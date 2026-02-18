Αναβλήθηκε για τις 23 Απριλίου η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη

Η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στον αέρα έξω από την κατοικία του στα Σπάτα, το απόγευμα της Δευτέρας, αναβλήθηκε και ορίστηκε να διεξαχθεί στις 23 Απριλίου 2026.

Η αναβολή κρίθηκε αναγκαία λόγω της απουσίας του βασικού μάρτυρα της υπόθεσης, δηλαδή του άνδρα με τον οποίο φέρεται να είχε έντονη λεκτική αντιπαράθεση πριν από το περιστατικό.

Ο 72χρονος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει συνολικά έξι πλημμεληματικές κατηγορίες ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης θα επιστρέψει στην οικία του στα Σπάτα, όπου παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι), στο πλαίσιο περιοριστικών όρων που του έχουν επιβληθεί για την εμπλοκή του σε ξεχωριστή υπόθεση που αφορά δωροδοκία δικαστικού λειτουργού.

Χρήστος Μαυρίκης: Φωτογραφία με το όπλο στο χέρι - Ο καυγάς με τον ενοικιαστή και οι πυροβολισμοί

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (17/02) στο Ήμερο Πεύκο στα Σπάτα, όταν ο Χρήστος Μαυρίκης φέρεται να διαπληκτίστηκε με ενοικιαστή του και στη συνέχεια να πυροβόλησε στον αέρα, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.

Σύμφωνα με το Mega, η ένταση ξεκίνησε λίγο πριν τις 19:00 το απόγευμα, με αφορμή οικονομικές διαφορές που σχετίζονταν με το ενοίκιο. Κατά τη διάρκεια του καυγά, ο 75χρονος φέρεται να ανέβηκε στο διαμέρισμά του, να πήρε όπλο και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα μπροστά στον ενοικιαστή και την οικογένειά του, σκορπίζοντας τον πανικό.

Η οικογένεια μπήκε στο σπίτι και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι είχε προηγηθεί έντονη λογομαχία και απειλές.

Το Mega έφερε στο φως της δημοσιότητας φωτογραφία, δευτερόλεπτα πριν ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβολήσει στον αέρα και σπείρει τον πανικό, έξω από το συγκρότημα κατοικιών όπου διαμένει, στα Σπάτα.

Υπενθυμίζεται ότι στο σημείο έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ειδικός διαπραγματευτής, αφού ο Χρήστος Μαυρίκης φέρεται να ταμπουρώθηκε στο σπίτι του. Για περίπου πέντε ώρες οι Αρχές προσπαθούσαν να τον πείσουν να παραδοθεί.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα πραγματοποιήθηκε έφοδος στο διαμέρισμα, ωστόσο ο 75χρονος είχε αποχωρήσει. Τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κοντινή απόσταση.

Κατά την έρευνα στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε όπλα κρότου, δύο αεροβόλα και μία ναυτική φωτοβολίδα.

Διαβάστε επίσης