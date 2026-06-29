WhatsApp: Νέα αλλαγή στην εφαρμογή – Οι χρήστες θα συνδέονται με ονόματα και όχι αριθμό τηλεφώνου

Snapshot Το WhatsApp θα επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μέσω μοναδικών ονομάτων χρήστη αντί για αριθμούς τηλεφώνου, προστατεύοντας την ιδιωτικότητα τους.

Η νέα λειτουργία θα είναι προαιρετική, με δυνατότητα αλλαγής ή διαγραφής του ονόματος χρήστη ανά πάσα στιγμή.

Ο περιορισμός των ονομάτων χρήστη θα είναι 35 χαρακτήρες, ενώ ορισμένα ονόματα διασημοτήτων και αξιωματούχων δεν θα είναι διαθέσιμα.

Παρά την κρυπτογράφηση των μηνυμάτων, το WhatsApp συνεχίζει να συλλέγει μεταδεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς.

Η αλλαγή αυτή θα εφαρμοστεί παγκοσμίως τους επόμενους μήνες και οι αριθμοί τηλεφώνου δεν θα είναι πλέον ορατοί στους άλλους χρήστες. Snapshot powered by AI

Σε μία μεγάλη αλλαγή πρόκειται να προχωρήσει το WhatsApp. Η εφαρμογή πλέον θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να συνομιλούν χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τον αριθμό τηλεφώνου τους. Αντί για το τηλέφωνο αυτό που θα βλέπει κάποιος θα είναι το μοναδικό όνομα του χρήστη.

Η νέα λειτουργία θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως για τα τρία δισεκατομμύρια λογαριασμούς της πλατφόρμας τους επόμενους μήνες, όπως ανακοίνωσε το WhatsApp. Από τη Δευτέρα, οι χρήστες θα μπορούν να κρατήσουν το όνομα που θέλουν στην εφαρμογή αν και αυτό δεν θα είναι υποχρεωτικό.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι χρήστες θα μπορούν να διαγράψουν ή να αλλάξουν τα ονόματα χρήστη τους ανά πάσα στιγμή. Μόλις ενεργοποιηθεί πλήρως η λειτουργία, οι χρήστες του WhatsApp θα μπορούν να συνδέονται μόνο μετά την ανταλλαγή ονομάτων χρήστη. Θα εξακολουθούν να υπάρχουν επιλογές για τον αποκλεισμό ή την αναφορά ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Τα ονόματα θα περιορίζονται σε 35 χαρακτήρες και θα υπάρχουν λίγοι περιορισμοί, με εξαίρεση ορισμένους υψηλόβαθμους αξιωματούχους και διασημότητες, των οποίων τα ονόματα δεν θα είναι διαθέσιμα σε κανέναν. Έτσι για παράδειγμα δεν θα μπορούν να εμφανιστούν χρήστες με το όνομα Ντόναλντ Τραμπ.

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Η εταιρεία, η οποία ανήκει στη Meta, χαρακτήρισε τα ονόματα χρήστη ως λειτουργία προστασίας της ιδιωτικότητας. Η Άλις Νιούτον-Ρεξ, υπεύθυνη προϊόντων της WhatsApp, δήλωσε ότι είχε ακούσει από χρήστες ότι δεν επιθυμούν πάντα να κοινοποιούν τους αριθμούς τηλεφώνου τους για να επικοινωνούν με άλλους, ιδίως στις ομαδικές συζητήσεις.

Είπε ότι ελπίζει η λειτουργία αυτή να «δώσει στους χρήστες τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο επιλέγουν να εμφανίζονται» στην εφαρμογή. Η εφαρμογή ασφαλούς ανταλλαγής μηνυμάτων Signal παρουσίασε μια παρόμοια υπηρεσία το 2024.

«Είναι μια καλή λειτουργία, αλλά ακόμα κι αν προσφέρει περισσότερη ιδιωτικότητα, μην ξεχνάτε ότι το WhatsApp δεν είναι, συνολικά, μια εφαρμογή που σέβεται την ιδιωτικότητα», δήλωσε η Carisa Veliz, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και συγγραφέας του βιβλίου «Privacy is Power».

Και συνέχισε: «Συλλέγει πολλά μεταδεδομένα για τους χρήστες για σκοπούς μάρκετινγκ. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το WhatsApp ανήκει στη Meta μία από τις εταιρείες τεχνολογίας με το χειρότερο ιστορικό όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικότητας.»

Το WhatsApp δεν χρησιμοποιεί το περιεχόμενο των ιδιωτικών συνομιλιών για διαφημιστικούς σκοπούς. Αυτές προστατεύονται από κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο, πράγμα που σημαίνει ότι η εταιρεία δεν μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο των μηνυμάτων.

Ωστόσο, χρησιμοποιεί δεδομένα —όπως το σε ποιον στέλνεις μηνύματα και πότε— για την υποστήριξη της διαφήμισης. Μόλις η νέα λειτουργία τεθεί πλήρως σε εφαρμογή, οι μεμονωμένοι αριθμοί τηλεφώνου δεν θα είναι πλέον ορατοί στο WhatsApp.

Δεν θα υπάρχει δημόσιος κατάλογος ονομάτων χρήστη, ενώ οι αριθμοί τηλεφώνου θα εξακολουθούν να απαιτούνται για τη δημιουργία λογαριασμού στο WhatsApp. Η ελάχιστη ηλικία για τη χρήση της πλατφόρμας είναι τα 13 έτη, ενώ οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων δεν θα συμπεριληφθούν στην επικείμενη απαγόρευση χρήσης κοινωνικών μέσων για άτομα κάτω των 16 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το επόμενο έτος.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι ο Kunal Shah, ιδρυτής μιας ινδικής νεοφυούς επιχείρησης στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, θα αναλάβει τη διεύθυνση της πλατφόρμας, ενώ ο Will Cathcart αποχωρεί μετά από επτά χρόνια στη θέση αυτή.