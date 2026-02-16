Επανήλθε το Twitter/ X έπειτα από περίπου δύο ώρες

Επανήλθε κανονικά η λειτουργία του X (πρώην Τwitter), έπειτα από περίπου δύο ώρες, καθώς από τις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου εκατομμύρια χρήστες τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο ανέφεραν πως δεν είχαν πρόσβαση στην δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Major X Outage Reported: Musk’s Platform Down For Thousands Monday Morninghttps://t.co/sUQRWhUQwr pic.twitter.com/5kM3bujbI3 — Forbes (@Forbes) February 16, 2026

Σε χιλιάδες χρήστες εμφανιζόταν το μήνυμα πως «κάτι πάει στραβά, παρακαλώ επαναλάβετε τη φόρτωση», με αποτέλεσμα η ιστοσελίδα να μην ανοίγει.

Δεν είναι ακόμα γνωστό τι μπορεί να προκάλεσε αυτή τη διακοπή λειτουργίας του Χ.

X, the former Twitter, has had a significant outage in the U.S. and UK. this morning.



Thousands of users were unable to sign onto the Elon Musk site this morning as X wouldn’t load in both its app and website forms https://t.co/ADQ5IGPfpG — Deadline (@DEADLINE) February 16, 2026

