Πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά της ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ από τον Όμιλο AKTOR

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ Α.Ε. από την «AKTOR Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» (AKTOR Όμιλος Εταιρειών), μέσω της θυγατρικής της «AKTOR Κατασκευών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων και Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η συναλλαγή εγκρίθηκε ομόφωνα κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011.

Η συγκέντρωση αφορά τις αγορές κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, όπου δραστηριοποιούνται και οι δύο εταιρείες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Στις 18 Φεβρουαρίου 2026, η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.) σε Τμήμα έλαβε την υπ'αριθ. 900/2026 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, η συγκέντρωση η οποία αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (πρώην ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) και με διακριτικό τίτλο «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», μέσω της εταιρείας «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», επί της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η Ε.Α. έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ' ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, ενόψει του αμελητέου επαυξητικού μεριδίου της νέας οντότητας.

