Φτιάχνουν ψεύτικες εικόνες με ωμά φαγητά μέσω AI για να πάρουν τα λεφτά τους πίσω

Μια νέα ανησυχητική τάση έχει αρχίσει να γίνεται δημοφιλής στα social media, στην οποία άνθρωποι χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργούν ψεύτικες εικόνες που δείχνουν ότι τα φαγητά τους είναι ωμά και όχι ψημένα, με σκοπό να εξαπατήσουν εφαρμογές delivery και να πάρουν τα χρήματά τους.

Σε μία περίπτωση, κάποιος τράβηξε μια απολύτως φυσιολογική φωτογραφία του μπέργκερ του, την επεξεργάστηκε με τεχνητή νοημοσύνη ώστε το κρέας να φαίνεται ωμό και την έστειλε στην υποστήριξη πελατών για να ζητήσει τα χρήματά του πίσω.

https://www.instagram.com/p/DRYxVJDDFhi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η τάση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχίες σε πολλές επιχειρήσεις. Αν περισσότεροι άνθρωποι αρχίσουν να συμμετέχουν σε αυτήν την τάση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες για τα εστιατόρια και τις υπηρεσίες παράδοσης. Οι πλατφόρμες μπορεί σύντομα να χρειαστούν αυστηρότερους ελέγχους, πιο έξυπνα συστήματα ανίχνευσης ή νέες πολιτικές επιστροφής χρημάτων, ώστε να αποτρέψουν τις AI-επεξεργασμένες φωτογραφίες από το να εξελιχθούν σε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα εξαπάτησης.

