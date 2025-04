AI: Επανάσταση ή Υπερβολή; - Οι προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης κύριο θέμα στο Φόρουμ των Δελφών

Οι πρόσφατες εξελίξεις, από τα εξελιγμένα chatbots που αλλάζουν την καθημερινότητά μας μέχρι τη μάχη τεχνολογικής υπεροχής μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αναδεικνύουν τον ρόλο της AI ως παράγοντα που μπορεί να μεταμορφώσει οικονομίες, αγορές εργασίας και γεωπολιτικές ισορροπίες.

Στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών (9-12 Απριλίου 2025), κορυφαίοι ηγέτες, διαμορφωτές πολιτικής και ειδικοί της τεχνολογίας θα επιχειρήσουν να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα:

Θα χαθούν περισσότερες θέσεις εργασίας ή θα δημιουργηθούν νέες από την AI;

Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης;

Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και να γίνει παγκόσμιος παίκτης στην AI;

Πώς θα προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και η πνευματική ιδιοκτησία στον ψηφιακό κόσμο;

Τι σημαίνει η κούρσα της AI για τη γεωπολιτική και την παγκόσμια οικονομία;

Πώς μπορεί η Ελλάδα να επενδύσει στην καινοτομία και να αξιοποιήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις;

Στον τομέα της πολιτικής και των θεσμών, θα συμμετάσχουν προσωπικότητες όπως ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Mariya Gabriel, Πρόεδρος στο Ινστιτούτο Robert Schuman της Βουλγαρίας, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο Βαγγέλης Καρκαλέτσης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη στον Πρωθυπουργό. Ο Χαράλαμπος Τσέκερης, Acting Chair στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής & Τεχνοηθικής, θα συμβάλει στη συζήτηση για τις ηθικές προεκτάσεις της AI.

Από τον χώρο της τεχνολογίας και των μεγάλων εταιρειών, θα συμμετάσχουν στελέχη όπως ο Roland Werner, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Government Affairs & Policy σε DACH, Νότια και Κεντρική Ευρώπη της Uber και ο Sébastien Missoffe, VP Country Manager στη Google Γαλλίας.Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν επίσης η Angela Heise, Corporate Vice President, Worldwide Public Sector, στη Microsoft και ο Christian Hillabrant, Chief Executive Officer στη Vantage Towers AG. Παρών θα είναι επίσης ο Christopher Butler, Executive Director στο Tholos Foundation, Lucine Ovumyan, Senior Vice President, Corporate Affairs and Communications, στη JTI καθώς και ο Ανδρέας Ξηροκώστας, Managing Director στην SAP Hellas, Cyprus and Malta.

Σημαντικές επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές προσωπικότητες θα δώσουν το παρών, όπως ο Παύλος Μυλωνάς, CEO της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ο Ερνέστος Παναγιώτου, Γενικός Διευθυντής Μετασχηματισμού, Στρατηγικής και Διεθνών Δραστηριοτήτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και ο Βασίλης Κουτεντάκης, Executive General Manager- Member of The BOD στην Τράπεζα Πειραιώς. Μαζί τους ο Κωνσταντίνος Καμάρας, Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Atcom, ο Ανδρέας Σταυρόπουλος, Partner στην Threshold Ventures, ο Μάρκος Βερέμης, Partner στην Big Pi Ventures, ο Νίκος Βογιατζής, Partner στην Corallia Ventures, και Στέλλα Αγγελοπούλου, Partner Head of Technology στην Grant Thornton Greece.

Διακεκριμένοι ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό θα συμβάλουν στη συζήτηση με την εμπειρία και τις καινοτόμες προσεγγίσεις τους όπως ο Alvin Graylin, ο Zviad Adzinbaia, Founder και Managing Partner στη LEADx SUMMIT, ο Απόστολος Κρητικόπουλος, Group Chief Technology Officer στην Profile Software, ο Ευάγγελος Φλώρος, Head of Unit Infrastructure στην EuroHPC Joint Undertaking, ο Νεκτάριος Κοζύρης, Καθηγητής ΕΜΠ, Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EuroHPC JU.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχουν οι τοποθετήσεις προσωπικοτήτων όπως η Sandrine Dixson-Declève, Εκτελεστική πρόεδρος της Earth4All και Επίτιμη Πρόεδρος του Club of Rome, ο Russell Flannery, Σύμβουλος του Forbes China και η Renee DiResta, Associate Research Professor στο Georgetown University. Από τον ακαδημαϊκό χώρο των ΗΠΑ, θα συμμετάσχουν ο Κίμων Δρακόπουλο, Associate Professor στο University of Southern California, ο Σπύρος Δημολίτσας, Senior Vice President στο Georgetown University, καθώς και ο C. L. Max Nikias, Επίτιμος Πρόεδρος και Καθηγητής στο University of Southern California. Από τον χώρο των τεχνών και της διανόησης, θα μιλήσει ο James Bridle, συγγραφέας και καλλιτέχνης.

Σε μια περίοδο όπου οι αποφάσεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη θα καθορίσουν το μέλλον μας, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2025 γίνεται το επίκεντρο του διαλόγου, συγκεντρώνοντας τις πιο δυνατές φωνές από όλο τον κόσμο.