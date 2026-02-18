ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Οριστικά δίχως κόσμο ο αγώνας στο Παγκρήτιο | Απορρίφθηκε το αίτημα των Κρητικών

Το Διαιτητικό Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε το αίτημα του ΟΦΗ σχετικά με την ποινή που του επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΒ.

Μετά από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, το παιχνίδι ΟΦΗ – Παναθηναϊκός στο Παγκρήτιο θα πραγματοποιηθεί οριστικά κεκλεισμένων των θυρών.

Η ομάδα της Κρήτης είχε τιμωρηθεί με ποινή μιας αγωνιστικής, καθώς οι φίλοι της πέταξαν ένα μπουκάλι νερού και τρία καθίσματα που είχαν σπάσει, στον περιβάλλοντα χώρο, στον αγώνα ρεβάνς με τον Λεβαδειακό για τα ημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας.

Ο ΟΦΗ ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής, αίτημα το οποίο δεν έγινε δεκτό από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο κι ως εκ τούτου, η αναμέτρηση της Κυριακής (22/2, 16:00) για τη Super League θα διεξαχθεί χωρίς θεατές στις εξέδρες.

Διαβάστε επίσης