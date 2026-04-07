Δυνητικά επικίνδυνος αστεροειδής θα περάσει κοντά από τη Γη

Η NASA θεωρεί τους αστεροειδείς ως δυνητικά επικίνδυνους εάν η διάμετρος τους υπερβαίνει τα 150 μέτρα

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Σήμερα Τρίτη 7 Απριλίου, ο αστεροειδής 2002 TB70, τον οποίο οι ειδικοί της NASA χαρακτηρίζουν ως δυνητικά επικίνδυνο, θα περάσει κοντά από τη Γη.

Σύμφωνα με την αμερικανική διαστημική υπηρεσία, το αντικείμενο έχει μήκος περίπου 164 μέτρα. Η ελάχιστη απόστασή του από τον πλανήτη μας θα είναι περίπου 5,2 εκατομμύρια χιλιόμετρα.

Η NASA θεωρεί τους αστεροειδείς ως δυνητικά επικίνδυνους εάν η διάμετρος τους υπερβαίνει τα 150 μέτρα και η πλησιέστερη προσέγγισή τους στη Γη είναι μικρότερη από 7,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα.

Αν και ο 2002 TB70 δεν αποτελεί άμεση απειλή για τη Γη, η παρατήρησή του επιτρέπει στους επιστήμονες να παρακολουθούν τις τροχιές μεγάλων διαστημικών αντικειμένων και να αξιολογούν τους πιθανούς κινδύνους.

Προηγουμένως, κατά την ανάλυση δειγμάτων του αστεροειδούς Ryugu, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ίχνη σακχάρων και σημάδια νερού με τη μορφή πάγου, γεγονός που βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της σύνθεσης των αστεροειδών και του ρόλου τους στο σχηματισμό του πλανητικού συστήματος.

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Οι «Συμπληγάδες» του Τραμπ: Να «καταστρέψει» το Ιράν ή να δώσει χώρο στις συνομιλίες - Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη του τελεσιγράφου

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Αμανπούρ: Οι Ιρανοί δεν σταμάτησαν ποτέ να ζητούν την ελευθερία

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Για δεύτερη μέρα συνεχίζεται το black out στην πλατφόρμα - Αιτήσεις πλέον βάσει ΑΦΜ

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Μεγάλη Τρίτη (7/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας μένει σε μικροσκοπικό σπίτι χωρίς μπάνιο και νερό με $11.000 ετησίως - «Ζω καλύτερα από ποτέ»

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα 3+1 μηνύματα Μητσοτάκη: Το «βαθύ κράτος», η συσπείρωση της ΝΔ, το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή και οι διαρροές της δικογραφίας

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Aπειλεί με φυλάκιση τον δημοσιογράφο που αποκάλυψε τη διάσωση του Αμερικανού πιλότου στο Ιράν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός ενόψει Πάσχα από σοβαρούς τραυματισμούς με βεγγαλικά και ρουκέτες στη Χίο

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Πύραυλος έπεσε δίπλα σε γυναίκα στο Ισραήλ – Σώθηκε από θαύμα

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο με κορίτσι στο Λίβανο που αν και μουσουλμάνα χτυπά την καμπάνα εκκλησίας

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα 2026: Πόσο κοστίζει φέτος το πασχαλινό τραπέζι – Οι τιμές για αρνί, τσουρέκια και αυγά

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Με βάση το ΑΦΜ από σήμερα οι αιτήσεις - Εκδόθηκαν 15.500 εγκρίσεις πληρωμών

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η πιο μεγάλη μέρα του πολέμου – Η απειλή Τραμπ και η στάση της Τεχεράνης

06:52LIFESTYLE

Ο ΣΚΑΪ ρίχνει τα «δίχτυα» του στην τηλεοπτική αγορά – Τα πρόσωπα που πολιορκεί και τα ανοιχτά μέτωπα

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Απριλίου

06:42ΚΟΣΜΟΣ

Times: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «σε κώμα»

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Όλα για όλα στην Ισπανία – Πρώτη «μάχη» με Μπαρτσελόνα

06:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δυνητικά επικίνδυνος αστεροειδής θα περάσει κοντά από τη Γη

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα η Μεγάλη Τρίτη – Αγωνία για τον καιρό το βράδυ της Ανάστασης και του Πάσχα

06:00ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Σφοδρό πλήγμα του Ιράν στο μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της Σαουδικής Αραβίας – Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Αντίστροφη μέτρηση για το τελεσίγραφο Τραμπ

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή που αγνοούνταν

22:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ οι αιτήσεις μετά τη σημερινή κατάρρευση

04:52ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Παλλήνη: «Είδα το πτώμα, το αυτί του ήταν μαύρο», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Μια Ρεθυμνιώτισσα μάγεψε και έβαλε φωτιά στην πίστα με τον χορό της

10:47ΚΑΙΡΟΣ

Το καλοκαίρι που δεν ήρθε ποτέ: Η χρονιά που πάγωσε ο κόσμος και προκάλεσε λιμό

21:51ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τρίτη: Τι συμβολίζει η αυριανή ημέρα - Γιατί ψάλλουμε το «τροπάριο της Κασσιανής»

11:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή διαταραχή από την Μεγάλη Παρασκευή - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

21:42LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Ακούστε το νέο τραγούδι του - Τι λένε οι δημιουργοί του «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί»

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Τα ποσοστά των κομμάτων - Ανησυχία για τις επιπτώσεις του πολέμου

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Συγκλονίζει ο πατέρας της 30χρονης - «Εγώ την έδεσα πισθάγκωνα, ήταν αλκοολική»

