Σομαλιλάνδη: Επίθεση στον Ερντογάν - Πώς η χώρα που αναγνώρισε το Ισραήλ «βραχυκυκλώνει» την Τουρκία

Ο Ερντογάν προειδοποίησε την Αιθιοπία να μην αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη.

Η παρουσία τουρκικών μαχητικών F

16 στην περιοχή υπογραμμίζει τη στόχευση της Τουρκίας για έλεγχο των θαλάσσιων οδών στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Σομαλιλάνδη, που πρόσφατα αναγνωρίστηκε από το Ισραήλ, αναδεικνύεται σε σημαντικό γεωπολιτικό παράγοντα και αντίπαλο της τουρκικής επιρροής στην περιοχή.

Η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ δημιούργησε οργή στην Τουρκία που έχει επενδύσει στην Σομαλία και έχει την μεγαλυτερή της βάση

Σε μετωπική σύγκρουση με την Άγκυρα προχωρά η «Δημοκρατία της Σομαλιλάνδης», εκδίδοντας μια σκληρή ανακοίνωση κατά της «απαράδεκτης παρέμβασης» του Ταγίπ Ερντογάν στα ζητήμα της περιοχής του «κέρατος της Αφρικής» που ελέγχει την είσοδο στην Ερυθρά Θάλασσα και κατά συνέπεια στη διώρυγα του Σουέζ.

Στην ανακοινωσή της η αποσχισθείσα επαρχία της Σομαλίας, που πρόσφατα αναγνωρίσθηκε ως κράτος από το Ισραήλ τονίζει ότι: «η Δημοκρατία της Σομαλιλάνδης καταδικάζει τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας ως απαράδεκτη παρέμβαση που αποσκοπεί στην αποθάρρυνση των σχέσεων μεταξύ της Σομαλιλάνδης και των περιφερειακών εταίρων. Οι αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής των κρατών στο Κέρας της Αφρικής πρέπει να καθορίζονται από τις κυβερνήσεις και τους λαούς της ίδιας της περιοχής. Οι εξωτερικοί ανταγωνισμοί δεν πρέπει να επεκτείνονται στην περιοχή με τρόπους που κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τη σταθερότητα και τη συνεργασία.

Η Σομαλιλάνδη καλεί την Τουρκία να απόσχει από τη λήψη θέσεων που αναζωπυρώνουν τις περιφερειακές εντάσεις και να τηρήσει τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, της μη επέμβασης και της κυρίαρχης λήψης αποφάσεων. Η προσέγγιση της Σομαλιλάνδης προς τους περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους, καθώς και η επιδίωξη της αναγνώρισης, παραμένουν ειρηνικές, νόμιμες και σταθερά θεμελιωμένες στις δημοκρατικές προσδοκίες του λαού της».

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες νωρίτερα ο Ταγιπ Ερντογάν κατά την διάρκεια της επισκεψής του στην Αιθιοπία είχε προειδοποιήσει την χώρα να μην αναγνωρίσει την Σομαλιλάνδη. Ενώ τις προηγούμενες εβδομάδες στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας με την Σομαλία, η Άγκυρα προχώρησε στη μεταφορά μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην αφρικανική χώρα μια κίνηση που ερμηνεύθηκε ως άμεση απειλή προς τη Χαργκέισα και τους συμμάχους της.

«Βραχυκυκλώνει» τα τουρκικά σχέδια για έλεγχο της Ερυθράς Θάλασσας

Η παρουσία των τουρκικών F-16 στο Κέρας της Αφρικής σηματοδοτεί την πρόθεση του Ερντογάν να επιβάλει τη «Γαλάζια Πατρίδα» και στον Ινδικό Ωκεανό, ελέγχοντας πλήρως τις θαλάσσιες οδούς.

Όμως η Σομαλιλάνδη, μια χώρα που για δεκαετίες παρέμενε στο διπλωματικό ημίφως, αναδεικνύεται πλέον σε ρυθμιστή των εξελίξεων στο Κέρας της Αφρικής, «τορπιλίζοντας» τις τουρκικές φιλοδοξίες για ηγεμονία.

Υπενθυμίζεται ότι η Σομαλιλάνδη υπήρξε βρετανικό προτεκτοράτο που απέκτησε την ανεξαρτησία του το 1960, πριν ενωθεί με την πρώην ιταλική Σομαλία. Μετά από έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο, η περιοχή αποσχίστηκε το 1991, ανακηρύσσοντας εκ νέου την ανεξαρτησία της. Παρά το γεγονός ότι διαθέτει δικό της νόμισμα, στρατό και δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση - σε αντίθεση με το χάος που επικρατεί στην γειτονική Σομαλία - παρέμενε για χρόνια διεθνώς μη αναγνωρισμένη. Η γεωπολιτική σκακιέρα άλλαξε άρδην με τη στρατηγική συμφωνία με την Αιθιοπία για πρόσβαση της δεύτερης στη θάλασσα αλλά και την πρόσφατη διπλωματική αναγνώριση από το Ισραήλ. Γεγονός που προσφέρει στη χώρα ισχυρά ερείσματα και πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα μέσω του λιμανιού της Μπερμπέρα.

Η Τουρκία, η οποία διατηρεί τη μεγαλύτερη στρατιωτική της βάση στο εξωτερικό στο Μογκαντίσου της Σομαλίας, βλέπει τα σχέδιά της για έλεγχο των θαλάσσιων οδών να προσκρούουν στην αποφασιστικότητα της Σομαλιλάνδης που αναδεικνύεται σε ισχυρό εμπόδιο στα σχέδια του Ταγίπ Ερντογάν.

