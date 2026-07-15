Σκασμένα χείλη, μούδιασμα στα χέρια και κόπωση: Μήπως έχετε χαμηλή βιταμίνη Β6;

Ανεπάρκεια βιταμίνης Β6: Συμπτώματα, αιτίες, πηγές τροφίμων και θεραπεία.

Newsbomb

Σκασμένα χείλη, μούδιασμα στα χέρια και κόπωση: Μήπως έχετε χαμηλή βιταμίνη Β6;
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η βιταμίνη Β6 βοηθά το σώμα να χρησιμοποιεί πρωτεΐνες, να υποστηρίζει το νευρικό σύστημα, να παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια και να διατηρεί την ανοσοποιητική λειτουργία. Οι περισσότεροι λαμβάνουν επαρκή ποσότητα από τις τροφές, αλλά η ανεπάρκεια μπορεί να συμβεί όταν η πρόσληψη είναι χαμηλή, η απορρόφηση είναι κακή και τυχόν ιατρικές παθήσεις αυξάνουν την ανάγκη.

Τα συμπτώματα μπορεί να είναι ασαφή στην αρχή. Γι' αυτό τα επίμονα συμπτώματα σε δέρμα, στόμα, διάθεση, νεύρα και αναιμία δεν πρέπει να αυτοδιαγιγνώσκονται ως «απλώς χαμηλή βιταμίνη Β6» χωρίς ιατρική αξιολόγηση.

Ποια είναι τα πρώιμα σημάδια της χαμηλής βιταμίνης Β6;

Η χαμηλή βιταμίνη Β6 μπορεί να εμφανιστεί αρχικά στο δέρμα και το στόμα. Τα χείλη μπορεί να γίνουν ξηρά ή να εμφανίσουν φολίδες, οι γωνίες του στόματος μπορεί να εμφανίσουν ρωγμές και η γλώσσα μπορεί να είναι πρησμένη, επώδυνη ή ασυνήθιστα λεία.

Μερικοί εμφανίζουν κνησμώδες, φολιδωτό εξάνθημα, συχνά σε λιπαρές περιοχές όπως το πρόσωπο ή το τριχωτό της κεφαλής. Αυτά τα συμπτώματα συμβαίνουν, επειδή η βιταμίνη Β6 εμπλέκεται στην ανανέωση των κυττάρων, στην ανοσολογική λειτουργία και σε πολλές ενζυμικές αντιδράσεις.

Αυτά τα σημάδια δεν είναι ειδικά για την ανεπάρκεια βιταμίνης Β6. Ο σίδηρος, το φυλλικό οξύ, η βιταμίνη Β12 και άλλες ανεπάρκειες μπορούν να προκαλέσουν παρόμοιες αλλαγές στο στόμα και το δέρμα.

Μπορεί η ανεπάρκεια βιταμίνης Β6 να προκαλέσει κόπωση;

Ναι. Η ανεπάρκεια βιταμίνης Β6 μπορεί να συμβάλει στην αναιμία, που σημαίνει ότι το σώμα δεν έχει αρκετά υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια για να μεταφέρει σωστά το οξυγόνο.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει κόπωση, αδυναμία, δύσπνοια, ζάλη, χλωμό δέρμα και ταχυπαλμία. Ωστόσο, η κόπωση έχει πολλές αιτίες, όπως κακός ύπνος, νόσος του θυρεοειδούς, λοίμωξη, άγχος, χαμηλός σίδηρος, ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 και χρόνια ασθένεια.

Εάν η κόπωση είναι επίμονη ή επιδεινώνεται, οι εξετάσεις αίματος είναι πιο χρήσιμες από το να… μαντέψετε ποιο συμπλήρωμα να πάρετε.

