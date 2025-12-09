Νέο χάος στο Ίντερνετ: Αδύνατη η πρόσβαση σε ιστοσελίδες - Διακόπηκε η λειτουργία της Cloudflare

Η CLOUDFLARE υπέστη ακόμα μια μαζική διακοπή λειτουργίας, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του διαδικτύου να παραλύσει και χιλιάδες χρήστες να μείνουν εκτός σύνδεσης.

Όπως και στην περίπτωση της διακοπής λειτουργίας του Νοεμβρίου, εκατοντάδες σημαντικοί ιστότοποι έμειναν εκτός σύνδεσης μετά τη διακοπή που ξεκίνησε λίγο πριν τις 13:00. Αυτή είναι η τρίτη διακοπή λειτουργίας της Cloudflare σε λιγότερο από δύο μήνες.

Η εταιρεία με έδρα το Σίλικον Βάλεϊ αποτελεί τη βάση για περίπου το ένα πέμπτο όλων των ιστότοπων.

Ιστότοποι όπως οι Zoom, Canva, Discord, LinkedIn, Deliveroo, Substack, Shopify, Coinbase και Vinted βασίζονται στις υπηρεσίες της Cloudflare για να λειτουργούν.

Παραμένει ασαφές τι προκάλεσε τη σημερινή διακοπή λειτουργίας, η οποία διήρκεσε περίπου μία ώρα.

Ανάρτηση στον ιστότοπο της Cloudflare αναφέρει ότι: «Η προγραμματισμένη συντήρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα παρέχουμε ενημερώσεις όπως απαιτείται».

Δεν έχουν δοθεί περαιτέρω εξηγήσεις για τη διακοπή και οι χρήστες του διαδικτύου παραμένουν στο σκοτάδι.

Χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να συνδεθούν ξανά στο διαδίκτυο εν μέσω του χάους, με το Downdetecter να λαμβάνει δεκάδες χιλιάδες αναφορές για ιστότοπους που έχουν καταρρεύσει.

Γιατί είναι κρίσιμο το Cloudflare

Η Cloudflare δηλώνει ότι την «εμπιστεύονται εκατομμύρια οργανισμοί» παγκοσμίως, καθώς είναι επικεντρωμένη στο να «μπλοκάρει δισεκατομμύρια απειλές στο διαδίκτυο για τους πελάτες της κάθε μέρα».

Στην ουσία, η Cloudflare λειτουργεί ως αντίστροφος διακομιστής μεσολάβησης (reverse proxy) και ως ένα τεράστιο Δίκτυο Διανομής Περιεχομένου (CDN). Αυτό σημαίνει ότι παρεμβάλλεται ανάμεσα στον χρήστη και τον αρχικό διακομιστή μιας ιστοσελίδας. Όταν κάποιος επισκέπτης ζητάει πρόσβαση σε έναν ιστότοπο, η Cloudflare του παραδίδει αντίγραφα του στατικού περιεχομένου (εικόνες, CSS, JavaScript) από τον πλησιέστερο διακομιστή της, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο φόρτωσης.

Η ύπαρξη ενός παγκόσμιου δικτύου διακομιστών της επιτρέπει να προσφέρει υψηλή διαθεσιμότητα: αν ο αρχικός διακομιστής μιας ιστοσελίδας πέσει, η Cloudflare μπορεί να συνεχίσει να παραδίδει το προσωρινά αποθηκευμένο περιεχόμενο. Κι όμως, η πιο κρίσιμη λειτουργία της είναι η ασφάλεια, παρέχοντας προστασία από κακόβουλες επιθέσεις, κυρίως τις επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (DDoS), φιλτράροντας την κακόβουλη επισκεψιμότητα προτού αυτή φτάσει στον προορισμό της.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου από πέρυσι, «περίπου το 20% του ιστού λειτουργεί μέσω του δικτύου της Cloudflare, εκτός από διαδικτυακούς γίγαντες όπως εφαρμογές για κινητά, APIs, ροές εργασιών τεχνητής νοημοσύνης και εταιρικά δίκτυα». Η εταιρεία έχει εκατομμύρια πελάτες, εκ των οποίων περισσότεροι από 221.000 είναι συνδρομητές, συμπεριλαμβανομένου του 35% των εταιρειών του Fortune 500. Επιπλέον, δήλωσαν πως «μπλόκαραν κατά μέσο όρο 165 δισεκατομμύρια απειλές στον κυβερνοχώρο την ημέρα».