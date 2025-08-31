Τσιπάκι που λειτουργεί σαν εγκέφαλος - Το νέο τεχνολογικό «θαύμα»

Φωτ. Αρχείου - Ένα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης «TM Xplore I» που παρουσιάστηκε από την Techman Robot κατά τη διάρκεια έκθεσης στην Ταϊβάν, την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

Ένα τσιπ που αποτελεί «ρομποτικό εγκέφαλο» ανακοίνωσε πως δημιούργησε η Nvidia, ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης. Το Jetson AGX Thor αναπτύχθηκε για ανθρωποειδή ρομπότ επόμενης γενιάς.

Χαρακτηριζόμενη ως ο «απόλυτος υπερυπολογιστής», αυτή η τεχνολογία θα επιτρέπει στα ρομπότ να αλληλεπιδρούν φυσικά με τους ανθρώπους και να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους.

Το νέο τσιπ προσφέρει 7,5 φορές ταχύτερη απόδοση σε σχέση με το προϊόν προηγούμενης γενιάς της εταιρείας.

Το νέο προϊόν της Nvidia, με τιμή 3.499 δολάρια, μπορεί να «τρέχει» παραγωγικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να αλληλεπιδρά με φυσικό τρόπο με τους ανθρώπους. Υποστηρίζει επίσης οπτικά μοντέλα για την αντίληψη του περιβάλλοντος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, περιέγραψε το νέο τσιπ ως τον «απόλυτο υπερυπολογιστή». «Δημιουργήσαμε το Jetson Thor για τα εκατομμύρια των προγραμματιστών που εργάζονται σε ρομποτικά συστήματα που αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο», δήλωσε ο Huang. «Αυτό το τσιπ θα οδηγήσει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής για το ευρύ κοινό».

Εφαρμογή σε πολύπλοκα περιβάλλοντα

Πέρα από τα ανθρωποειδή ρομπότ, το τσιπ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικά πλήρως αυτόνομα οχήματα και βιομηχανικά ρομπότ που θα λειτουργούν σε πολύπλοκα περιβάλλοντα.

«Το μέλλον της ρομποτικής στα logistics εξαρτάται από την ανάπτυξη όλο και πιο έξυπνων και αυτόνομων συστημάτων», δήλωσε ο Tye Brady, Διευθύνων Σύμβουλος Τεχνολογίας της Amazon Robotics. «Το Nvidia Jetson Thor παρέχει τη δύναμη για την κλιμάκωση της επόμενης γενιάς ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη που μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε δυναμικά περιβάλλοντα».

Η κυκλοφορία του νέου τσιπ της Nvidia θεωρείται ένα κρίσιμο βήμα προς την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή ζωή. Το κύμα της τεχνητής νοημοσύνης, που ξεκίνησε μετά την κυκλοφορία του ChatGPT από την OpenAI, έχει δεκαπλασιάσει την αξία των μετοχών της Nvidia τα τελευταία τρία χρόνια.

