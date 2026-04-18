«Παραγωγική» συνάντηση Λευκού Οίκου και Anthropic εν μέσω ανησυχιών για το μοντέλο Mythos

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια «παραγωγική και εποικοδομητική» συνάντηση με τον επικεφαλής της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, η οποία έχει ασκήσει αγωγή κατά του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Δημήτρης Δρίζος

«Παραγωγική» συνάντηση Λευκού Οίκου και Anthropic εν μέσω ανησυχιών για το μοντέλο Mythos
Snapshot
  • Ο Λευκός Οίκος πραγματοποίησε «παγωγική και εποικοδομητική» συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, παρά τις προηγούμενες εντάσεις.
  • Η Anthropic παρουσίασε το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Claude Mythos, ικανό να ξεπεράσει ανθρώπους σε εργασίες κυβερνοασφάλειας και εντοπισμού σφαλμάτων σε κώδικα.
  • Η εταιρεία έχει ασκήσει αγωγή κατά του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ μετά τον χαρακτηρισμό της ως «κίνδυνος για την αλυσίδα εφοδιασμού».
  • Παρά τον νομικό αγώνα και τον σκληρό χαρακτηρισμό από την κυβέρνηση Τραμπ, τα εργαλεία της Anthropic συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται σε κυβερνητικές υπηρεσίες.
  • Η συνάντηση στοχεύει στη διερεύνηση συνεργασιών και πρωτοκόλλων για την ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και ασφάλειας στην τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης.
Η συνάντηση έλαβε χώρα μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση από την εταιρεία του Claude Mythos, ενός εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης που, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να ξεπεράσει τους ανθρώπους σε ορισμένες εργασίες που αφορούν την παραβίαση συστημάτων και την κυβερνοασφάλεια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, μίλησε την Παρασκευή με τον υπουργό Οικονομικών Scott Bessent και την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Susie Wiles, σύμφωνα με το BBC, που επικαλείται το Axios.

Εκπρόσωπος της Anthropic δεν σχολίασε τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε δύο μήνες αφότου ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε την εταιρεία ως «ριζοσπαστική αριστερή, woke εταιρεία».

Μέχρι στιγμής, πρόσβαση στο Mythos έχουν λάβει μόνο μερικές δεκάδες εταιρείες, το οποίο, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι «εξαιρετικά ικανό σε εργασίες ασφάλειας υπολογιστών».

Σύμφωνα με την Anthropic, το εργαλείο μπορεί να εντοπίσει σφάλματα που κρύβονται σε κώδικα δεκαετιών και να βρει αυτόνομα τρόπους για να τα εκμεταλλευτεί.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμοντέι δήλωσε ότι η εταιρεία είχε «συνομιλήσει με αξιωματούχους σε ολόκληρη την αμερικανική κυβέρνηση» και προσφέρθηκε να συνεργαστεί μαζί τους.

Η συνάντηση της Παρασκευής αποτελεί ένδειξη ότι η τεχνολογία της Anthropic ενδέχεται να είναι υπερβολικά κρίσιμη, ώστε να μπορεί να την αγνοήσει ακόμη και η αμερικανική κυβέρνηση – παρά τη σκληρή στάση της κυβέρνησης Τραμπ έναντι της εταιρείας.

«Συζητήσαμε ευκαιρίες συνεργασίας, καθώς και κοινές προσεγγίσεις και πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με την κλιμάκωση αυτής της τεχνολογίας», ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Η δήλωση πρόσθεσε ότι η συνάντηση «εξερεύνησε την ισορροπία μεταξύ της προώθησης της καινοτομίας και της διασφάλισης της ασφάλειας».

Τον Μάρτιο, η Anthropic προέβη σε νομικές ενέργειες κατά του υπουργείου Άμυνας και άλλων ομοσπονδιακών υπηρεσιών, αφού η εταιρεία χαρακτηρίστηκε ως «κίνδυνος για την αλυσίδα εφοδιασμού».

Ήταν η πρώτη φορά που μια αμερικανική εταιρεία χαρακτηρίστηκε δημόσια με αυτή την ετικέτα, η οποία σημαίνει ότι μια τεχνολογία δεν είναι αρκετά ασφαλής για κυβερνητική χρήση.

Η Anthropic χρησιμοποιείται σε κυβερνητικά και στρατιωτικά έργα υψηλού επιπέδου από το 2024.

Η εταιρεία υποστήριξε στο δικαστήριο ότι η χαρακτηρισμός αυτή ήταν απλή αντίποινα εκ μέρους του Υπουργού Άμυνας Πητ Χέγκσεθ, επειδή ο Amodei είχε αρνηθεί να παραχωρήσει στο Πεντάγωνο απεριόριστη χρήση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης της, λόγω φόβων ότι η Anthropic θα χρησιμοποιηθεί για μαζική εσωτερική παρακολούθηση και πλήρως αυτόνομα όπλα.

Ενώ ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια συμφώνησε σε μεγάλο βαθμό, ένα ομοσπονδιακό εφετείο απέρριψε το αίτημα της εταιρείας να μπλοκάρει προσωρινά τον χαρακτηρισμό κινδύνου για την αλυσίδα εφοδιασμού.

