Τι συμβαίνει στο ανοσοποιητικό όταν κάνετε σάουνα - Επιστήμονες βρήκαν μια εκπληκτική αλλαγή

Το να κάνετε σάουνα πετυχαίνει περισσότερα από το να σας κάνει να ιδρώνετε: μπορεί προσωρινά να αναδιαμορφώσει τον τρόπο που συμπεριφέρεται το ανοσοποιητικό σας σύστημα.

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι η έκθεση στη θερμότητα της σάουνας μπορεί να προκαλέσει αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων στην κυκλοφορία του αίματος, μια αντίδραση που θα μπορούσε να εξηγήσει το γιατί η τακτική χρήση της σάουνας έχει συνδεθεί με ορισμένα οφέλη υγείας.

Αλλά τι ακριβώς συμβαίνει και πώς αυτό μεταφράζεται αυτό σε ισχυρότερη ανοσία;

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Η νέα έρευνα παρατήρησε ότι η έκθεση στη θερμότητα της σάουνας οδηγεί σε μετρήσιμη αύξηση των κυκλοφορούντων λευκών αιμοσφαιρίων (λευκοκύτταρα) στο αίμα λίγο μετά το θερμικό στρες.

Βασικές παρατηρήσεις:

Τα λευκά αιμοσφαίρια αυξήθηκαν στην κυκλοφορία του αίματος μετά από συνεδρίες σάουνας

Η απόκριση ήταν ταχεία, αμέσως μετά την έκθεση στη θερμότητα

Το αποτέλεσμα φαίνεται να συνδέεται με το οξύ στρες και τους μηχανισμούς προσαρμογής του σώματος

Αυτό υποδηλώνει ότι η χρήση σάουνας μπορεί προσωρινά να κινητοποιήσει τα ανοσοκύτταρα, αντί να αυξήσει άμεσα την παραγωγή τους.

Γιατί η έκθεση στη θερμότητα επηρεάζει τα λευκά αιμοσφαίρια;

Ο μηχανισμός βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο το σώμα αντιδρά στο θερμικό στρες. Όταν εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες:

Αυξάνεται η ροή του αίματος (αγγειοδιαστολή)

Αυξάνεται ο καρδιακός ρυθμός

Απελευθερώνονται ορμόνες του στρες (όπως η αδρεναλίνη)

Αυτές οι αλλαγές:

μεταφέρουν τα ανοσοκύτταρα από τους ιστούς στην κυκλοφορία του αίματος

ενισχύουν προσωρινά την ανοσολογική επιτήρηση του οργανισμού

Με απλά λόγια, το σώμα μπορεί να αναδιανέμει τα ανοσοκύτταρα και έτσι παρακολουθεί το σύστημα πιο ενεργά.

Αυτό σημαίνει ότι η χρήση σάουνας ενισχύει την ανοσία;

Όχι απαραίτητα με τον τρόπο που συχνά υποθέτουν πολλοί. Η αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων:

Είναι προσωρινή

Αντανακλά την ανακατανομή, όχι την μακροπρόθεσμη ενίσχυση του ανοσοποιητικού

Δεν μεταφράζεται αυτόματα σε καλύτερη αντοχή στις λοιμώξεις

Ωστόσο, η επαναλαμβανόμενη έκθεση μπορεί να συμβάλει σε:

Βελτιωμένη απόκριση στο στρες

Καλύτερη καρδιαγγειακή λειτουργία

Πιθανά έμμεσα ανοσοποιητικά οφέλη με την πάροδο του χρόνου

Απαιτείται περισσότερη έρευνα για την επιβεβαίωση των μακροπρόθεσμων επιδράσεων.

Πόσο διαρκεί αυτή η αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων;

Η αύξηση των κυκλοφορούντων ανοσοκυττάρων φαίνεται να είναι βραχύβια: συνήθως εμφανίζεται αμέσως μετά την έκθεση στη θερμότητα της σάουνας και επιστρέφει στην αρχική της κατάσταση ακριβώς μετά. Αυτό το μοτίβο είναι παρόμοιο με:

Ανοσολογικές αποκρίσεις που προκαλούνται από την άσκηση

Άλλες μορφές φυσιολογικού στρες

Το φαινόμενο αντανακλά μια δυναμική, προσαρμοστική διαδικασία, όχι μια μόνιμη αλλαγή.

