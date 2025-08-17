Σύβοτα: Η εξωτική παραλία με το περίεργο όνομα που πας με τα πόδια - Βίντεο

Πρόκειται για μια από τις ομορφότερες παραλίες της Θεσπρωτίας με εξωτικά γαλαζοπράσινα νερά και μια ιδιαιτερότητα που συναρπάζει.

Αν και «μοιρασμένη» αλλά και «απομονωμένη» σε ένα μικρό, κατάφυτο νησί, με μοναδικούς κατοίκους άγρια ζώα, βρίσκεται τόσο κοντά στον πολιτισμό που για να το κατανοήσει κανείς πρέπει σίγουρα να την επισκεφτεί, ή απλά να την απολαύσει από ψηλά.

Φέρει την ονομασία Μπέλα Βράκα, προερχόμενη από το τέλος του Ελληνοϊταλικού πολέμου, όταν το 1940 ένας λόχος Ιταλών στην προσπάθειά του να σωθεί, κατέφυγε ανάμεσα στα πυκνά δέντρα του νησιού βρίσκοντας τη σωτηρία του. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την εξαιρετική ομορφιά του τοπίου έκαναν τους Ιταλούς να συνδεθούν συναισθηματικά μαζί του και να δώσουν το όνομα Μπέλα Βράκα στο όμορφο αυτό μέρος.

Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, η παραλία Μπέλλα Βράκα ενώνει τα Σύβοτα με το νησάκι Μεγάλο Μουρτεμένο, το οποίο είναι και το τρίτο σε μέγεθος νησί των Συβότων.

Όταν έχει παλίρροια, ένα μέρος της παραλίας χάνεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ το νησί αποκόβεται από την τόσο κοντινή στεριά που απέχει μόλις 20 μέτρα. Όμως σαν η άμπωτη αποτραβήξει τα νερά της θάλασσας, ένας λεπτός ισθμός πλάτους περίπου ενός μέτρου δημιουργεί μια δίδυμη παραλία που δύσκολα μπορεί να ξεχαστεί, ενώ η πρόσβαση στο νησί γίνεται χωρίς καν να βραχεί κανείς.

Ωστόσο, η πρόσβαση στην παραλία, ακόμα και με παλίρροια γίνεται με τα πόδια, όμως στο νησί δεν υπάρχουν ούτε τα απαραίτητα, οπότε καλό είναι να είστε προετοιμασμένοι. Αρκεστείτε στον ήλιο, στη γαλαζοπράσινη θάλασσα και στην υπέροχη χρυσή αμμουδιά της. Και εάν πάλι θελήσετε το οτιδήποτε, τα Σύβοτα απέχουν μόνο «μια ανάσα» δρόμο.

Γραφική, μοναδική, μαγική και συνάμα εξωτική και αστείρευτα γοητευτική, είναι σίγουρο πως θα σας κερδίσει με την πρώτη ματιά…

Πηγή: Travel Inspiration

