«Παραγωγική» συνάντηση Λευκού Οίκου και Anthropic εν μέσω ανησυχιών για το μοντέλο Mythos

Snapshot Ο Λευκός Οίκος πραγματοποίησε «παγωγική και εποικοδομητική» συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, παρά τις προηγούμενες εντάσεις.

Η Anthropic παρουσίασε το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Claude Mythos, ικανό να ξεπεράσει ανθρώπους σε εργασίες κυβερνοασφάλειας και εντοπισμού σφαλμάτων σε κώδικα.

Η εταιρεία έχει ασκήσει αγωγή κατά του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ μετά τον χαρακτηρισμό της ως «κίνδυνος για την αλυσίδα εφοδιασμού».

Παρά τον νομικό αγώνα και τον σκληρό χαρακτηρισμό από την κυβέρνηση Τραμπ, τα εργαλεία της Anthropic συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται σε κυβερνητικές υπηρεσίες.

Η συνάντηση στοχεύει στη διερεύνηση συνεργασιών και πρωτοκόλλων για την ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και ασφάλειας στην τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συνάντηση έλαβε χώρα μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση από την εταιρεία του Claude Mythos, ενός εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης που, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να ξεπεράσει τους ανθρώπους σε ορισμένες εργασίες που αφορούν την παραβίαση συστημάτων και την κυβερνοασφάλεια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, μίλησε την Παρασκευή με τον υπουργό Οικονομικών Scott Bessent και την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Susie Wiles, σύμφωνα με το BBC, που επικαλείται το Axios.

Εκπρόσωπος της Anthropic δεν σχολίασε τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε δύο μήνες αφότου ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε την εταιρεία ως «ριζοσπαστική αριστερή, woke εταιρεία».

Μέχρι στιγμής, πρόσβαση στο Mythos έχουν λάβει μόνο μερικές δεκάδες εταιρείες, το οποίο, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι «εξαιρετικά ικανό σε εργασίες ασφάλειας υπολογιστών».

Σύμφωνα με την Anthropic, το εργαλείο μπορεί να εντοπίσει σφάλματα που κρύβονται σε κώδικα δεκαετιών και να βρει αυτόνομα τρόπους για να τα εκμεταλλευτεί.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμοντέι δήλωσε ότι η εταιρεία είχε «συνομιλήσει με αξιωματούχους σε ολόκληρη την αμερικανική κυβέρνηση» και προσφέρθηκε να συνεργαστεί μαζί τους.

Η συνάντηση της Παρασκευής αποτελεί ένδειξη ότι η τεχνολογία της Anthropic ενδέχεται να είναι υπερβολικά κρίσιμη, ώστε να μπορεί να την αγνοήσει ακόμη και η αμερικανική κυβέρνηση – παρά τη σκληρή στάση της κυβέρνησης Τραμπ έναντι της εταιρείας.

«Συζητήσαμε ευκαιρίες συνεργασίας, καθώς και κοινές προσεγγίσεις και πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με την κλιμάκωση αυτής της τεχνολογίας», ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Η δήλωση πρόσθεσε ότι η συνάντηση «εξερεύνησε την ισορροπία μεταξύ της προώθησης της καινοτομίας και της διασφάλισης της ασφάλειας».

Τον Μάρτιο, η Anthropic προέβη σε νομικές ενέργειες κατά του υπουργείου Άμυνας και άλλων ομοσπονδιακών υπηρεσιών, αφού η εταιρεία χαρακτηρίστηκε ως «κίνδυνος για την αλυσίδα εφοδιασμού».

Ήταν η πρώτη φορά που μια αμερικανική εταιρεία χαρακτηρίστηκε δημόσια με αυτή την ετικέτα, η οποία σημαίνει ότι μια τεχνολογία δεν είναι αρκετά ασφαλής για κυβερνητική χρήση.

Η Anthropic χρησιμοποιείται σε κυβερνητικά και στρατιωτικά έργα υψηλού επιπέδου από το 2024.

Η εταιρεία υποστήριξε στο δικαστήριο ότι η χαρακτηρισμός αυτή ήταν απλή αντίποινα εκ μέρους του Υπουργού Άμυνας Πητ Χέγκσεθ, επειδή ο Amodei είχε αρνηθεί να παραχωρήσει στο Πεντάγωνο απεριόριστη χρήση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης της, λόγω φόβων ότι η Anthropic θα χρησιμοποιηθεί για μαζική εσωτερική παρακολούθηση και πλήρως αυτόνομα όπλα.

Ενώ ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια συμφώνησε σε μεγάλο βαθμό, ένα ομοσπονδιακό εφετείο απέρριψε το αίτημα της εταιρείας να μπλοκάρει προσωρινά τον χαρακτηρισμό κινδύνου για την αλυσίδα εφοδιασμού.

Παρ' όλα αυτά, τα εργαλεία της Anthropic εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε πολλές από τις κυβερνητικές υπηρεσίες που τα χρησιμοποιούσαν πριν από τον χαρακτηρισμό, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου.

Μέχρι την Παρασκευή, ο Λευκός Οίκος δεν είχε πει τίποτα θετικό για την Anthropic.

Όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες να σταματήσουν να χρησιμοποιούν την Anthropic, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η εταιρεία διευθύνεται από «τρελούς αριστερούς», οι οποίοι προσπαθούσαν να «επιβάλουν τη δύναμή τους» στην άμυνα.

«Δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε και δεν θα συνεργαστούμε ξανά μαζί τους!», δήλωσε.

Καθώς ο Τραμπ έφτανε για μια εκδήλωση στο Φοίνιξ της Αριζόνα την Παρασκευή, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για την επίσκεψη του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic στον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος είπε ότι «δεν είχε ιδέα» για τη συνάντηση.