τροφες πλουσιες σε βιταμινη Β6

Μπορεί η χαμηλή βιταμίνη Β6 να επηρεάσει τη διάθεση και την λειτουργία του εγκεφάλου;

Η βιταμίνη Β6 βοηθά το σώμα να παράγει νευροδιαβιβαστές, οι οποίοι είναι χημικοί αγγελιοφόροι που εμπλέκονται στη διάθεση και την λειτουργία του εγκεφάλου. Τα πολύ χαμηλά επίπεδα Β6 μπορεί να συνδέονται με ευερεθιστότητα, κατάθλιψη, σύγχυση και θολή όραση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης Β6 αντιμετωπίζουν την κατάθλιψη ή το άγχος σε όλους. Οι αλλαγές στη διάθεση πρέπει να αξιολογούνται σωστά, ειδικά εάν είναι σοβαρές, νέες ή επηρεάζουν την καθημερινή ζωή.

Μπορεί η έλλειψη βιταμίνης Β6 να προκαλέσει μυρμήγκιασμα ή μούδιασμα;

Ναι. Η χαμηλή βιταμίνη Β6 μπορεί να επηρεάσει τα νεύρα και μπορεί να προκαλέσει μυρμήγκιασμα, κάψιμο, μούδιασμα ή αίσθηση «καρφίτσες και βελόνες», ειδικά σε χέρια και πόδια.

Αυτό το σύμπτωμα χρειάζεται προσοχή, επειδή η υπερβολική ποσότητα βιταμίνης Β6 από συμπληρώματα υψηλής δόσης μπορεί επίσης να βλάψει τα νεύρα. Με άλλα λόγια, το μυρμήγκιασμα δεν είναι λόγος, για να ξεκινήσετε μεγάλες δόσεις χωρίς ιατρική συμβουλή.

Ο διαβήτης, η ανεπάρκεια βιταμίνης Β12, η νόσος του θυρεοειδούς, η χρήση αλκοόλ, η συμπίεση των νεύρων και ορισμένα φάρμακα μπορούν επίσης να προκαλέσουν παρόμοια νευρικά συμπτώματα.

Ποιος είναι πιο πιθανό να παρουσιάσει ανεπάρκεια Β6;

Η ανεπάρκεια βιταμίνης Β6 είναι πιο πιθανή σε άτομα με νεφρική νόσο, αιμοκάθαρση, εξάρτηση από το αλκοόλ, διαταραχές δυσαπορρόφησης, φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, κοιλιοκάκη και ορισμένες αυτοάνοσες παθήσεις.

Ορισμένα φάρμακα μπορούν επίσης να επηρεάσουν την κατάσταση της βιταμίνης Β6, όπως κάποια για τη φυματίωση, την επιληψία και τις αναπνευστικές παθήσεις. Τα άτομα που λαμβάνουν μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να ρωτήσουν γιατρό ή φαρμακοποιό πριν προσθέσουν συμπληρώματα στη ρουτίνα τους.

γιατρος συνταγογραφει συμπληρωμα βιταμινης Β6

Πώς μπορείτε να λάβετε περισσότερη βιταμίνη Β6 με ασφάλεια

Η διατροφή είναι το ασφαλέστερο πρώτο βήμα για τους περισσότερους. Καλές πηγές περιλαμβάνουν:

  • πουλερικά
  • ψάρια
  • πατάτες
  • ρεβίθια
  • μπανάνες
  • εμπλουτισμένα δημητριακά
  • άλλα αμυλούχα λαχανικά

Συμπληρώματα μπορεί να χρειαστούν όταν επιβεβαιωθεί μια ανεπάρκεια ή ο κίνδυνος είναι υψηλός, αλλά η δόση έχει σημασία. Η λήψη υψηλής δόσης βιταμίνης Β6 για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει νευρική βλάβη, ναυτία, καούρα και ευαισθησία του δέρματος.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η χαμηλή βιταμίνη Β6 να μοιάζει με χαμηλή βιταμίνη Β12;

Ναι. Και τα δύο μπορούν να προκαλέσουν κόπωση, στοματικά συμπτώματα και νευρικά προβλήματα. Οι εξετάσεις βοηθούν στη διαφοροποίησή τους, επειδή οι διαδικασίες για τη θεραπεία και την ασφάλεια είναι διαφορετικές.

