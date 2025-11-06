Έτσι θα καταλάβετε ποιος σας «κλέβει» το Wi-FI - Πώς να προστατευθείτε

Πολλοί χρήστες παρατηρούν ότι η σύνδεση Wi-Fi στο σπίτι τους γίνεται ξαφνικά πιο αργή και υποψιάζονται ότι κάποιος άλλος χρησιμοποιεί το δίκτυό τους χωρίς άδεια. Παρότι αυτό φαίνεται δύσκολο να εντοπιστεί, υπάρχουν απλοί και αποτελεσματικοί τρόποι για να δείτε ποιος συνδέεται στο δίκτυό σας και να ενισχύσετε την ασφάλεια του Wi-Fi σας.

Πώς θα καταλάβετε αν κάποιος «μπήκε» στο Wi-Fi σας

Ένας από τους πιο εύκολους τρόπους είναι να ελέγξετε τον δρομολογητή σας (router). Εάν έχετε απενεργοποιήσει όλες τις δικές σας συσκευές (κινητά, tablet, τηλεοράσεις) και η ένδειξη δραστηριότητας εξακολουθεί να αναβοσβήνει, τότε πιθανόν κάποια άγνωστη συσκευή είναι συνδεδεμένη.

Πιο αξιόπιστα αποτελέσματα μπορείτε να δείτε μέσα από το μενού του router, στην επιλογή «Connected Devices» ή «Συνδεδεμένες συσκευές». Εκεί θα εμφανιστεί λίστα με τις διευθύνσεις MAC όλων των συνδεδεμένων συσκευών. Αν δείτε άγνωστο όνομα ή κωδικό, υπάρχει πιθανότητα κάποιος να χρησιμοποιεί παράνομα τη σύνδεσή σας.

Πώς θα προστατευτείτε

Εάν έχετε επιβεβαιώσει ή εξακολουθείτε να υποψιάζεστε ότι υπάρχει κάποιος «εισβολέας», το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του δρομολογητή σας. Χρησιμοποιήστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης που αποτελείται από κεφαλαία και πεζά γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες.

Επιπλέον, αλλάξτε το όνομα δικτύου (SSID) έτσι ώστε να μην περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη μάρκα ή το μοντέλο της συσκευής και ενεργοποιήστε την κρυπτογράφηση WPA2 ή WPA3, η οποία προσφέρει καλύτερη προστασία από εξωτερικές επιθέσεις.

Ένα άλλο σημαντικό μέτρο είναι η απενεργοποίηση του WPS , μιας λειτουργίας που επιτρέπει μια γρήγορη σύνδεση αλλά αποκαλύπτει επίσης τρωτά σημεία. Ο τακτικός έλεγχος των συνδεδεμένων συσκευών και η ενημέρωση του υλικολογισμικού του δρομολογητή βοηθούν επίσης στην αποφυγή προβλημάτων ασφαλείας.

