Live η παρουσίαση του νέου αναδιπλούμενου iPhone

Μια νέα εποχή για την Apple έχει ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη η παρουσίαση των νέων προϊόντων της.

Ο νεοδιορισμένος διευθύνων σύμβουλος Τζον Τέρνους βρίσκεται πλέον στο τιμόνι της εταιρείας αξίας 4,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ, το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone κάνει την εμφάνισή του στη σημερινή εκδήλωση με τίτλο «Surprise and Shine».

Αν και το αναδιπλούμενο iPhone πιθανότατα θα κλέψει την παράσταση, αναμένουμε επίσης να δούμε τα φημολογούμενα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max, τα Apple Watch Series 12 και Ultra 4, καθώς και τα AirPods 5.

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