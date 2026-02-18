Κιβωτός του Κόσμου: Αύριο η ανακοίνωση της απόφασης για τον πατέρα Αντώνιο

Snapshot Η απόφαση για τον πατέρα Αντώνιο και τους συνεργάτες του στην υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο το πρωί.

Η εισαγγελέας πρότεινε την καταδίκη του πατέρα Αντωνίου και τεσσάρων συνεργατών του για καταγγελλόμενες σωματικές κακοποιήσεις και τιμωρητικές πρακτικές σε δομές της οργάνωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε περιστατικό παρατεταμένης απομόνωσης ανήλικου στη δομή του Άνω Βόλου, για το οποίο η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του πατέρα Αντωνίου και άλλων υπευθύνων για βαριά σωματική βλάβη.

Η εισαγγελέας απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι ο πατέρας Αντώνιος δεν είχε γνώση των μέτρων που επιβάλλονταν στις δομές.

Ζητήθηκε επίσης η ενοχή κατηγορουμένων για ξυλοδαρμό ανηλίκου, απειλή και έκθεση σε κίνδυνο.

Η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων για την υπόθεση των καταγγελλόμενων τιμωρητικών πρακτικών στην οργάνωση «Κιβωτός του Κόσμου» ολοκληρώθηκε μέσα σε έντονο κλίμα, μεταθέτοντας τελικά την ανακοίνωση της απόφασης για αύριο το πρωί.

Μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων των συνηγόρων, το δικαστήριο διέκοψε περίπου στις δύο μεσημέρι προκειμένου να αποσυρθεί σε διάσκεψη, με στόχο να καταλήξει σε κρίση για την υπόθεση στην οποία κατηγορούνται ο ιδρυτής της οργάνωσης, πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, καθώς και έξι ακόμη συνεργάτες του.

Ωστόσο, η γραμματέας δήλωσε ότι θα τηρήσει το προβλεπόμενο ωράριο και να αποχωρήσει στις 15:00, ενώ, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, επικοινώνησε και με την Ένωση Δικαστικών Υπαλλήλων εκφράζοντας διαμαρτυρία για την απόφαση της προέδρου να ανακοινωθεί η απόφαση εντός της ίδιας ημέρας.

Τελικά, στις 17:00 η έδρα επανήλθε στην αίθουσα και ανακοίνωσε ότι, παρά την πρόθεσή της να εκδώσει απόφαση σήμερα, η γραμματέας επέμεινε στην τήρηση του ωραρίου της. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους δικηγόρους όλων των πλευρών, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι επί μήνες τηρείται το ωράριο και πως την ημέρα έκδοσης της απόφασης θα έπρεπε να υπάρξει ευελιξία, επισημαίνοντας ότι εκκρεμούν επαγγελματικές υποχρεώσεις, και, κυρίως, ότι υπάρχουν κατηγορούμενοι των οποίων η τύχη κρίνεται άμεσα.

Από την πλευρά της, η γραμματέας επανέλαβε ότι είχε ενημερώσει από το πρωί για την πρόθεσή της να αποχωρήσει εντός ωραρίου. Τελικά το δικαστήριο διέκοψε για να ανακοινώσει απόφαση αύριο το πρωί στις 8.

Η εισαγγελέας του Εφετείου έχει προτείνει την καταδίκη του πατρός Αντωνίου

Σημειώνεται ότι ήδη, η εισαγγελέας στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών, όπου εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση που αφορά καταγγελίες για σωματικές κακοποιήσεις και τιμωρητικές πρακτικές σε δομές της οργάνωσης, έχει προτείνει την καταδίκη του ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου», πατέρα Αντωνίου (Αντώνιου Παπανικολάου), και τεσσάρων ακόμη συνεργατών του.

Για ορισμένα επιμέρους περιστατικά, κυρίως από τη δομή της Χίου, εισηγήθηκε απαλλαγές, ενώ για δύο κατηγορουμένους που συνδέονται με αυτή πρότεινε πλήρη αθώωση.

Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας περιέγραψε τον πατέρα Αντώνιο ως κεντρική μορφή της οργάνωσης. «Ήταν το πρόσωπο της Κιβωτού, το πρόσωπο αναφοράς. Όλα περνούσαν από το χέρι του, τίποτα δεν γινόταν αν δεν το ήξερε. Πρόκειται για το εν τοις πράγμασι κεντρικό πρόσωπο και τον ηγέτη της Κιβωτού του Κόσμου», ανέφερε. Για τους συγκατηγορουμένους σημείωσε ότι εργάζονταν σε δομές της οργάνωσης, ενώ δύο εξ αυτών ήταν πρώην ωφελούμενοι που παρέμειναν ως εργαζόμενοι και είχαν υπό την ευθύνη τους ανήλικους φιλοξενούμενους.

«Γνώριζε τι γινόταν στη δομή του Βόλου»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο περιστατικό παρατεταμένης απομόνωσης ανηλίκου στη δομή του Άνω Βόλου, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για κλοπή. «Πρόκειται για περιστατικό που προκάλεσε ψυχικό πόνο στον ανήλικο. Είναι ένα ακραίο μέτρο αυτό που ελήφθη», είπε, προσθέτοντας ότι στη λήψη της απόφασης συμμετείχαν η διευθύντρια και παιδαγωγός της δομής, ενώ «λόγο είχε και ο πατέρας Αντώνιος», καθώς — σύμφωνα με την εισαγγελέα — γνώριζε τα μέτρα που επιβάλλονταν. «Είχε λόγο σε σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τους ανηλίκους» σημείωσε, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι δεν είχε γνώση, καθώς είχε επισκεφθεί τη δομή εκείνη την περίοδο.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό πρότεινε την ενοχή του πατέρα Αντωνίου, της διευθύντριας και παιδαγωγού για βαριά σωματική βλάβη, ενώ για αντίστοιχη κατηγορία που αφορούσε φιλοξενούμενο ο οποίος μεταφέρθηκε στη Χίο εισηγήθηκε αθώωση.

Η εισαγγελέας ζήτησε επίσης την ενοχή των κατηγορουμένων για τον ξυλοδαρμό του ίδιου ανηλίκου, ενώ για έναν εξ αυτών πρότεινε και ενοχή για απειλή. Αναφερόμενη σε φωτογραφία που προσκομίστηκε για να αμφισβητηθούν τα τραύματα, σημείωσε: «Σε κάθε περίπτωση προκύπτουν ίχνη στο πρόσωπο που μπορούν να παραπέμπουν σε χτυπήματα. Η φωτογραφία ελήφθη από τον ίδιο τον δράστη. Ο σκοπός ήταν να συγκαλύψει την πράξη του και να προστατεύσει τον εαυτό του. Δεν προκύπτει καμία αξιοπιστία αυτού του μέσου». Πρόσθεσε ότι υπάρχει μάρτυρας που εκτιμά πως μπορεί να είναι επεξεργασμένη και ότι «δεν έχει κανένα εχέγγυο αξιόπιστης λήψης». Για τη διευθύντρια της δομής ζήτησε επιπλέον να κηρυχθεί ένοχη για έκθεση σε κίνδυνο.

