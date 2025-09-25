Windows 11: Η Microsoft επιτρέπει ξαφνικά αναβαθμίσεις για παλαιότερες συσκευές

Κάτι περίεργο συμβαίνει με τα Windows 11, και οι χρήστες έχουν μπερδευτεί. Η Microsoft βασίζεται σε αυστηρές απαιτήσεις υλικού, αλλά τώρα φαίνεται αυτές να παρακάμπτονται.

Το φθινόπωρο του 2025, τα Windows 10 θα φτάσουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους και, εάν οι χρήστες δεν μπορούν να το αποφύγουν, υπάρχει μια αλλαγή στο Windows 11. Για ορισμένους, αυτό μπορεί να σημαίνει την αγορά νέου υλικού. Επειδή η Microsoft έχει το αυστηρές απαιτήσεις στο πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστημα. Τίποτα δεν λειτουργεί χωρίς το Trusted Platform Module (TPM) 2.0 – ή μήπως όχι;

Τόσο οι εμπορικοί όσο και οι ιδιώτες χρήστες αναφέρουν ότι οι υπολογιστές που δεν πληρούν τις απαιτήσεις θέλουν τώρα να ξεκινήσουν την ενημέρωση. Ακόμη και για χρήστες που έχουν απενεργοποιήσει οι ίδιοι το TPM 2.0 για να αποτρέψουν ενεργά μια αναβάθμιση, εμφανίζεται η προτροπή για εγκατάσταση των Windows 11.

Τι είναι το TPM 2.0;

Το Trusted Platform Module 2.0 είναι ένα τσιπ ασφαλείας που παρέχει κρυπτογραφικές λειτουργίες και χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, για κρυπτογράφηση συσκευών, Windows Hello ή προστασία ευαίσθητων διαδικασιών συστήματος. Η Microsoft θεωρεί ότι το TPM 2.0 αποτελεί προϋπόθεση για ένα ασφαλές περιβάλλον συστήματος.

Πρόκειται για σφάλμα;

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει καμία δήλωση από την αμερικανική εταιρεία ότι έχει αλλάξει κάτι στις απαιτήσεις του συστήματος. Αυτό θα ήταν επίσης πολύ ασυνήθιστο, γιατί για την εταιρεία, το TPM θεωρούνταν μέχρι στιγμής βασική προϋπόθεση για τη χρήση των Windows 11 για λόγους ασφαλείας. Παρόλα αυτά, η εταιρεία λογισμικού εμμένει σε αυτό και συνεπώς θεωρείται απίθανο να απομακρυνθεί ξαφνικά από αυτό.

