Απίστευτο αεροβατικό trick στο Γεφύρι της Πλάκας

Ο Δημήτρης Κολλιάκος, ο Έλληνας Red Bull αθλητής με διεθνείς διακρίσεις και συμμετοχές σε παγκόσμια projects, πραγματοποίησε πρόσφατα ένα εντυπωσιακό barrel roll στο ιστορικό Γεφύρι της Πλάκας, στα Τζουμέρκα. Πρόκειται για ένα project υψηλών απαιτήσεων που συνδύασε ακραίο αθλητισμό, τεχνική ακρίβεια, και σεβασμό στον τόπο και την ιστορία του.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε σε μία από τις πιο απαιτητικές τοποθεσίες της Ελλάδας. Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, από έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς και απρόβλεπτους ανέμους, καθώς και άγριο φυσικό ανάγλυφο. Παράλληλα, ο ποταμός Άραχθος, πάνω από τον οποίο δεσπόζει το γεφύρι, μεταβάλλει διαρκώς τη ροή και τα ρεύματά του, προσθέτοντας ακόμη έναν κρίσιμο παράγοντα δυσκολίας στην υλοποίηση του εγχειρήματος.

Το Γεφύρι της Πλάκας αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς είναι το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων και το τρίτο μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Ο συμβολισμός του συγκεκριμένου σημείου προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο project, μετατρέποντάς τo σε μια ξεχωριστή σύνδεση αθλητισμού, φύσης και ιστορίας.