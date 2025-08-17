Σύβοτα: Η εξωτική παραλία με το περίεργο όνομα που πας με τα πόδια - Βίντεο

Απόδραση σε μία από τις πιο μαγικές παραλίες της Θεσπρωτίας και ολόκληρης της Ελλάδας

Newsbomb

Σύβοτα: Η εξωτική παραλία με το περίεργο όνομα που πας με τα πόδια - Βίντεο
Unsplash
TRAVEL
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρόκειται για μια από τις ομορφότερες παραλίες της Θεσπρωτίας με εξωτικά γαλαζοπράσινα νερά και μια ιδιαιτερότητα που συναρπάζει.

Αν και «μοιρασμένη» αλλά και «απομονωμένη» σε ένα μικρό, κατάφυτο νησί, με μοναδικούς κατοίκους άγρια ζώα, βρίσκεται τόσο κοντά στον πολιτισμό που για να το κατανοήσει κανείς πρέπει σίγουρα να την επισκεφτεί, ή απλά να την απολαύσει από ψηλά.

Φέρει την ονομασία Μπέλα Βράκα, προερχόμενη από το τέλος του Ελληνοϊταλικού πολέμου, όταν το 1940 ένας λόχος Ιταλών στην προσπάθειά του να σωθεί, κατέφυγε ανάμεσα στα πυκνά δέντρα του νησιού βρίσκοντας τη σωτηρία του. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την εξαιρετική ομορφιά του τοπίου έκαναν τους Ιταλούς να συνδεθούν συναισθηματικά μαζί του και να δώσουν το όνομα Μπέλα Βράκα στο όμορφο αυτό μέρος.

Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, η παραλία Μπέλλα Βράκα ενώνει τα Σύβοτα με το νησάκι Μεγάλο Μουρτεμένο, το οποίο είναι και το τρίτο σε μέγεθος νησί των Συβότων.

Όταν έχει παλίρροια, ένα μέρος της παραλίας χάνεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ το νησί αποκόβεται από την τόσο κοντινή στεριά που απέχει μόλις 20 μέτρα. Όμως σαν η άμπωτη αποτραβήξει τα νερά της θάλασσας, ένας λεπτός ισθμός πλάτους περίπου ενός μέτρου δημιουργεί μια δίδυμη παραλία που δύσκολα μπορεί να ξεχαστεί, ενώ η πρόσβαση στο νησί γίνεται χωρίς καν να βραχεί κανείς.

Ωστόσο, η πρόσβαση στην παραλία, ακόμα και με παλίρροια γίνεται με τα πόδια, όμως στο νησί δεν υπάρχουν ούτε τα απαραίτητα, οπότε καλό είναι να είστε προετοιμασμένοι. Αρκεστείτε στον ήλιο, στη γαλαζοπράσινη θάλασσα και στην υπέροχη χρυσή αμμουδιά της. Και εάν πάλι θελήσετε το οτιδήποτε, τα Σύβοτα απέχουν μόνο «μια ανάσα» δρόμο.

Γραφική, μοναδική, μαγική και συνάμα εξωτική και αστείρευτα γοητευτική, είναι σίγουρο πως θα σας κερδίσει με την πρώτη ματιά…

Πηγή: Travel Inspiration

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:22LIFESTYLE

Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Πόζαρε με μπικίνι και «ζάλισε» με τις αναλογίες της

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρωταγωνιστής του Superman, Terence Stamp

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκε η βιντεοδιάσκεψη της «Συμμαχίας των προθύμων» με τον Ζελένσκι - Τα πρώτα μηνύματα

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Νεκρό σε τροχαίο 30χρονο μοντέλο μετά από σύγκρουση με ελάφι - Πριν λίγο καιρό είχε παντρευτεί

18:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Δε χάνει απέναντι στους «μεγάλους» η Πάλας – Εύκολα η Νότιγχαμ

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο «φλεγόμενος» κασκαντέρ από το γνωστό άλμπουμ των Pink Floyd

17:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Επίσημη η αναβολή του Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο στην Εύβοια με δύο αυτοκίνητα που κάηκαν ολοσχερώς τα ξημερώματα - «Ακούστηκαν εκρήξεις»

17:42TRAVEL

Σύβοτα: Η εξωτική παραλία με το περίεργο όνομα που πας με τα πόδια - Βίντεο

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πρέβεζα: Σε εξέλιξη με ψηφιακά μέσα η καταγραφή των ζημιών

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ο πρωθυπουργός Σάντσεθ ανακοινώνει ένα «εθνικό σύμφωνο για την κλιματική έκτακτη ανάγκη»

17:17LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα περάσει και αυτό» - Το δημόσιο μήνυμα στήριξης της Πέγκυς Ζήνα

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγή γραμμής; Δήλωση - γρίφος του Ζελένσκι για το εδαφικό και την έναρξη των διαπραγματεύσεων

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν αστειεύτηκε για το πουλόβερ του Λαβρόφ με την επιγραφή «ΕΣΣΔ» - «Είναι Ιμπεριαλιστής»

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσφέρει Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας στους κατοίκους της πυρόπληκτης Χίου

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι ως εμπρηστές

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα σενάριο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι πέντε ανήλικοι που λήστεψαν και χτύπησαν 15χρονο

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ - Πούτιν: Αυτά είναι τα έγγραφα για τη συνάντησή τους που βρέθηκαν σε εκτυπωτή ξενοδοχείου στο Άνκορατζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:15ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρωταγωνιστής του Superman, Terence Stamp

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκε η βιντεοδιάσκεψη της «Συμμαχίας των προθύμων» με τον Ζελένσκι - Τα πρώτα μηνύματα

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

15:36ΚΟΣΜΟΣ

«Η Στιγμή του Ιντιάνα Τζόουνς»: Αρχεία της CIA αποκαλύπτουν το μυστήριο της Κιβωτού της Διαθήκης - Ο ρόλος του «απομακρυσμένου θεατή»

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγή γραμμής; Δήλωση - γρίφος του Ζελένσκι για το εδαφικό και την έναρξη των διαπραγματεύσεων

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες, αγνόησε τις αρχές της πατρίδας μας

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ζελένσκι στη Μόσχα από τις Βρυξέλλες, αιχμή φον ντερ Λάιεν για το εδαφικό της Ουκρανίας - Τραμπ: Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία

12:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη αδερφός πασίγνωστης παρουσιάστριας στη Νέα Ερυθραία

16:08LIFESTYLE

Γιώργος Κωνσταντίνου: Περιγράφει πώς έζησε τον τορπιλισμό της «Έλλης» - «Ο κόσμος έτρεχε αλαφιασμένος να σωθεί»

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα ΔΕΘ: Το πακέτο του 1,5 δισ. ευρώ και οι δικαιούχοι - Ποιοι θα επωφεληθούν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

14:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 409,13 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι όχι - Πώς γίνονται οι αιτήσεις

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Νεκρό σε τροχαίο 30χρονο μοντέλο μετά από σύγκρουση με ελάφι - Πριν λίγο καιρό είχε παντρευτεί

14:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στον Πύργο: Απόπειρα βιασμού ανήλικης – Την έσωσε η θεία της

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι ως εμπρηστές

17:17LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα περάσει και αυτό» - Το δημόσιο μήνυμα στήριξης της Πέγκυς Ζήνα

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Ηθοποιός «τα έκανε πάνω της» σε πτήση εξαιτίας τροφικής δηλητηρίασης και ζητά συγγνώμη

17:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Επίσημη η αναβολή του Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Πώς το αίτημα για τις ρωσικές εκκλησίες στην Ουκρανία αλλάζει τις ισορροπίες

16:43ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς για Μερομήνια: «Καλύτερα διαβάστε το φλιτζάνι, παρά να πιστεύετε σε αυτά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