SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του Starship έπειτα από τρεις συνεχόμενες αποτυχίες - Δείτε βίντεο

Ο πύραυλος Starship της SpaceX πραγματοποιεί δοκιμαστική πτήση από το Starbase του Τέξας, την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Eric Gay)

Η SpaceX πραγματοποίησε με επιτυχία μια δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου Starship νέας γενιάς, αντιστρέφοντας μια σειρά απογοητευτικών αποτυχιών.

Ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος πύραυλος στον κόσμο απογειώθηκε από το Τέξας λίγο μετά τις 18:30 τοπική ώρα (01:30 ώρα Ελλάδος) για μια συναρπαστική πτήση 60 λεπτών. Σε κάποιο στάδιο, τμήματα του κινητήρα φάνηκαν να εκρήγνυνται, ενώ τα πτερύγια στο πλάι του πυραύλου πήραν φωτιά και ταλαντεύονταν από τη μία πλευρά στην άλλη.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το Starship για να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη στο πλαίσιο του φιλόδοξου προγράμματος Artemis το 2027.

«Εξαιρετική δουλειά από την ομάδα της SpaceX!!», έγραψε ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Έλον Μασκ, στο X.

Great work by the SpaceX team!! https://t.co/Dy1TPmr4kX — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2025

Ο πλουσιότερος άνδρας του κόσμου θα είναι ιδιαίτερα χαρούμενος για την επιτυχία, έπειτα από τρεις αποτυχημένες εκτοξεύσεις του Starship φέτος και την έκρηξη ενός πυραύλου στην εξέδρα εκτόξευσης τον Ιούνιο.

Τα σημάδια ήταν θετικά από την αρχή της δοκιμαστικής πτήσης της Τρίτης. Και οι 33 κινητήρες του ενισχυτή άναψαν και, μετά από περίπου επτά λεπτά, ο ενισχυτής αποσπάστηκε από το διαστημικό σκάφος και έπεσε στον Κόλπο του Μεξικού.

Το Starship συνέχισε να ανεβαίνει, φτάνοντας σε μέγιστο ύψος σχεδόν 200 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη, πριν περιπλανηθεί γύρω από τον πλανήτη.

Η SpaceX δήλωσε ότι σκόπευε να υποβάλει τον πύραυλο σε πίεση για να δοκιμάσει τα όριά του, και τμήματα των πτερυγίων του πυραύλου φάνηκαν να καίγονται και να ταλαντεύονται έντονα κατά την κάθοδο.

Η εταιρεία έχει σχεδιάσει το Starship ώστε να γίνει κάποτε ένα πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμο σύστημα μεταφοράς ικανό να μεταφέρει ανθρώπους στη Σελήνη και τον Άρη.

Η πρώτη έκδοση του πυραύλου είχε πέντε επιτυχημένες εκτοξεύσεις, αλλά όλες οι προσπάθειες εκτόξευσης της νεότερης έκδοσης κατέληξαν σε θεαματικές εκρήξεις.

Τον Μάρτιο, ένας πύραυλος της εταιρείας εξερράγη, ακυρώνοντας πτήσεις λόγω της βροχής απο συντρίμμια που σημειώθηκε πάνω από τις Μπαχάμες, με κομμάτια να προσγειώνονται στις νήσους Τερκς και Κάικος στην Καραϊβική.

Ωστόσο, η SpaceX εκτέλεσε με επιτυχία τη μανούβρα, που έπιασε τον ενισχυτή του πυραύλου με μηχανικά χέρια όταν επέστρεψε στη Γη.

Και τον Ιούνιο, ένας πύραυλος Starship εξερράγη στην εξέδρα εκτόξευσης στο Τέξας κατά την προετοιμασία για μια δοκιμαστική πτήση.

Μεγάλο το διακύβευμα και για τη NASA

Το διακύβευμα είναι μεγάλο και για τη NASA. Έχει συνάψει σύμβαση με την SpaceX για τη χρήση μιας τροποποιημένης έκδοσης του Starship για τη μεταφορά ανθρώπων στη Σελήνη στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis το 2027, αν και οι περισσότεροι παρατηρητές λένε ότι η ημερομηνία αυτή είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα μετατεθεί.

Ο Έλον Μασκ θέλει το Starship να λάβει πιστοποίηση για μεταφορά ανθρώπων έως το 2026 και έχει επίσης προτείνει να ξεκινήσει πτήσεις χωρίς πλήρωμα προς τον Άρη εντός των επόμενων 12 μηνών.

Το μότο της SpaceX είναι «αποτυγχάνεις γρήγορα, μαθαίνεις γρήγορα». Αντί να ακολουθεί μια προσεκτική προσέγγιση, η εταιρεία πάντα στόχευε να κινείται γρήγορα και όταν οι πύραυλοι γίνονταν παρανάλωμα του πυρός σε εκρήξεις, η SpaceX δήλωνε ότι ήταν απλώς μια ευκαιρία να συλλέξει δεδομένα απόδοσης.

Ωστόσο, μετά από τρεις συνεχόμενες αποτυχημένες εκτοξεύσεις φέτος, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της SpaceX και σχετικά με το αν ο Μασκ αφιέρωνε υπερβολικό χρόνο στην πολιτική σκηνή της Ουάσινγκτον.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ήταν βασικός υποστηρικτής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία του 2024 και, μέχρι τη ρήξη τους τον Ιούνιο, οι δύο άνδρες ήταν στενοί σύμμαχοι.

Το Starship επέστρεψε στη Γη κατεστραμμένο και με ζημιές την Τρίτη, αλλά ήταν ένα μεγάλο βήμα μπροστά για την εταιρεία που πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια και αξιοπιστία ανθρώπους στη Σελήνη.

