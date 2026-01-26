IndiGo Airlines: Πρώτη απευθείας πτήση Ελλάδας-Ινδίας - Επιβαίνει η Όλγα Κεφαλογιάννη

Η αεροπορική σύνδεση Ελλάδας - Ινδίας σηματοδοτεί νέο ιστορικό ορόσημο ανάμεσα στις δύο χώρες και ανοίγει προοπτικές για τον τουρισμό, το εμπόριο και την επιχειρηματικότητα

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη 

Η πρώτη απευθείας πτήση της IndiGo Airlines, που συνδέει αεροπορικώς την Αθήνα με το Νέο Δελχί, πραγματοποιείται σήμερα στις 16:00, και επιβαίνει σε αυτή η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη με προορισμό το Νέο Δελχί.

Με αφορμή την έναρξη της νέας απευθείας αεροπορικής σύνδεσης, ο διευθύνων σύμβουλος της IndiGo Airlines, Πιέτερ Έλμπερς βρισκόταν στην Αθήνα και θα συνοδεύσει την υπουργό τουρισμού στην πρώτη αυτή πτήση της εταιρείας προς το Νέο Δελχί.

Ο Έλμπερς είχε πρόσφατα συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας της χώρας και της περαιτέρω ανάπτυξης των σχέσεων Ελλάδας – Ινδίας στον τομέα του τουρισμού.

Η υπουργός Τουρισμού θα παραμείνει στο Νέο Δελχί για 24 ώρες, στο πλαίσιο επίσκεψης εργασίας που εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της ελληνικής παρουσίας στην ινδική τουριστική αγορά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έχει προγραμματιστεί διμερής συνάντηση με τον υπουργό πολιτισμού και τουρισμού της Ινδίας, με αντικείμενο τη διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας για την προβολή της Ελλάδας στην ινδική αγορά, καθώς και η συζήτηση ζητημάτων που αφορούν στη διευκόλυνση των ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων visa.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε συγκυρία κατά την οποία η Ελλάδα προχωρά, εντός του 2026, στο άνοιγμα νέων ελληνικών προξενείων στη Βομβάη και τη Μπανγκαλόρ.

Παράλληλα, η υπουργός θα έχει συνάντηση εργασίας με τουριστικούς πράκτορες που διοργανώνει η ελληνική πρεσβεία στο Νέο Δελχί, συνάντηση με τη διοίκηση της IndiGo Airlines, καθώς και επαφές με εκπροσώπους ινδικών μέσων ενημέρωσης.

Η Ινδία αποτελεί αγορά αυξανόμενης στρατηγικής σημασίας για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς ο εξερχόμενος τουρισμός της καταγράφει σταθερή άνοδο και η ταξιδιωτική δαπάνη των Ινδών ταξιδιωτών βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

Στόχος του υπουργείου τουρισμού είναι η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας στην ινδική αγορά και η αξιοποίηση της νέας απευθείας αεροπορικής σύνδεσης προς όφελος μιας οργανωμένης και σταθερής ροής επισκεπτών προς τη χώρα, σε συνεργασία με τους θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς.

Τέλος, στο πολιτιστικό σκέλος περιλαμβάνεται επίσκεψη της υπουργού Τουρισμού στην έκθεση «Ghika: A Journey to India», στην National Gallery of Modern Art, ως μέρος της ευρύτερης προσπάθειας σύνδεσης του ελληνικού πολιτισμού με την εξωστρέφεια και την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Η νέα αυτή γραμμή ανοίγει σημαντικές προοπτικές για τον τουρισμό, το εμπόριο και την επιχειρηματικότητα, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης της Ινδίας προς την Ευρώπη και της Ινδίας ως στρατηγικού εταίρου της Ελλάδας στην Ασία.

