Συνάντηση Κεφαλογιάννη με τον πρέσβη της Νότιας Κορέας – Σχέδια για Μνημόνιο Τουριστικής Συνεργασίας

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, συναντήθηκε με τον Κορεάτη πρέσβη στην Ελλάδα, Γιου Σέονγκ Λιμ, εν όψει της επίσκεψης στη Νότια Κορέα, η οποία αποτελεί αγορά – στόχο σύμφωνα με την στρατηγική του υπουργείου.

Η επίσκεψη της κυρίας Κεφαλογιάννη στοχεύει στην ενίσχυση και εμβάθυνση των διμερών σχέσεων στον τομέα του τουρισμού, σε όλα τα επίπεδα, με κύριους στόχους την τουριστική προβολή της χώρας μας, την αύξηση των τουριστικών ροών εκατέρωθεν και την προώθηση της διμερούς επιχειρηματικής συνεργασίας στον τομέα των τουριστικών επενδύσεων.

Η κορεατική τουριστική αγορά είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη χώρα μας, αφενός λόγω της δυναμικής της και αφετέρου λόγω των προοπτικών της συμβολής της στους στρατηγικούς στόχους της προσέλκυσης ποιοτικού τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καθώς και σε ότι αφορά την επιχειρηματική και επενδυτική συνεργασία στον τομέα της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Η σημερινή συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τα κύρια θέματα, στα οποία εστιάζει η επίσκεψη της υπουργού στην Κορέα, στις τάσεις της τουριστικής ζήτησης και την προτίμηση των Κορεατών εξερχόμενων τουριστών στις ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ο θρησκευτικός, ο πολιτιστικός και ο γαστρονομικός τουρισμός.

Επίσης, συζητήθηκε και το ζήτημα της προώθησης απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών, η οποία θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των τουριστικών ροών μεταξύ των δύο χωρών, όσο και στην περαιτέρω επιχειρηματική συνεργασία.

Τέλος, η κυρία Κεφαλογιάννη ανέφερε στον πρέσβη ότι προτίθεται να απευθύνει πρόσκληση στον νεοδιορισθέντα ομόλογό της υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, Τσάε Χούι Γιουνγκ, να επισκεφθεί στο άμεσο μέλλον την Ελλάδα και να υπογραφεί Μνημόνιο Τουριστικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.