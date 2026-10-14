Ρέθυμνο: Παρουσιάστηκε η μεγάλη γιορτή του Socca - 130 ομάδες από 40 χώρες στην πόλη
Περισσότεροι από 2.500 επισκέπτες αναμένονται στο Ρέθυμνο
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Στους ρυθμούς του Socca κινείται πλέον το Ρέθυμνο, καθώς σήμερα το μεσημέρι (14/10) πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Theartemis Palace η επίσημη παρουσίαση της διοργάνωσης, η οποία επιστρέφει στην πόλη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και πέμπτη συνολικά φορά.
Περισσότεροι από 2.500 επισκέπτες αναμένονται στο Ρέθυμνο, με 130 ομάδες από 40 χώρες να συμμετέχουν στη μεγάλη γιορτή του μίνι ποδοσφαίρου. Στις εγκαταστάσεις της Σοχώρας και των Μισιρίων θα φιλοξενηθούν τέσσερις διαφορετικές διοργανώσεις.
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