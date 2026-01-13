HUAWEI FreeClip 2: Ο ήχος που φοριέται. Κάτι νέο έρχεται από τη Huawei

Τα νέα HUAWEI FreeClip 2 έρχονται σύντομα στην Ευρώπη και επαναπροσδιορίζουν το «always-on» audio

Newsbomb

HUAWEI FreeClip 2: Ο ήχος που φοριέται. Κάτι νέο έρχεται από τη Huawei
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Huawei προαναγγέλλει την άφιξη των νέων HUAWEI FreeClip 2 στην Ευρώπη, μιας συσκευής που ξεφεύγει από τα όρια των παραδοσιακών ακουστικών και μετατρέπει τον ήχο σε μέρος της καθημερινής εμφάνισης. Σχεδιασμένα για να φοριούνται όλη μέρα, τα FreeClip 2 συνδυάζουν κομψό σχεδιασμό, αίσθηση ελευθερίας και έξυπνο ήχο — χωρίς να απομονώνουν τον χρήστη από τον κόσμο γύρω του.

Μια νέα γλώσσα στον ήχο των wearables

Το 2023, η Huawei άλλαξε τα δεδομένα στον προσωπικό ήχο με την πρώτη γενιά HUAWEI FreeClip, παρουσιάζοντας μια πρωτοποριακή open-ear σχεδίαση σε ear-clip, εμπνευσμένη από την αισθητική των κοσμημάτων και σχεδιασμένη για άνεση μεγάλης διάρκειας. Δεν επρόκειτο απλώς για ένα νέο προϊόν, αλλά για τη γέννηση μιας νέας κατηγορίας wearable ήχου.

Η πρώτη γενιά FreeClip κέρδισε γρήγορα διεθνή αναγνώριση για τον ξεχωριστό της σχεδιασμό και την άνεση που προσφέρει, σημείωσε πάνω από 4 εκατομμύρια αποστολές παγκοσμίως, απέσπασε το βραβείο Good Design Award 2024 στην Ιαπωνία και έλαβε διθυραμβικές κριτικές από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με στοιχεία της IDC για την αγορά TWS στην Κίνα (Ιανουάριος – Ιούλιος 2025), τα HUAWEI FreeClip βρέθηκαν στην κορυφή των πωλήσεων στην κατηγορία open-ear.

Always-on, με νέο νόημα

Με τα HUAWEI FreeClip 2, η Huawei συνεχίζει αυτή την εξέλιξη, κάνοντας την εμπειρία του “always-on” ήχου πιο ανάλαφρη, πιο εκφραστική και ακόμα πιο έξυπνη. Βασισμένα στον εμβληματικό σχεδιασμό της πρώτης γενιάς, τα νέα FreeClip 2 βελτιώνουν περαιτέρω την άνεση, τη σταθερότητα και την απόδοση του ήχου, ανταποκρινόμενα στους έντονους ρυθμούς της σύγχρονης αστικής ζωής.

Η ανταπόκριση της αγοράς είναι ήδη εντυπωσιακή και ενδεικτική του ενδιαφέροντος για τη νέα γενιά wearable audio. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Huawei, οι προπαραγγελίες των HUAWEI FreeClip 2 στην Κίνα ξεπέρασαν τις 80.000 μονάδες μέσα στην πρώτη ώρα. Αν και τα δεδομένα αυτά αφορούν την κινεζική αγορά, αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη δυναμική της κατηγορίας.

Τα HUAWEI FreeClip 2 πραγματοποίησαν το παγκόσμιο ντεμπούτο τους στις 11 Δεκεμβρίου 2025 στο Ντουμπάι, στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Unfold the Moment”, ως σύμβολο της νέας προσέγγισης της Huawei στον wearable ήχο — εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την αισθητική.

Σύντομα και στην Ελλάδα

Τα HUAWEI FreeClip 2 θα είναι σύντομα διαθέσιμα στις ευρωπαϊκές αγορές, φέρνοντας μια νέα φιλοσοφία ακρόασης που δεν κρύβεται, αλλά φοριέται.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαθεσιμότητα, τα χρώματα και την τιμή θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ο ήχος αλλάζει. Και αυτή τη φορά, φαίνεται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Huawei ή τα παρακάτω links:

Facebook: HuaweimobileGR

Instagram: huaweimobilegr

Huawei Community

Σχετικά με τη Huawei

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Huawei διατίθενται σε περισσότερες από 170 χώρες και χρησιμοποιούνται από το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού. Η εταιρεία διαθέτει 14 κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) σε Γερμανία, Σουηδία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα. Το Huawei Consumer BG είναι ένας από τους τρεις πυλώνες της Huawei και καλύπτει την παραγωγή smartphones, PC, tablets, wearables, υπηρεσίες cloud, κλπ. Το παγκόσμιο δίκτυο της Huawei, χτίστηκε μέσα σε σχεδόν 30 χρόνια εξειδίκευσης στη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών και είναι προσηλωμένο στην παραγωγή και διάθεση των τελευταίων τεχνολογικών επιτευγμάτων στους πελάτες της, σε όλο τον κόσμο.

