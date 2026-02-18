Νέα Πέραμος: Έκλεψαν το καμένο αυτοκίνητο από γιατρό και με απειλή όπλου οι δράστες

Snapshot Το αυτοκίνητο του γιατρού κλάπηκε με απειλή όπλου στις 4 Ιανουαρίου, όταν οι δράστες το ακολούθησαν και τον ανάγκασαν να κατέβει.

Το καμένο αυτοκίνητο βρέθηκε στις 17 Φεβρουαρίου κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά στη Μάνδρα, μετά από επιχείρηση των αρχών.

Στο αυτοκίνητο δεν βρέθηκε το όπλο της εκτέλεσης, αλλά οι αρχές θεωρούν ότι το όχημα μπορεί να παρέχει σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Από γιατρό και με την απειλή όπλου είχαν κλέψει το αυτοκίνητο που βρέθηκε, χθες, καμένο σε περιοχή της Μάνδρας, οι εκτελεστές του 27χρονου στη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News» του MEGA, το όχημα είχε κλαπεί στις 4 Ιανουαρίου από τα Βίλια. Οι δράστες δεν προχώρησαν στην κλοπή, με τον κλασικό και συνηθισμένο τρόπο κλοπής ενός αμαξιού, ανοίγοντάς το δηλαδή όταν βρίσκεται κάπου παρκαρισμένο, αλλά το ακολουθούσαν με δικό τους αυτοκίνητο, ενώ το κλεμμένο αμάξι προπορευόταν.

Το οδηγούσε ο γιατρός στον οποίο άνηκε και, κάποια στιγμή οι δράστες το προσπέρασαν, σταμάτησαν μπροστά του, έβγαλαν όπλα και διέταξαν τον οδηγό να κατέβει.

Πώς βρέθηκε το αυτοκίνητο

Το αυτοκίνητο βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 17 Φεβρουαρίου, κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά στη Μάνδρα, έπειτα από επιχείρηση των αρχών σε δύσβατο σημείο και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Κυριακή όταν ο θείος του 27χρονου μαζί με τη σύντροφό του αναζητούσαν το ακριβές σημείο στο οποίο εκτελέστηκε το θύμα, για να αφήσουν λουλούδια στη μνήμη του και έπεσαν πάνω σε δύο περιπατητές.

Οι συγγενείς του θύματος τους ρώτησαν αν γνωρίζουν το σημείο και εκείνοι τους είπαν ότι γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή, καθώς τρέχουν καθημερινά εκεί και τους είπαν ότι έχουν δει ένα καμένο αυτοκίνητο κοντά στο μοναστήρι.

Τότε, ο θείος του 27χρονου προσπάθησε να εντοπίσει το σημείο, χωρίς ωστόσο να το καταφέρει και έτσι επικοινώνησε με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας που έχει αναλάβει την έρευνα, το οποίο έστησε την επιχείρηση για τον εντοπισμό του οχήματος.

Στο όχημα δεν εντοπίστηκε το όπλο της εκτέλεσης, ωστόσο οι αρχές πιστεύουν ότι ακόμα και καμένο, μπορεί να τους δώσει στοιχεία για την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης