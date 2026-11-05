«Ιπτάμενη κουβέρτα»: Η στρατιωτική τεχνολογία για απόκρυψη από τον εχθρό στα... καλύτερά της

Snapshot Το Air Cover είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιεί τέσσερα drones για να καλύψει εναέρια οχήματα ή πεζικό, μειώνοντας την ανιχνευσιμότητα στο υπέρυθρο και στα ραντάρ SAR.

Το σύστημα λειτουργεί είτε σε κίνηση με αυτονομία περίπου δύο ωρών είτε στατικά, στηριζόμενο στο έδαφος.

Η προστασία που προσφέρει το Air Cover είναι περιορισμένη, καθώς καλύπτει τον στόχο μόνο από πάνω, αφήνοντας τον εκτεθειμένο σε παρατήρηση υπό γωνία.

Η περιορισμένη διάρκεια πτήσης και το βάρος μετά την εξάντληση των μπαταριών θέτουν περιορισμούς στην πρακτική του χρήση.

Υπάρχουν αμφιβολίες για την ανάγκη προστασίας από ραντάρ SAR σε τακτικές κινήσεις, ενώ άλλες λύσεις απόκρυψης υπέρυθρου θεωρούνται προς το παρόν πιο πρακτικές. Snapshot powered by AI

Η αμερικανική εταιρεία Vigil Autonomy τράβηξε τα βλέμματα και προκάλεσε διαδικτυακό θόρυβο, παρουσιάζοντας το Air Cover, ένα καινοτόμο σύστημα που φιλοδοξεί να προστατεύσει οχήματα και μονάδες πεζικού από τα αδιάκριτα «μάτια» των εχθρικών drones και δορυφόρων. Πρόκειται ουσιαστικά για μια «ιπτάμενη κουβέρτα» που αιωρείται πάνω από τον στόχο, με πρωταρχικό σκοπό όχι τόσο το οπτικό καμουφλάζ, όσο τη μείωση της υπογραφής του στο υπέρυθρο φάσμα και στα ραντάρ συνθετικού ανοίγματος (SAR). Και η οποία σύμφωνα με κάποιους θυμίζει έντονα και τα... «μαγικά χαλιά» της αραβικής παράδοσης.

Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται σε τέσσερα drones, ενσωματωμένα στις γωνίες του ειδικού καλύμματος, τα οποία το κρατούν τεντωμένο στον αέρα. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τα drones αυτά ακολουθούν αυτόνομα τον στόχο, ακόμη κι όταν βρίσκεται σε κίνηση, προσφέροντας εναέρια κάλυψη για περίπου δύο ώρες. Εναλλακτικά, το Air Cover μπορεί να λειτουργήσει και στατικά, στηριζόμενο στο έδαφος. Αν και τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί –δείγμα ότι βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης– η σύλληψη της ιδέας είναι ομολογουμένως πρωτότυπη.

Τα ερωτηματικά γύρω από την επιχειρησιακή του αξία

Παρά την εντυπωσιακή παρουσίαση, η πρακτική εφαρμογή του Air Cover στο πεδίο της μάχης γεννά σοβαρές αμφιβολίες. Το μεγαλύτερο μειονέκτημά του είναι η κατακόρυφη προστασία: το σύστημα καλύπτει τον στόχο μόνο από πάνω. Αυτό σημαίνει πως είναι αποτελεσματικό απέναντι σε δορυφόρους ή drones που πετούν ακριβώς από πάνω, αλλά αφήνει τον στόχο εκτεθειμένο σε αισθητήρες που παρατηρούν υπό γωνία.

Επιπλέον, η δίωρη αυτονομία πτήσης περιορίζει τη χρήση του μόνο σε σύντομες αποστολές, ενώ μετά την εξάντληση των μπαταριών, το κάλυμμα μετατρέπεται σε «νεκρό βάρος» για το πεζικό ή τα οχήματα. Παράλληλα, ειδικοί αμφισβητούν την πραγματική ανάγκη προστασίας από ραντάρ SAR σε επίπεδο τακτικών κινήσεων, καθώς τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως για χαρτογράφηση και όχι για τη συνεχή παρακολούθηση μονάδων στο έδαφος. Αν και η απόκρυψη στο υπέρυθρο φάσμα δείχνει πιο ρεαλιστική, η λύση των ειδικών καλυμμάτων απευθείας πάνω στα οχήματα ή των θερμικών μανδυών για τους στρατιώτες μοιάζει, προς το παρόν, πολύ πιο πρακτική και αξιόπιστη από μια ιπτάμενη ασπίδα.

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