Huawei Mobile Services (HMS)

Το οικοσύστημα HMS της Huawei συνεχίζει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται με εντυπωσιακή ταχύτητα για να προσφέρει ανώτερες δυνατότητες στους χρήστες των Huawei συσκευών. Η Huawei συνεχίζει επίσης να επενδύει στην ανάπτυξη του δικού της καταστήματος εφαρμογών, AppGallery, το οποίο έχει περισσότερους από 580 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες, παγκοσμίως, εκ των οποίων πάνω από 45 εκατομμύρια στην Ευρώπη και συνεχώς ενσωματώνει χιλιάδες νέες εφαρμογές Μέσω του AppGallery μπορούμε να βρούμε όλες τις δημοφιλείς εφαρμογές, όπως WhatsApp, Viber, Instagram, Facebook Messenger, TikTok, αλλά και πολλαπλές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί σε τοπικό επίπεδο (Ελλάδα) όπως μεταξύ άλλων υπηρεσίες τραπεζών (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank), παραγγελία φαγητού (e-Food, BOX), εύρεσης ταξί (Taxiplon), πάροχοι κινητής τηλεφωνίας (Cosmote, Vodafone, Wind), και άλλες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Huawei ή τα εξής links:

Facebook: https://www.facebook.com/HuaweimobileGR/

Instagram: https://www.instagram.com/huaweimobilegr/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCtx1OWkIs_5dTg-ypjuJlkQ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:54ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Οι Αρχές εντόπισαν μέσω καμερών την 16χρονη στη Θηβών

14:52LIFESTYLE

Τζίμης Πανούσης: «Δεκαπέντε χιλιάδες και μία, στραβάδια απολύομαι» σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα έμοιαζε μία αμερικανική επέμβαση στο Ιράν - Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση του Τραμπ

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση ναρκωτικών - Παρέλαβε δέμα από το εξωτερικό με ροζ κοκαΐνη

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες, σε λίγο η συνάντηση με Μητσοτάκη

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Επίθεση drone κατά τεσσάρων ελληνόκτητων δεξαμενόπλοιων

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Ερφάν Σολτάνι: Από τους φλεγόμενους δρόμους της Τεχεράνης στην αγχόνη - Αύριο η πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή από το καθεστώς Χαμενεΐ

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορά για 12.000 νεκρούς στο Ιράν: «Η μεγαλύτερη σφαγή στη σύγχρονη ιστορία της χώρας»

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ μετακινούνται πιο κοντά στο Ιράν – Επί ποδός οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ για «απρόβλεπτα σενάρια»

13:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Με Ποντένσε και Ροντινέι στο ντέρμπι Κυπέλλου

13:55LIFESTYLE

ΕΡΤ: Έδειξαν πλάνα από επεισόδια στη συναυλία του ΛΕΞ αντί για Ιράν – Οι αντιδράσεις

13:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την εκκλησία στο κλαμπ: Ο πάτερ που «έβαλε φωτιά» στη νύχτα της Βηρυτού

13:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Νέα πληρωμή αυτή την εβδομάδα - Πότε θα μπουν τα χρήματα

13:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

HUAWEI FreeClip 2: Ο ήχος που φοριέται. Κάτι νέο έρχεται από τη Huawei

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλείνουν και τα δύο ρεύματα στα διόδια Μαλγάρων - Αποκλεισμός στον κόμβο Τρίγλιας στη Χαλκιδική

13:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς για Novartis: Η απόφαση της Δικαιοσύνης πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Προσαγωγή Κύπριας αεροσυνοδού για τη συντριβή του λιβυκού αεροσκάφους στην Άγκυρα

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Novartis: 28 και 25 μήνες φυλάκιση με αναστολή στους «Κελέση» και «Σαράφη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:32ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες, σε λίγο η συνάντηση με Μητσοτάκη

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Προσαγωγή Κύπριας αεροσυνοδού για τη συντριβή του λιβυκού αεροσκάφους στην Άγκυρα

11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο ηλικιωμένος άνδρας που έκανε συναλλαγή με τη 16χρονη - Τι ισχυρίστηκε στις Αρχές

10:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Πήγε στη Γερμανία για να βρει τον άγνωστο αδελφό της; Η οικογενειακή ιστορία πίσω από την 16χρονη

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Του έριξα γονατιά ανάμεσα στα φρύδια – Δεν τον σκότωσα», ισχυρίζεται ο 16χρονος που ξυλοκόπησε τον Άγγελο - Το σενάριο του δεύτερου ξυλοδαρμού

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,4% η ΝΔ – Σε ποια ποσοστά κινούνται τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Ερφάν Σολτάνι: Από τους φλεγόμενους δρόμους της Τεχεράνης στην αγχόνη - Αύριο η πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή από το καθεστώς Χαμενεΐ

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Καβγάς αγροτών «στον αέρα» - Τσιλιάς σε Μαρούδα: «Παίρνεις γραμμή από τον Περισσό» - «Κάποιοι πρόθυμοι από τα μπλόκα εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους»

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Επίθεση drone κατά τεσσάρων ελληνόκτητων δεξαμενόπλοιων

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

07:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Φρίκη δίχως τέλος - Ξυλοκόπησαν και δεύτερη φορά τον 17χρονο Άγγελο πριν φτάσει σπίτι του

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

14:29TRAVEL

Ναουρού: Μια κουκίδα στον Ειρηνικό ωκεανό - Η μικρότερη και πιο απόκοσμη νησιωτική χώρα του πλανήτη

11:22ΚΑΙΡΟΣ

«Πόλεμος» μετεωρολόγων: Ο υπαινιγμός Τσατραφύλλια και το μήνυμα Μαρουσάκη

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι εκπρόσωποι αγροτών θα συμμετέχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις 15:00

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

12:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Εκτός έδρας δοκιμασίες έχουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