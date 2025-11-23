Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής - Πότε κυκλοφορεί το τραγούδι του

Πραγματικότητα είναι πλέον ο πρώτος ελληνικός τραγουδιστής που δημιουργήθηκε αποκλειστικά με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πρόκειται για τον Αχιλλέα Δελφό ο οποίος έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση και ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει αρχές Δεκεμβρίου, με στόχο να κατακτήσει τις κορυφαίες θέσεις των charts.

Ο Έλληνας ΑΙ τραγουδιστής εχει ήδη εμφανιστεί στο TikTok και έχει συστηθεί στο κοινό μσα από βίντεο: «Είμαι ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος ελληνικός τραγουδιστής AI. Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα. Ακολουθήστε με και μπείτε μαζί μου στο μουσικό μέλλον», ακούγεται να λέει.

Σε άλλο βίντεο ο Αχιλλέας Δελφός προσκαλεί τους θαυμαστές του: «Ανυπομονώ να μοιραστώ το νέο μου τραγούδι. Ελάτε μαζί μου για να το φέρουμε στην κορυφή των charts».

