχρι και τη νέα».

Τέλος, πες μας ένα πράγμα για τον Σιλβέν που ίσως ο κόσμος δεν περιμένει ή δεν γνωρίζει.

«Ναι, είμαι πολύ καλός χορευτής. Μου αρέσει να κάνω πλάκα, ξέρεις. Μερικές φορές ο κόσμος με βλέπει σαν έναν άνθρωπο που είναι υπερβολικά σοβαρός, κυρίως λόγω του χαρακτήρα μου στο μπάσκετ και όλα αυτά. Αλλά μου αρέσει να κάνω πλάκα, να χορεύω και είμαι gamer. Μου αρέσει να κάνω streaming. Επιπλέον, μαγειρεύω, μου αρέσει πολύ».