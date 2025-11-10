Τρόφιμα για αστροναύτες με βάση τα...ούρα θα δοκιμαστούν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Οι αστροναύτες σε μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη θα μπορούν να τρέφονται με ένα ολοκαίνουργιο «διαστημικό φαγητό», το οποίο θα παρασκευάζεται αποκλειστικά από αέρα και... ούρα, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA).

«Το έργο αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη ενός βασικού πόρου που θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε την αυτονομία και την ανθεκτικότητα των επανδρωμένων διαστημικών μας πτήσεων, αλλά και την ευημερία των αστροναυτών μας», δήλωσε η Angelique Van Ombergen, επικεφαλής επιστήμονας εξερεύνησης της ESA, στην εφημερίδα Independent.

Το «φαγητό» αυτό αναπτύχθηκε από τη φινλανδική startup Solar Foods και ονομάζεται Solein. Πρόκειται για μια πολύ ευέλικτη και ενεργειακή σκόνη που παράγεται από μικρόβια, αέρα και ηλεκτρική ενέργεια μέσω μιας διαδικασίας ζύμωσης.

Το βασικό συστατικό όμως είναι η ουρία — μια οργανική ένωση που βρίσκεται στα ούρα — και παρέχει την απαραίτητη πηγή αζώτου για τη σύνθεση πρωτεϊνών στο διάστημα. Στη Γη, αυτή η διαδικασία διευκολύνεται από την αμμωνία.

Το Solein αναπτύχθηκε από τη φινλανδική εταιρεία τροφίμων Solar Foods Solar Foods

Ο στόχος της ESA είναι να δοκιμάσει αν το Solein μπορεί να παρασκευαστεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) ως μέρος ενός προγράμματος που ονομάζεται HOBI-WAN («Hydrogen Oxidizing Bacteria In Weightlessness As a source of Nutrition»).

«Στόχος του προγράμματος είναι να επιβεβαιώσουμε ότι ο οργανισμός μας αναπτύσσεται στο διαστημικό περιβάλλον όπως και στη Γη και να αναπτύξουμε τις βασικές αρχές της τεχνολογίας ζύμωσης αερίων που θα χρησιμοποιηθεί στο διάστημα — κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ πριν στην ιστορία της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Arttu Luukanen, αντιπρόεδρος του Τμήματος Διαστήματος και Άμυνας της Solar Foods, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Space.com. «Η συμπεριφορά των αερίων και των υγρών σε συνθήκες μικροβαρύτητας είναι πολύ διαφορετική λόγω της έλλειψης πλευστότητας, η οποία μπορεί να επηρεάσει δραστικά τη μεταφορά θρεπτικών ουσιών και αερίων για τα μικρόβια Solein».

Με την SpaceX και άλλες διαστημικές εταιρείες να σχεδιάζουν αποστολές στον Άρη στο κοντινό μέλλον, η διατήρηση της υγείας των αστροναυτών σε αυτά τα μακρινά ταξίδια γίνεται όλο και πιο κρίσιμη.

Επί του παρόντος, ο ISS εφοδιάζεται με τρόφιμα που παράγονται στη Γη και μεταφέρονται στον σταθμό, κάτι που δεν αποτελεί πρόβλημα για αποστολές σε χαμηλή τροχιά, αλλά θα ήταν πρακτικά αδύνατο — από οικονομική και άλλη άποψη — για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

«Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πραγματοποιήσουν αποστολές μεγάλης διάρκειας στη Σελήνη, ή ακόμη και κάποια μέρα να πάνε στον Άρη, θα χρειαστούν καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις για να μπορέσουν να επιβιώσουν με περιορισμένους εφοδιασμούς», δήλωσε ο Van Ombergen. «Με αυτό το έργο, η ESA αναπτύσσει μια βασική ικανότητα για το μέλλον της εξερεύνησης του διαστήματος».

Η ομάδα θα επικεντρωθεί αρχικά στην ανάπτυξη της βιώσιμης τεχνολογίας επί της Γης για οκτώ μήνες, και στη συνέχεια, εάν η προσπάθεια είναι επιτυχής, η διαδικασία παραγωγής θα δοκιμαστεί σε περιβάλλον μικροβαρύτητας στον ISS.

Η ομάδα ελπίζει ότι κάποια στιγμή το Solein θα γίνει το βασικό τρόφιμο των αστροναυτών. «Αυτό το πρόγραμμα είναι μόνο η αρχή», δήλωσε ο Luukanen. «Το όραμά μας είναι ότι μέχρι το 2035, το Solein θα είναι η βασική πηγή πρωτεϊνών των εξερευνητών του διαστήματος.