Υπάρχουν ευρύτερες επιπτώσεις στην υγεία;

Σε παρατηρητικές μελέτες η χρήση σάουνας έχει ήδη συσχετιστεί με πολλά οφέλη για την υγεία, όπως:

Βελτιωμένη καρδιαγγειακή υγεία

Μειωμένη αρτηριακή πίεση

Καλύτερη κυκλοφορία αίματος

Η πρόσφατα παρατηρούμενη ανοσολογική απόκριση μπορεί να βοηθήσει στην εξήγηση μέρους αυτών των επιδράσεων, αλλά είναι πιθανώς απλώς ένα κομμάτι ενός μεγαλύτερου φυσιολογικού παζλ.

Είναι η χρήση σάουνας ασφαλής για όλους;

Όχι πάντα. Η έκθεση στη σάουνα μπορεί να ασκήσει πίεση στο καρδιαγγειακό σύστημα, επομένως απαιτείται προσοχή για άτομα με:

Μη ελεγχόμενη υψηλή αρτηριακή πίεση

Καρδιακές παθήσεις

Ορισμένες χρόνιες παθήσεις

Οι γενικές συμβουλές ασφαλείας περιλαμβάνουν:

Καλή ενυδάτωση

Περιορισμό στη διάρκειας της κάθε συνεδρίας

Αποφυγή αλκοόλ πριν ή κατά τη διάρκεια της χρήσης της σάουνας

Όποιος έχει ιατρικές παθήσεις θα πρέπει να συμβουλευτεί γιατρό πριν από την τακτική χρήση σάουνας.

Πώς συγκρίνεται η σάουνα με την άσκηση όσον αφορά τις ανοσολογικές επιδράσεις;

Τόσο η χρήση σάουνας όσο και η σωματική άσκηση προκαλούν προσωρινές αυξήσεις στα κυκλοφορούντα ανοσοκύτταρα. Βασικές ομοιότητες στις δύο μεθόδους:

Και οι δύο ενεργοποιούν τις οδούς απόκρισης στο στρες

Και οι δύο αυξάνουν τον καρδιακό ρυθμό και την κυκλοφορία

Και οι δύο αναδιανέμουν τα ανοσοκύτταρα

Ωστόσο, η σωματική άσκηση έχει ισχυρότερα και πιο καλά εδραιωμένα μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία.

Συχνές Ερωτήσεις

Η εφίδρωση σε μια σάουνα «αφαιρεί τις τοξίνες» από το σώμα;

Όχι. Το σώμα αποβάλλει τις τοξίνες κυρίως μέσω του ήπατος και των νεφρών. Η εφίδρωση ρυθμίζει κυρίως τη θερμοκρασία, όχι την αποτοξίνωση.

Μπορεί η χρήση σάουνας να βοηθήσει στην πρόληψη κρυολογημάτων ή λοιμώξεων;

Δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η χρήση σάουνας από μόνη της αποτρέπει τις λοιμώξεις. Οποιαδήποτε οφέλη που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό είναι έμμεσα και τελούν ακόμη υπό διερεύνηση.

Πόσο συχνά πρέπει να κάνω σάουνα για να πάρω όλα αυτά τα οφέλη;

Η μέτρια, τακτική χρήση (λίγες φορές την εβδομάδα) μελετάται ευρέως, αλλά η βέλτιστη συχνότητα εξαρτάται από την ατομική υγεία και ανοχή. Μιλήστε με τον γιατρό σας σχετικά.

Μπορεί η υπερβολική χρήση σάουνας να είναι επιβλαβής;

Ναι. Η υπερβολική έκθεση σε θερμότητα μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση, ζάλη ή καρδιαγγειακή καταπόνηση, ειδικά σε ευάλωτα άτομα.

Συμπέρασμα

Νέα έρευνα υπογραμμίζει μια ενδιαφέρουσα επίδραση της θερμότητας της σάουνας: μια προσωρινή αύξηση των κυκλοφορούντων λευκών αιμοσφαιρίων. Ενώ αυτό αντικατοπτρίζει μια ενεργή ανοσολογική απόκριση, δεν σημαίνει απαραίτητα ισχυρότερη μακροπρόθεσμη ανοσία.

Η χρήση της σάουνας μπορεί πράγματι να συμβάλει στη συνολική υγεία, αρκεί να χρησιμοποιείται με ασφάλεια, αλλά θα πρέπει να θεωρείται ως μια απλά υποστηρικτική πρακτική, όχι ως μια αυτόνομη στρατηγική για την προστασία του ανοσοποιητικού.

Πηγές:

medicalxpress.com

nhs.uk

heart.org

harvard.edu