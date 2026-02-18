Θεσσαλονίκη: Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ - Πάνω από 40 προσαγωγές

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεκάδες άτομα βρίσκονταν συγκεντρωμένα εντός των εγκαταστάσεων της σχολής, εξέλιξη που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, αποτελούμενες από δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ, της Κρατικής Ασφάλειας και της Άμεσης Δράσης, οι οποίες προχώρησαν σε ελέγχους στον χώρο, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εκκένωσης του κτηρίου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 48 προσαγωγές.

Να σημειωθεί ότι, με απόφαση των πρυτανικών αρχών, οι πόρτες στο ΑΠΘ κλείνουν στις 22:00 και δεν επιτρέπεται καμία εκδήλωση που δεν έχει εκπαιδευτικό ή ερευνητικό χαρακτήρα. Η απόφαση ελήφθη μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου πέριξ των πανεπιστημίων και έξω από την Πολυτεχνική Σχολή.