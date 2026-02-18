Πέθανε ο ηθοποιός Tom Noonan, σε ηλικία 74 ετών

Ο Noonan έγινε ευρύτερα γνωστός ως ο «κακός» του RoboCop

Πέθανε ο ηθοποιός Tom Noonan, σε ηλικία 74 ετών
Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός Τομ Νούναν.

Ο Νούναν έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τις εμφανίσεις του στα «RoboCop 2» και «Last Action Hero».

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή την Τετάρτη η συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «What Happened Was», Κάρεν Σίλας, όπως αναφέρει η Daily Mail. Η ίδια αποκάλυψε ότι ο αγαπημένος ηθοποιός «έφυγε γαλήνια» το Σάββατο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του.

«Ο αγαπημένος μου φίλος και συμπρωταγωνιστής, Τομ Νούναν, έφυγε γαλήνια ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου 2026», έγραψε συγκινημένη η Σίλας σε ανάρτησή της στο Instagram, αποχαιρετώντας τον με λόγια καρδιάς.

«Η συνεργασία μαζί του στο πρωτότυπο off Broadway έργο του, “What Happened Was…”, στο Paradise Factory Theatre στις αρχές της δεκαετίας του ’90, αποτέλεσε σημείο καμπής για εμένα και την καριέρα μου — μια εμπειρία που καθόρισε τη ζωή και τη δουλειά μου ως ηθοποιού», πρόσθεσε.

Η 62χρονη Σίλας χαρακτήρισε, στη συνέχεια, την κινηματογραφική μεταφορά του 1994 του «What Happened Was» ως μία από τις «πιο εμβληματικές ανεξάρτητες ταινίες του αμερικανικού σινεμά», αποτίοντας φόρο τιμής στον εκλιπόντα συμπρωταγωνιστή της και στην καλλιτεχνική του παρακαταθήκη.

«Τι προνόμιο και τι απίστευτη χαρά ήταν να δουλεύω με αυτόν τον άνθρωπο και να τον αποκαλώ φίλο μου μέχρι το τέλος… Εύχομαι η κληρονομιά του να συνεχίσει να λάμπει», κατέληξε συγκινημένη.

Ποιος ήταν ο Τομ Νούναν

Γεννημένος στο Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ το 1951, ο Τομ Νούναν ξεκίνησε την καριέρα του από το θέατρο, συμμετέχοντας το 1978 στην αυθεντική Off-Broadway παραγωγή του εμβληματικού έργου του Σαμ Σέπαρντ «Buried Child».

Tom Noonan

Ο Τομ Νούναν / AP

Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο ήρθε το 1980 με την κωμωδία-δράμα «Willie & Phil», ενώ την ίδια χρονιά ακολούθησαν οι ταινίες «Gloria» και «Heaven’s Gate», σηματοδοτώντας την είσοδό του στη μεγάλη οθόνη.

Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 1986, όταν υποδύθηκε τον βασικό ανταγωνιστή Φράνσις Ντόλαρχαϊντ, απέναντι στον πράκτορα του FBI Γουίλ Γκράχαμ (τον οποίο ενσάρκωσε ο Γουίλιαμ Πίτερσεν), στο αγωνιώδες θρίλερ «Manhunter». Ο ρόλος αυτός καθιέρωσε τον Νούναν ως έναν από τους πιο πειστικούς «σκοτεινούς» χαρακτήρες της εποχής.

Tom Noonan

Ο Τομ Νούναν / AP

Έναν χρόνο αργότερα, ενσάρκωσε το Τέρας του Φρανκενστάιν στην cult horror κωμωδία «The Monster Squad» του Φρεντ Ντέκερ. Ο σκηνοθέτης, αποχαιρετώντας τον δημόσια, τον χαρακτήρισε «ένα από τα highlights της –έστω και μικρής– φιλμογραφίας μου», προσθέτοντας: «Ήταν ο ορισμός του τζέντλεμαν και λόγιου. Ο κόσμος έχασε ένα σπουδαίο ταλέντο. Αναπαύσου εν ειρήνη, Τομ. Σε ευχαριστώ για την εξαιρετική δουλειά».

Μετά τις ερμηνείες του που τον καθιέρωσαν ως τον «τέλειο κακό», όπως τον αποκάλεσε θαυμαστής του, στα «Manhunter» και «The Monster Squad», ο Νούναν επιλέχθηκε το 1990 για τον ρόλο του Κέιν στο «RoboCop 2», σε σκηνοθεσία Ίρβιν Κέρσνερ. Στην ταινία επιστημονικής φαντασίας δράσης, συνέχεια της επιτυχίας του 1987, ο Πίτερ Γουέλερ επέστρεψε στον ομώνυμο ρόλο του RoboCop.

