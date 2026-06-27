6 συνήθειες όταν βάζετε πλυντήριο που ίσως ερεθίζουν το δέρμα σας

Πιθανότατα σκέφτεστε πώς πλένετε το σώμα σας, αλλά τι γίνεται με το πώς πλένετε τα ρούχα σας;

Newsbomb

6 συνήθειες όταν βάζετε πλυντήριο που ίσως ερεθίζουν το δέρμα σας
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
4'
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Το ξηρό, με φαγούρα κι ερεθισμό δέρμα δεν προκαλείται πάντα από προϊόντα περιποίησης δέρματος. Ρούχα, πετσέτες και κλινοσκεπάσματα κάθονται στο δέρμα για ώρες, επομένως τα υπολείμματα ουσιών στα ρούχα, τα αρώματα, ο ιδρώτας και τα αλλεργιογόνα μπορούν επίσης να συμβάλουν στον ερεθισμό, ειδικά σε άτομα με έκζεμα, ευαίσθητο δέρμα ή δερματίτιδα εξ επαφής.

Οι περισσότεροι ερεθισμοί που σχετίζονται με το πλύσιμο μπορούν να προληφθούν. Ο στόχος είναι απλός: πλύνετε καλά τα υφάσματα, αποφύγετε τους περιττούς ερεθισμούς και βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό έχει ξεπλυθεί πλήρως.

1. Καθυστερείτε πολύ για να πλύνετε τα κλινοσκεπάσματα

Τα κλινοσκεπάσματα συλλέγουν ιδρώτα, σωματικά έλαια, νεκρά κύτταρα του δέρματος, βρωμιά και αλλεργιογόνα. Όσο περισσότερο μένουν άπλυτα τα σεντόνια και οι μαξιλαροθήκες, τόσο περισσότερο αυτές οι ουσίες μπορούν να μεταφερθούν πίσω στο δέρμα ενώ κοιμάστε. Το εβδομαδιαίο πλύσιμο είναι μια χρήσιμη συνήθεια, ειδικά για άτομα που ιδρώνουν πολύ ή έχουν ευαίσθητο δέρμα.

Τα ακάρεα της σκόνης είναι ένα άλλο πρόβλημα. Οι ειδικοί συνιστούν το πλύσιμο σεντονιών, μαξιλαροθηκών και κουβερτών εβδομαδιαίως, ιδιαίτερα για άτομα με άσθμα ή αλλεργίες.

2. Βάζετε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού

Περισσότερο απορρυπαντικό δεν σημαίνει καθαρότερα ρούχα. Εάν το πλυντήριο ρούχων δεν το ξεπλύνει σωστά, υπολείμματα απορρυπαντικού μπορούν να παραμείνουν στο ύφασμα και να τρίβονται στο δέρμα.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κνησμό, ερυθρότητα ή εξάνθημα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου τα ρούχα είναι σφιχτά ή ιδρωμένα. Χρησιμοποιήστε την ποσότητα που συνιστάται στην ετικέτα του προϊόντος και σκεφτείτε έναν επιπλέον κύκλο ξεβγάλματος εάν το δέρμα σας ερεθίζεται εύκολα.

3. Βάζετε πάρα πολλά ρούχα στο πλυντήριο

Ένα «μπουκωμένο» πλυντήριο ρούχων δεν μπορεί να κινεί τα ρούχα αρκετά ελεύθερα για να τα καθαρίσει και να τα ξεπλύνει καλά. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδρώτας, η βρωμιά, τα αλλεργιογόνα, τα βακτήρια και το απορρυπαντικό μπορεί να παραμείνουν παγιδευμένα στο ύφασμα.

Ένας πρακτικός κανόνας είναι να αφήνετε αρκετό χώρο για να κινούνται τα ρούχα κατά τη διάρκεια του κύκλου. Αποφύγετε τα υπερβολικά γεμίσματα, ώστε τα υφάσματα να μπορούν να καθαρίζονται και να ξεπλένονται σωστά.

φαγουρα

4. Επιλογή προϊόντων με έντονο άρωμα

Το άρωμα είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που σχετίζονται με το πλύσιμο για ευαίσθητο δέρμα. Αρωματικά απορρυπαντικά, μαλακτικά ρούχων και πετσετάκια στεγνωτηρίου μπορούν να αφήσουν χημικά στα ρούχα και τα κλινοσκεπάσματα.

