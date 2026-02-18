Προθέρμανση με κρητικό challenge για τους παίκτες του Allwyn Final 8 – Ποιοι έμειναν μετεξεταστέοι

Η αυλαία του Allwyn Final 8 άνοιξε και η Κρήτη κινείται στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής του μπάσκετ. Από τα γήπεδα μέχρι τους δρόμους, το νησί έχει φορέσει τα… μπασκετικά του και υποδέχεται τη διοργάνωση που συγκεντρώνει τα βλέμματα όλης της χώρας.

Λίγο πριν βγουν στα παρκέ για τη δεύτερη ημέρα των προημιτελικών, οι παίκτες των ομάδων μπήκαν απόλυτα στο κρητικό κλίμα, παίρνοντας μέρος στο κουίζ…κρητικών γνώσεων της Allwyn, η οποία είναι Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και Χορηγός Ονοματοδοσίας της διοργάνωσης.

Πρωταγωνιστές ήταν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ από τον Παναθηναϊκό AKTOR, Αντώνης Κόνιαρης και Νίκος Περσίδης από τον ΠΑΟΚ, Βαγγέλης Μάντζαρης και Βασίλης Καββαδάς από τη Μύκονο Betsson και Δημήτρης Μωραϊτης και Νίκος Τσιακμάς από τον Ηρακλή.

Έχει σχέση η λέξη «ολιά» με την «κοπελιά»; Είναι το «παράωρος» κολακευτικό σχόλιο και από ποια περιοχή είναι η λέξη «μουντάρω»;