H Σκόπελος ανάμεσα στους «μυστικούς» προορισμούς της Ευρώπης σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ

Snapshot Η Σκόπελος αναδεικνύεται από γερμανικά μέσα ως αυθεντικός και ανερχόμενος «μυστικός» προορισμός της Ευρώπης για ταξιδιώτες που επιζητούν φυσικό περιβάλλον και παραδοσιακή ατμόσφαιρα.

Το HolidayCheck επισημαίνει την ανάγκη αποφυγής πολυσύχναστων προορισμών και προτείνει τη Σκόπελο για τα εκτεταμένα ελαιόδεντρα, τα μοναστήρια και τις παραλίες της, όπως την παραλία Καστάνη, γνωστή από το «Mamma Mia!».

Το WMN.de παρουσιάζει τη Σκόπελο ως έναν προορισμό που καλύπτει ποικίλα ενδιαφέροντα, από χαλάρωση και φύση έως δραστηριότητες και εξερεύνηση, χωρίς να περιορίζεται μόνο στην κινηματογραφική της φήμη.

Η προβολή της Σκοπέλου στο εξωτερικό υποστηρίζεται από τη στρατηγική του Δήμου για ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω συνεργασιών με διεθνή ΜΜΕ, συμμετοχής σε εκθέσεις και ψηφιακών καμπανιών. Snapshot powered by AI

Η Σκόπελος κερδίζει ιδιαίτερη προβολή στη γερμανική αγορά, με δύο σημαντικά Γερμανικά ταξιδιωτικά και ψυχαγωγικά μέσα να αναδεικνύουν το νησί ως έναν αυθεντικό και ανερχόμενο «μυστικό» προορισμό της Ευρώπης.

Στο αφιέρωμα του HolidayCheck, σχετικά με τους μυστικούς προορισμούς στην Ευρώπη για το επόμενο roadtrip, το καταπράσινο νησί των Σποράδων παρουσιάζεται ως μια διαφορετική πρόταση για τους ταξιδιώτες που επιθυμούν να γνωρίσουν την Ελλάδα, πέρα από τους πλέον δημοφιλείς και πολυσύχναστους προορισμούς, με επίκεντρο το φυσικό περιβάλλον, την αυθεντικότητα, τις παραλίες, τα παραδοσιακά χωριά και τη σύνδεση με την κινηματογραφική επιτυχία «Mamma Mia!».

Παραλία Λιμνονάρι Δήμος Σκοπέλου

H γερμανική ταξιδιωτική ιστοσελίδα αναφέρεται στην ανάγκη των σύγχρονων ταξιδιωτών να απομακρυνθούν από προορισμούς που αντιμετωπίζουν έντονη τουριστική κίνηση, προτείνοντας νησιά από την Ισπανία, την Ιταλία, την Σουηδία και την Ελλάδα «που δεν γνωρίζουν ακόμη όλοι, αλλά όλοι θα ήθελαν να επισκεφθούν».

Το HolidayCheck δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαφορετική φυσιογνωμία της Σκοπέλου, υπογραμμίζοντας την παρουσία εκτεταμένων ελαιώνων, αιωνόβιων μοναστηριών και πλούσιας βλάστησης. Η Καστάνη αναφέρεται χαρακτηριστικά ως η παραλία του «Mamma Mia!», ενώ η Χώρα της Σκοπέλου παρουσιάζεται ως ένας ιδιαίτερος παραδοσιακός οικισμός με πλήθος από εκκλησίες σε μια σχετικά περιορισμένη έκταση.

Η Σκόπελος

Η προβολή της Σκοπέλου ενισχύεται ακόμη περισσότερο από το δημοσίευμα του WMN.de, το οποίο παρουσιάζει το νησί ως έναν ξεχωριστό προορισμό της Ελλάδας που αξίζει να ανακαλύψει ο ταξιδιώτης. Το δημοσίευμα επικεντρώνεται στη μοναδική ατμόσφαιρα της Σκοπέλου και στη σύνδεσή της με το «Mamma Mia!», χωρίς ωστόσο να περιορίζει την ταυτότητα του νησιού στην κινηματογραφική της λάμψη. Αντίθετα, αναδεικνύει την πλούσια φύση, τα γραφικά χωριά, τα δαιδαλώδη σοκάκια, τις περιπατητικές διαδρομές, τις παραλίες που περιβάλλονται από πευκοδάση, τις θαλάσσιες εκδρομές και τις δυνατότητες δραστηριοτήτων που προσφέρει το νησί.

Το WMN.de παρουσιάζει τη Σκόπελο ως προορισμό που μπορεί να ικανοποιήσει διαφορετικές κατηγορίες ταξιδιωτών, από εκείνους που αναζητούν χαλάρωση και επαφή με τη φύση έως τους επισκέπτες που επιθυμούν περισσότερη δράση και εξερεύνηση.

Η προβολή στο εξωτερικό συνδέεται με την προσπάθεια του Δήμου για ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσα από προγραμματισμένες επαφές με εκπροσώπους διεθνών ΜΜΕ όπως των συγκεκριμένων, παρουσιάσεις προορισμού στο εξωτερικό, διεθνείς εκθεσιακές συμμετοχές, τηλεοπτικές παραγωγές και καμπάνιες στα social media.

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