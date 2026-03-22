Μήπως το iPhone σας παρακολουθεί; Εκατοντάδες εκατομμύρια συσκευές σε κίνδυνο

Έντονη ανησυχία προκαλεί η αποκάλυψη νέου, ιδιαίτερα εξελιγμένου λογισμικού κατασκοπείας που στοχεύει iPhone, με την Apple να καλεί τους χρήστες να προχωρήσουν άμεσα σε ενημέρωση των συσκευών τους, προκειμένου να προστατευτούν.

Σύμφωνα με ερευνητές κυβερνοασφάλειας από τις εταιρείες Lookout, iVerify και τη Google της Alphabet, το νέο exploit είναι ικανό να αποκτήσει πλήρη έλεγχο σε συσκευές που λειτουργούν με παλαιότερες εκδόσεις του λειτουργικού iOS, θέτοντας σε κίνδυνο δεδομένα εκατοντάδων εκατομμυρίων χρηστών.

Το spyware, γνωστό ως Darksword, αποτελεί ένα κακόβουλο λογισμικό που έχει σχεδιαστεί για να υποκλέπτει πληροφορίες χωρίς να γίνεται αντιληπτό. Αν και δεν έχει διευκρινιστεί πόσα iPhone έχουν ήδη επηρεαστεί, εκτιμάται ότι ευάλωτες είναι οι συσκευές που «τρέχουν» εκδόσεις iOS από την 18.4 έως την 18.6.2, οι οποίες κυκλοφόρησαν μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου 2025.

Εκατοντάδες εκατομμύρια συσκευές σε κίνδυνο

Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι περίπου 220 έως 270 εκατομμύρια iPhone παγκοσμίως εξακολουθούν να λειτουργούν με παλαιότερες εκδόσεις iOS, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το εύρος της απειλής.

Η ανάλυση των εταιρειών δείχνει ότι τα εργαλεία hacking έχουν χρησιμοποιηθεί στοχευμένα εναντίον συγκεκριμένων ομάδων, όπως Ουκρανοί που θεωρείται ότι αποτελούν στόχο ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, χρήστες κρυπτονομισμάτων στην Κίνα, καθώς και πολίτες σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και η Μαλαισία.

Σύνδεση με άλλες κυβερνοεπιθέσεις

Οι ερευνητές εντόπισαν ότι το Darksword φιλοξενείται στους ίδιους servers που χρησιμοποιήθηκαν για ένα άλλο ισχυρό spyware, γνωστό ως Coruna, το οποίο αποκαλύφθηκε στις 3 Μαρτίου από τη Google και την iVerify και συνδέεται με ρωσικές ομάδες πληροφοριών και Κινέζους κυβερνοεγκληματίες.

Η συνύπαρξη των δύο εργαλείων δείχνει, σύμφωνα με τους ειδικούς, ότι η «αγορά» κακόβουλου λογισμικού βρίσκεται σε άνθηση, με ολοένα και πιο εξελιγμένα μέσα να γίνονται διαθέσιμα.

Το Darksword μπορεί να υποκλέψει ευαίσθητα δεδομένα, όπως emails, usernames, κωδικούς πρόσβασης, φωτογραφίες, αλλά ακόμη και πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων. Η εταιρεία Lookout το χαρακτήρισε «εξαιρετικά προηγμένο» και «επαγγελματικά σχεδιασμένο».

Η αντίδραση της Apple

Εκπρόσωπος της Apple, η Σάρα Ο’Ρουρκ, τόνισε ότι τα συγκεκριμένα εργαλεία μπορούν να πλήξουν μόνο συσκευές που δεν έχουν ενημερωθεί, υπογραμμίζοντας τη σημασία των τακτικών updates.

«Η διατήρηση του λογισμικού ενημερωμένου παραμένει το πιο σημαντικό μέτρο που μπορούν να λάβουν οι χρήστες για την ασφάλεια των συσκευών τους», σημείωσε.

Ανησυχία για το μέλλον των επιθέσεων

Ο Τζον Σκοτ-Ρέιλτον, ανώτερος ερευνητής στο Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο, προειδοποίησε ότι το εμπόδιο για μαζικές επιθέσεις έχει πλέον μειωθεί σημαντικά.

«Το ανησυχητικό για τους απλούς χρήστες είναι ότι δεν μπορούν να εντοπίσουν αυτή την επίθεση», δήλωσε, εκτιμώντας ότι το πρόβλημα θα ενταθεί στο μέλλον.

Νέα μέτρα προστασίας

Η Apple έχει ήδη κυκλοφορήσει το iOS 26 από τον Σεπτέμβριο, το οποίο – σύμφωνα με την εταιρεία – προστατεύει πλήρως από τα συγκεκριμένα εργαλεία hacking.

Παράλληλα, προχώρησε σε μια ασυνήθιστη κίνηση, διαθέτοντας ειδική ενημέρωση ασφαλείας και για παλαιότερες συσκευές που δεν μπορούν να αναβαθμιστούν στο iOS 26, με στόχο να μπλοκάρει τις επιθέσεις.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η άμεση εγκατάσταση των ενημερώσεων αποτελεί τη βασική γραμμή άμυνας απέναντι σε τέτοιου είδους απειλές, σε μια εποχή όπου οι κυβερνοεπιθέσεις γίνονται ολοένα και πιο εξελιγμένες και δύσκολα ανιχνεύσιμες.