Επανήλθε το Twitter/ X έπειτα από περίπου δύο ώρες
Το X είχε «πέσει» παγκοσμίως για περίπου δύο ώρες
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Επανήλθε κανονικά η λειτουργία του X (πρώην Τwitter), έπειτα από περίπου δύο ώρες, καθώς από τις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου εκατομμύρια χρήστες τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο ανέφεραν πως δεν είχαν πρόσβαση στην δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
Σε χιλιάδες χρήστες εμφανιζόταν το μήνυμα πως «κάτι πάει στραβά, παρακαλώ επαναλάβετε τη φόρτωση», με αποτέλεσμα η ιστοσελίδα να μην ανοίγει.
Δεν είναι ακόμα γνωστό τι μπορεί να προκάλεσε αυτή τη διακοπή λειτουργίας του Χ.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:46 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Επανήλθε το Twitter/ X έπειτα από περίπου δύο ώρες
16:27 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Ευχάριστα νέα για Μουκουντί, σε φουλ ρυθμούς ο Ελίασον
15:41 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
«Έπεσε» το Twitter/ Χ - Πολλοί χρήστες αναφέρουν πως δεν έχουν πρόσβαση
15:40 ∙ LIFESTYLE
Eurovision: Ποια τραγούδια δεν πήραν ούτε έναν βαθμό στον εθνικό τελικό
08:11 ∙ WHAT THE FACT