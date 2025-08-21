Μυστικός κωδικός στα μηνύματά σου αποκαλύπτει αν κάποιος σε κατασκοπεύει – Πώς να προστατευτείς

Ένα κρυφό σύστημα μέσα στις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων μπορεί να αποκαλύψει αν τα SMS ή τα chats σας πέφτουν θύμα υποκλοπής. Πρόκειται για μια διαδικασία που οι ειδικοί αποκαλούν text interception – ή αλλιώς, «παγίδευση συνομιλίας».

Τι σημαίνει αυτό; Κάποιος τρίτος παρεμβάλλεται ανάμεσα σε εσάς και τον συνομιλητή σας, «διαβάζει» τα μηνύματα που στέλνετε, και μετά τα αφήνει να φτάσουν στον πραγματικό παραλήπτη. Το ίδιο συμβαίνει και με τις απαντήσεις που λαμβάνετε. Η τεχνική είναι δύσκολη στην εκτέλεση, αλλά αν γίνει σωστά, αφήνει τις πιο προσωπικές σας συνομιλίες εκτεθειμένες.

Ευτυχώς, τόσο το WhatsApp όσο και το iMessage της Apple διαθέτουν ένα είδος «μυστικού κωδικού» που λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας. Το σύστημα ονομάζεται key verification και βασίζεται σε μοναδικούς κωδικούς που παράγονται για κάθε συνομιλία. Αν οι κωδικοί ταυτίζονται, τότε ξέρετε ότι δεν υπάρχει τρίτος που παρακολουθεί. Αν όχι, υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Πώς θα το ελέγξετε στο WhatsApp

Μπαίνετε στη συνομιλία, πατάτε το όνομα του επαφής και στην καρτέλα πληροφοριών επιλέγετε «Κρυπτογράφηση». Εκεί εμφανίζεται ένας QR κώδικας και ένας αριθμός 60 ψηφίων. Αν σκανάρετε τον κώδικα και εμφανιστεί πράσινο τικ, τότε είστε ασφαλείς. Διαφορετικά, ίσως χρειαστεί να ξαναστείλετε μήνυμα για να ανανεωθεί ο κωδικός – ειδικά αν ο συνομιλητής σας άλλαξε συσκευή ή επανεγκατέστησε την εφαρμογή.

Πώς θα το ελέγξετε στο iMessage

Η Apple έχει μια αντίστοιχη δυνατότητα που λέγεται Contact Key Verification. Στο iPhone ή το iPad σας, ανοίγετε το νήμα συνομιλίας, πατάτε το όνομα και κατεβαίνετε μέχρι την επιλογή «Verify Contact». Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένας κωδικός, τον οποίο πρέπει να συγκρίνετε με αυτόν του συνομιλητή σας – είτε από κοντά, είτε μέσω FaceTime, είτε με μια ασφαλή κλήση. Αν οι κωδικοί ταιριάζουν, μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ταυτότητα και να συνεχίσετε με ασφάλεια. Αν όχι, καλό είναι να σταματήσετε προσωρινά την επικοινωνία.

Με λίγα λόγια, μπορεί να ακούγεται σαν «κατασκοπικό σενάριο», αλλά η αλήθεια είναι ότι οι εφαρμογές έχουν ενσωματώσει εργαλεία που σας δίνουν τον έλεγχο. Αρκεί να ξέρετε πού να κοιτάξετε.

