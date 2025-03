NASA: Μαγευτικά ωκεάνια ρεύματα μοιάζουν με πίνακα του Βίνσεντ Βαν Γκογκ

Μια νέα μαγευτική απεικόνιση ωκεάνιων ρευμάτων, που έχει τραβηχτεί από την NASA, μοιάζει με πίνακες του Βαν Γκογκ.

Η NASA χρησιμοποίησε το μοντέλο ωκεανών, «Perpetual Ocean 2», για να δημιουργήσει ένα βίντεο.

Το «Estimating the Circulation and Climate of the Ocean» (ECCO) είναι η επέκταση της δημοφιλούς πρώτης έκδοσης από το 2011 - και η νέα απεικόνιση δείχνει πλέον τα ρεύματα όχι μόνο στην επιφάνεια του νερού.

Το «Perpetual Ocean 2» έγινε γρήγορα viral, με πολλούς να συγκρίνουν τις σβούρες των ρευμάτων με τον εμβληματικό πίνακα του Vincent van Gogh «Starry Night» από το 1889.

01 02 Πηγή: NASA 02 02 Πηγή: NASA

Το μοντέλο κυκλοφορίας των ωκεανών ECCO χρησιμοποιεί παρατηρήσεις από διαστημόπλοια, σηματοδότες και άλλα επιτόπια μηχανήματα μέτρησης για να διατηρεί το μοντέλο ακριβές. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην προκειμένη περίπτωση προέρχονται από το ECCO2 και καλύπτουν τα έτη 2021-2023.

«Το 2011, χρησιμοποιήσαμε το ECCO2 για να δημιουργήσουμε μια απεικόνιση που ονομάζεται Perpetual Ocean (Αέναος Ωκεανός). Το Perpetual Ocean συνεχίζει να είναι εξαιρετικά δημοφιλές, αλλά δείχνει μόνο τα ωκεάνια ρεύματα στην επιφάνεια», αναφέρεται σε δήλωση της NASA Goddard.

Έναστρη νύχτα, στριφογυριστός ωκεανός

«Σε αυτή τη νέα απεικόνιση, χρησιμοποιούμε το τρισδιάστατο πεδίο ταχύτητας του ωκεανού για να απεικονίσουμε μερικά από τα ισχυρότερα ωκεάνια ρεύματα. Απελευθερώνουμε εικονικά σωματίδια στον ωκεανό και τα αφήνουμε να κινηθούν με το τρισδιάστατο πεδίο ταχύτητας του ωκεανού».

«Κάθε σωματίδιο έχει ένα ίχνος για να βλέπουμε καλύτερα την κατεύθυνση της κίνησής του. Τα σωματίδια που ξεκίνησαν σε βάθος μικρότερο των 600 μέτρων έχουν μήκος ίχνους 3 ημερών, ενώ εκείνα που ξεκίνησαν σε βάθος μεγαλύτερο των 600 μέτρων έχουν μήκος ίχνους 6 ημερών».

«Τα ίχνη των σωματιδίων βοηθούν στον εντοπισμό των ισχυρότερων ρευμάτων στον κόσμο που συμπιέζονται σε στενές ζώνες στη δυτική πλευρά κάθε ωκεάνιας λεκάνης».