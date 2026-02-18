Ιωάννινα: Συλλήψεις για παραθρησκευτική οργάνωση- «Μυστήρια» και τελετές σε σπίτια

Σε συλλήψεις μελών παραθρηστευτικής οργάνωσης προχώρησαν αστυνομικοί στα Ιωάννινα με αιφνιδιαστική επιχείρηση που πραγματοποίησαν σε χωριό του λεκανοπεδίου έπειτα από καταγγελίες.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθηση ένας 47χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της αντιποίησης και απάτες κατ’ εξακολούθηση.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν επίσης δύο ημεδαπές και δύο ημεδαποί, που κατηγορούνται για συνέργεια στις παραπάνω πράξεις και υπόθαλψη, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο καταγγελίας ότι ο 47χρονος, καθηρημένος από βαθμό ιεροσύνης, χρησιμοποιεί σπίτι μίας εκ των δύο γυναικών σε περιοχή των Ιωαννίνων προκειμένου να τελεί με τη συνδρομή της έτερης γυναίκας χριστιανικές θρησκευτικές λειτουργίες χωρίς να έχει δικαίωμα, εξαπατώντας πολίτες με διάφορες υποσχέσεις.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο παραπάνω σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν λειτουργικά εκκλησιαστικά σκεύη, ιερατικά άμφια και εικόνες.

Τα ευρήματα των αστυνομικών

Η έρευνα για τυχόν εμπλοκή του 47χρονου σε άλλες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται, ενώ άπαντες οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, δύο από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση φέρονται ως «εγκέφαλοι» της οργάνωσης που οργάνωναν συγκεντρώσεις σε σπίτια. Μάλιστα είχαν φτάσει σε σημείο να τελούν ακόμα και «μυστήρια» όπως γάμους και βαφτίσεις.

Η δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν με την Μητρόπολη Ιωαννίνων να παρεμβαίνει προ έτους με σχετική εγκύκλιο.

Η εγκύλιος της Μητρόπολης ανέφερε ότι «καθηρημένος ιερέας και αποσχηματισμένος ιερομόναχος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων τελούν ιεροπραξίες και τα "μυστήρια" τα οποία είναι άκυρα και εκτός Εκκλησίας».

Διαβάστε επίσης