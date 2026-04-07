Δυνητικά επικίνδυνος αστεροειδής θα περάσει κοντά από τη Γη

Σήμερα Τρίτη 7 Απριλίου, ο αστεροειδής 2002 TB70, τον οποίο οι ειδικοί της NASA χαρακτηρίζουν ως δυνητικά επικίνδυνο, θα περάσει κοντά από τη Γη.

Σύμφωνα με την αμερικανική διαστημική υπηρεσία, το αντικείμενο έχει μήκος περίπου 164 μέτρα. Η ελάχιστη απόστασή του από τον πλανήτη μας θα είναι περίπου 5,2 εκατομμύρια χιλιόμετρα.

Η NASA θεωρεί τους αστεροειδείς ως δυνητικά επικίνδυνους εάν η διάμετρος τους υπερβαίνει τα 150 μέτρα και η πλησιέστερη προσέγγισή τους στη Γη είναι μικρότερη από 7,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα.

Αν και ο 2002 TB70 δεν αποτελεί άμεση απειλή για τη Γη, η παρατήρησή του επιτρέπει στους επιστήμονες να παρακολουθούν τις τροχιές μεγάλων διαστημικών αντικειμένων και να αξιολογούν τους πιθανούς κινδύνους.

Προηγουμένως, κατά την ανάλυση δειγμάτων του αστεροειδούς Ryugu, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ίχνη σακχάρων και σημάδια νερού με τη μορφή πάγου, γεγονός που βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της σύνθεσης των αστεροειδών και του ρόλου τους στο σχηματισμό του πλανητικού συστήματος.