Όποιοι έχουν δέρμα επιρρεπές σε έκζεμα, είναι καλό να χρησιμοποιούν απορρυπαντικό ρούχων χωρίς άρωμα και χρωστικές, επειδή τα υπολείμματα απορρυπαντικού μπορούν να εισχωρήσουν στο δέρμα, ειδικά με την εφίδρωση.

Το "άοσμο" και το "χωρίς άρωμα" δεν είναι πάντα το ίδιο. Η ένδειξη "χωρίς άρωμα" είναι συνήθως η καλύτερη επιλογή, επειδή σημαίνει ότι δεν προστέθηκαν αρωματικά συστατικά για να δημιουργήσουν ή να καλύψουν ένα άρωμα.

5. Το παρακάνετε με τους σύντομους κύκλους πλύσης

Οι σύντομοι κύκλοι στα προγράμματα πλυντηρίων μπορεί να είναι χρήσιμοι για ελαφρώς φθαρμένα ρούχα, αλλά μπορεί να μην είναι αρκετοί για ιδρωμένα ρούχα γυμναστικής, πετσέτες, κλινοσκεπάσματα ή αντικείμενα που φοριούνται σε ερεθισμένο δέρμα.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ορατή βρωμιά. Το σύντομο πλύσιμο ή ξέβγαλμα μπορεί να αφήσει πίσω του ιδρώτα, λιπαρότητα δέρματος, αλλεργιογόνα και απορρυπαντικό. Εάν ένα ύφασμα ακουμπάει απευθείας σε ευαίσθητο δέρμα, ένα βαθύτερο πλύσιμο ή ένα επιπλέον ξέβγαλμα μπορεί να είναι μια καλύτερη επιλογή.

6. Φοράτε καινούργια ρούχα χωρίς να τα πλύνετε πρώτα

Τα καινούργια υφάσματα μπορεί να περιέχουν χρωστικές ουσίες ή άλλα υπολείμματα από την κατασκευή, τη συσκευασία και την μεταφορά. Το πλύσιμο καινούργιων ρούχων, πετσετών και σεντονιών πριν από τη χρήση βοηθά στην απομάκρυνση αυτών των ουσιών και μαλακώνει το ύφασμα πριν αυτό αγγίξει το δέρμα.

Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για εσώρουχα, στενά ρούχα, μαξιλαροθήκες, ρούχα γυμναστικής και παιδικά ρούχα.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι το μαλακτικό ρούχων κακό για το ευαίσθητο δέρμα;

Μπορεί να είναι. Τα μαλακτικά ρούχων και τα σεντόνια του στεγνωτηρίου συχνά αφήνουν άρωμα ή παράγοντες επικάλυψης στο ύφασμα, κάτι που μπορεί να ερεθίσει το ευαίσθητο ή επιρρεπές σε έκζεμα δέρμα.

Ποια είναι η καλύτερη ρουτίνα πλύσης για ευαίσθητο δέρμα;

Χρησιμοποιήστε ένα απορρυπαντικό χωρίς άρωμα και χρωστικές, αποφύγετε την υπερφόρτωση του πλυντηρίου, ξεπλύνετε καλά και πλύνετε τα κλινοσκεπάσματα τακτικά.

Συμπέρασμα

Οι συνήθειες πλύσης μπορούν να επηρεάσουν αθόρυβα την υγεία του δέρματος. Η υπερβολική αναμονή για το πλύσιμο των κλινοσκεπασμάτων, η χρήση υπερβολικής ποσότητας απορρυπαντικού, η υπερφόρτωση του πλυντηρίου, η επιλογή αρωματισμένων προϊόντων κ.α. μπορούν να αφήσουν ερεθιστικά στο δέρμα.

Για το ευαίσθητο δέρμα, η ασφαλέστερη ρουτίνα είναι απλή: απορρυπαντικό χωρίς άρωμα, σωστή δοσολογία, επαρκής χρόνος ξεβγάλματος και τακτικός καθαρισμός κλινοσκεπασμάτων και ρούχων.

Πηγές:
healthline.com
aad.org
asthmaandallergyfriendly.com
nationaleczema.org

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