Θρήνος στην Βοιωτία για τον 19χρονο ποδοσφαιριστή Νικόλα Κατσαμπέκη

Βαρύ πένθος επικρατεί στη Δαύλεια αλλά και σε όλη τη Βοιωτία από το χαμό του 19χρονου Νικόλαου Κατσαμπέκη που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο.

Ο νεαρός, αθλητής από τα παιδικά του χρόνια αγωνιζόταν στον Πανδαυλειακό, με όλους όσους τον γνώριζαν να κάνουν λόγο για ένα καλό και έξυπνο παιδί.

Συγγενείς, φίλοι και συναθλητές του είπαν στον 19χρονο Νικόλα το τελευταίο αντίο το απόγευμα της Πέμπτης στην κηδεία του πραγματοποιήθηκε στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία.

Σε ένδειξη πένθους ακυρώθηκαν όλες οι αποκριάτικες εκδηλώσεις, της Κοινότητας Δαύλειας.

Για τον χαμό του Νικόλα εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση ο Α.Π.Ο Πανδαυλειακός:

«Σύσσωμη η οικογένεια του Α.Π.Ο ΠΑΝΔΑΥΛΕΙΑΚΟΣ εκφράζει την απέραντη θλίψη της για τον χαμό του Νικόλα.

Ο Νικόλας υπήρξε ενεργό μέλος της ομάδας μας από πολύ μικρή ηλικία και ξεχώριζε για το ήθος και την καλοσύνη του!

Μπροστά στον αδόκητο θάνατο του Νικόλα στεκόμαστε σιωπηλοί και συμπαραστεκόμαστε στην οικογένεια του που βιώνει μια τέτοια απώλεια.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΝΙΚΟΛΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΙ ΤΟ ΦΩΣ!»

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