Παρ' όλα αυτά, τα εργαλεία της Anthropic εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε πολλές από τις κυβερνητικές υπηρεσίες που τα χρησιμοποιούσαν πριν από τον χαρακτηρισμό, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου.

Μέχρι την Παρασκευή, ο Λευκός Οίκος δεν είχε πει τίποτα θετικό για την Anthropic.

Όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες να σταματήσουν να χρησιμοποιούν την Anthropic, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η εταιρεία διευθύνεται από «τρελούς αριστερούς», οι οποίοι προσπαθούσαν να «επιβάλουν τη δύναμή τους» στην άμυνα.

«Δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε και δεν θα συνεργαστούμε ξανά μαζί τους!», δήλωσε.

Καθώς ο Τραμπ έφτανε για μια εκδήλωση στο Φοίνιξ της Αριζόνα την Παρασκευή, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για την επίσκεψη του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic στον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος είπε ότι «δεν είχε ιδέα» για τη συνάντηση.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 2-3: Ζωντανά... για την παραμονή τα «Λιοντάρια»

22:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στέφανος Γκίκας «Μάχη για να κρατηθούν χαμηλά τα ακτοπλοϊκά »

22:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Η παραίτηση Λαζαρίδη είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής κατακραυγής

22:28ΕΥ ΖΗΝ

Αρτηριακή πίεση: Τα λαχανικά που βοηθούν στη μείωσή της

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μια ολόκληρη ενορία «βράζει» για τον ιερέα

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός της Βουλής: «Υπάρχει Θεός» φώναξε η μητέρα των παιδιών μετά την αθώωσή της

22:11ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Κλειστό το Ορμούζ, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης, λόγω παραβίασης της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ - Έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: 16χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς δίπλωμα και παρέσυρε 63χρονη

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Το Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό λόγω παραβίασης της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο εν μέσω κρίσης στα Στενά του Ορμούζ

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε 60χρονος σε ξενοδοχείο

21:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άννα Ευθυμίου «Με την ψηφιοποίηση τελειώνουν οι καθυστερήσεις στις συντάξεις»

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ο ιδιοκτήτης ζητά την αποφυλάκισή του τρεις μήνες μετά το δυστύχημα

21:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass 2026: Ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις - Πώς θα λάβετε το voucher

21:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Υπήρχε σχέδιο να βγάλουν την Μυρτώ στην πορνεία» - Αποκάλυψη και για δεύτερο κορίτσι το μοιραίο βράδυ

21:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Παραγωγική» συνάντηση Λευκού Οίκου και Anthropic εν μέσω ανησυχιών για το μοντέλο Mythos

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: «Διπλό» ο ΠΑΟΚ στο «Ιβανώφειο», άνετα η Καρδίτσα τον Προμηθέα

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν δεν είναι έτοιμο για περισσότερες δια ζώσης συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέει υπουργός

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Εντοπίστηκε ομαδικός τάφος με πάνω από 1.000 οστά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Υπήρχε σχέδιο να βγάλουν την Μυρτώ στην πορνεία» - Αποκάλυψη και για δεύτερο κορίτσι το μοιραίο βράδυ

19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυρτώ: Γιατί ο πρώην σύντροφός της είναι το «κλειδί» - Η ερωτική σχέση που πυροδότησε εντάσεις

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

17:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για σημαντική αλλαγή - Πότε ξεκινά

20:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί το αντικυκλωνικό πεδίο γύρω από την Ελλάδα - Έρχεται διαταραχή με ψυχρή «εισβολή»

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που μοτοσικλετιστής παρασέρνει και εγκαταλείπει τη 16χρονη στη Λιοσίων - Σκληρές εικόνες

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Οι γιατροί προχώρησαν στη μείωση φαρμάκων καταστολής - Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κρυμμένο στην Πελοπόννησο το μυστικό της εγκατάλειψης της Μυρτούς από τους τρεις άνδρες - Ποιος τους απειλούσε και γιατί

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Άνοιξε ξανά το camping της διπλής δολοφονίας - Ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός της Βουλής: «Υπάρχει Θεός» φώναξε η μητέρα των παιδιών μετά την αθώωσή της

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο μεγαλύτερος μαφιόζος της Ευρώπης στο Ντουμπάι - Ποιος είναι ο Ντάνιελ Κίναχαν με επικήρυξη 5 εκ. δολαρίων

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Χειρουργείο για την Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη στον «Ευαγγελισμό» - Είχε ειλεό - Επιτυχής η επέμβαση

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μια ολόκληρη ενορία «βράζει» για τον ιερέα

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Ο «σεφ του θανάτου»: Καναδός μάγειρας πουλούσε δηλητήρια online - Πάνω από 1.000 οι πελάτες του!

05:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται από 200 έως 600 ευρώ

17:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση οφειλών της ΕΟΚ του Λιόλιου σε 21 υπαλλήλους

18:36ΥΓΕΙΑ

Αποφρακτικός ειλεός: Πώς προκαλείται, τα συμπτώματα και η θεραπεία

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Το Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό λόγω παραβίασης της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