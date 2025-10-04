Η Ινδία έτοιμη να επιταχύνει την παραγωγή μικροτσίπ, λέει πρωτοπόρος της βιομηχανίας

Όταν ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε ότι η Ινδία εισέρχεται «αργοπορημένα» στην παγκόσμια κούρσα των ημιαγωγών, στήριξε τις ελπίδες του σε πρωτοπόρους όπως ο Βελαγιάν Σουμπίγια για να δημιουργήσουν ένα κέντρο καινοτομίας σε μικροτσίπ.

Ο πρόεδρος της CG Power, ο οποίος επιβλέπει μια νεοσύστατη μονάδα παραγωγής ημιαγωγών στη δυτική Ινδία, θεωρείται ένας από τους πρώτους εγχώριους πρωτοπόρους σε αυτόν τον στρατηγικής σημασίας τομέα στη γρηγορότερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία του κόσμου.

«Υπάρχει μεγαλύτερη σύμπλευση μεταξύ κυβέρνησης, υπευθύνων χάραξης πολιτικής και επιχειρήσεων απ’ ό,τι έχω δει ποτέ στην επαγγελματική μου πορεία», δήλωσε ο Σουμπίγια, 56 ετών, στο AFP.

«Υπάρχει μια κατανόηση για το πού πρέπει να κατευθυνθεί η Ινδία και για τη σημασία τού να διαθέτουμε δική μας παραγωγή».

Καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανατρέπει το παγκόσμιο εμπόριο με δασμούς και σκληρή, συναλλακτική προσέγγιση, ο Μόντι έχει εντείνει τη στροφή προς την αυτάρκεια σε κρίσιμες τεχνολογίες.

Η εμπορική παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του έτους, με τις προβλέψεις για την αγορά να κάνουν λόγο για άνοδο από τα 38 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023 σε σχεδόν 100 δισεκατομμύρια μέχρι το 2030.

Ο Σουμπίγια, του οποίου η CG Power είναι ένας από τους κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους της Ινδίας, προβλέπει ότι «πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια, αν όχι περισσότερα» θα εισρεύσουν στη βιομηχανία σε όλη την αλυσίδα αξίας μέσα στα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις «συμβιωτικές» συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως «πολύ ενθαρρυντικές».

«Δυνατότητα επιτάχυνσης»

Τα μικροτσίπ θεωρούνται βασικός μοχλός ανάπτυξης και πηγή γεωπολιτικής επιρροής.

Η Ινδία δηλώνει ότι επιδιώκει να δημιουργήσει ένα «ολοκληρωμένο οικοσύστημα» και να σπάσει την παγκόσμια κυριαρχία της εφοδιαστικής αλυσίδας που κατέχουν λίγες μόνο περιοχές.

Η κυβέρνηση έχει προσεγγίσει εγχώριους κολοσσούς όπως η Tata, καθώς και ξένες εταιρείες όπως η Micron, για να προωθήσει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συσκευασία μικροτσίπ μέσω κοινοπραξιών.

Η CG Semi, μια κοινοπραξία με την CG Power, σχεδιάζει να επενδύσει σχεδόν 900 εκατομμύρια δολάρια σε δύο εργοστάσια συναρμολόγησης και δοκιμών, καθώς και να ενισχύσει την εταιρεία σχεδίασης μικροτσίπ που διαθέτει.

«Σκοπεύουμε να σχεδιάζουμε τα τσιπ, ώστε να κατέχουμε και την πνευματική ιδιοκτησία — κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την Ινδία», δήλωσε ο Σουμπίγια, πολιτικός μηχανικός με MBA από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.

Παρ’ όλα αυτά, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η Ινδία ξεκίνησε με καθυστέρηση δεκαετιών και παραμένει πολύ πίσω σε σχέση με τις ηγέτιδες δυνάμεις των ημιαγωγών, όπως η Ταϊβάν, η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Κίνα.

«Πρώτα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ένα κενό», δήλωσε ο Σουμπίγια, επισημαίνοντας ότι η TSMC της Ταϊβάν έχει προβάδισμα 35 ετών.

Ωστόσο, επιμένει ότι η Ινδία, χάρη στην κλίμακά της και στη δεξαμενή ταλέντων της — η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου με 1,4 δισεκατομμύρια κατοίκους — διαθέτει «σημαντική δυνατότητα επιτάχυνσης» της παραγωγής.

Πιο περίπλοκο

Ο Μόντι δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι «το 20% των ταλέντων παγκοσμίως στον σχεδιασμό ημιαγωγών προέρχεται από την Ινδία».

Ωστόσο, η προσέλκυση των Ινδών επαγγελματιών που αναζήτησαν ευκαιρίες στο εξωτερικό πίσω στη χώρα παραμένει πρόκληση — ακόμη και μετά τους περιορισμούς του Τραμπ στο πρόγραμμα βίζας H-1B για εξειδικευμένους εργαζομένους, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως από Ινδούς.

Η Ινδία, η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα γραφειοκρατικής αδράνειας και έλλειψης προηγμένων ευκαιριών.

Ο Σουμπίγια παραδέχτηκε ότι η δική του επιχείρηση απασχολεί περίπου 75 αλλοδαπούς εργαζομένους.

«Αυτό δεν είναι ο τρόπος που θέλουμε να αναπτυχθούμε. Θέλουμε να αναπτυχθούμε με Ινδούς», είπε, ζητώντας πολιτικές για να προσελκύσουν πίσω τα ταλέντα από το εξωτερικό. «Πώς θα φέρουμε αυτούς τους ανθρώπους πίσω;»

Όμως, η πορεία είναι πιο δύσκολη σε σχέση με το 2021, όταν το Νέα Δελχί ξεκίνησε για πρώτη φορά την προσπάθεια αυτοδυναμίας στους ημιαγωγούς.

Ενώ η Ινδία έχει εξασφαλίσει υποσχέσεις για επενδύσεις στους τομείς των ημιαγωγών και της τεχνητής νοημοσύνης από εταίρους όπως η Ιαπωνία — που δεσμεύτηκε για 68 δισεκατομμύρια δολάρια τον Αύγουστο — αναμένεται ότι ο Τραμπ θα είναι λιγότερο πρόθυμος σε σχέση με προηγούμενους Αμερικανούς ηγέτες να στηρίξει εγχειρήματα που ενισχύουν την ινδική δυναμικότητα.

«Η γεωπολιτική κατάσταση συνολικά έχει γίνει πιο περίπλοκη», δήλωσε ο Σουμπίγια.

Παρόλα αυτά, παραμένει αισιόδοξος για το μακροπρόθεσμο μέλλον. «Θα υπάρχουν μόνο δύο πραγματικά οικονομικά οικοσυστήματα στον κόσμο: το ένα είναι η Κίνα και το άλλο θα είναι η Ινδία», είπε.

«Θα δούμε το κέντρο βάρους να μετατοπίζεται προς αυτά τα οικοσυστήματα, αν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με ορίζοντα 25-30 ετών».