Πρέπει οι χορτοφάγοι να ανησυχούν για την ανεπάρκεια βιταμίνης Β6;

Συνήθως όχι εάν τρώνε μια ποικίλη διατροφή με όσπρια, πατάτες, μπανάνες, δημητριακά ολικής αλέσεως, ξηρούς καρπούς και εμπλουτισμένα τρόφιμα. Ο κίνδυνος αυξάνεται εάν η διατροφή είναι πολύ περιορισμένη ή υπάρχουν προβλήματα απορρόφησης.

Μπορεί μια πολυβιταμίνη να προκαλέσει υπερβολική ποσότητα βιταμίνης Β6;

Συνήθως όχι σε τυπικές δόσεις, αλλά τα προϊόντα υψηλής δόσης συμπλέγματος Β μπορούν. Ελέγξτε την ετικέτα, ειδικά εάν λαμβάνετε περισσότερα από ένα συμπληρώματα.

Συμπέρασμα

Τα σημάδια ανεπάρκειας βιταμίνης Β6 μπορεί να περιλαμβάνουν σκασμένα χείλη, πρησμένη γλώσσα, φολιδωτό εξάνθημα, κόπωση, αναιμία, αλλαγές στη διάθεση, εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα και μυρμήγκιασμα στα χέρια ή τα πόδια. Ωστόσο, αυτά τα συμπτώματα συμπίπτουν με πολλές άλλες παθήσεις.

Η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι η βελτίωση της διατροφής και η ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν. Αποφύγετε την λήψη υψηλής δόσης βιταμίνης Β6, εκτός εάν συνιστάται ρητά από γιατρό, επειδή η υπερβολική δόση μπορεί να βλάψει τα νεύρα.

Πηγές:
webmd.com
nih.gov
medlineplus.gov
merckmanuals.com
mayoclinic.org

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφέρεια Αττικής: Πάνω από 3.500 πολίτες στον απολογισμό των 30 μηνών του Νίκου Χαρδαλιά

20:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μέχρι το 2030 - «Μένει εδώ που ανήκει, σπίτι του»

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σουρωτή

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Ο πατέρας κουνούσε τον 3χρονο γιο του όταν του γλίστρησε και έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μελιδοχώρι

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Βαλένθια: Η στιγμή που πολυκατοικία καταρρέει σαν χάρτινος πύργος – Βίντεο

20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Απόσυρση Δούρου από την διεκδίκηση της ηγεσίας, ζητεί η πλευρά Πολάκη

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Σκασμένα χείλη, μούδιασμα στα χέρια και κόπωση: Μήπως έχετε χαμηλή βιταμίνη Β6;

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Ανατολικό Θεσσαλονίκης

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Χαλκιδική: Νεκροί γυναίκα και βρέφος, μετά από σύγκρουση ΙΧ με βυτιοφόρο

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο πρώην υπουργός εξωτερικών παραιτήθηκε από βουλευτής για να δουλέψει στην κινέζικη BYD

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Τρίχρονο αγοράκι έπεσε από το μπαλκόνι - Φέρει τραύματα στο κεφάλι

19:49ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων»: Η απάντηση της Ελληνικό Μετρό για τις ρωγμές σε σπίτια από σημεία που περνά ο μετροπόντικας

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία - Λετονία: Η Ρωσία σχεδιάζει επιθέσεις σε υποδομές της Βαλτικής ή της Πολωνίας

19:28ΠΑΙΔΕΙΑ

«ΕΔΕ για τα λάθος θέματα έκθεσης σε δύο μαθητές ΕΠΑΛ, βαθμολογήθηκαν με άριστα»: Τι απαντά ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων

19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Επίδειξη αναξιοπρέπειας από τον Φάμελλο του εξώστη»: Ο Πολάκης επανατάσσεται στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και επιτίθεται στον πρώην πρόεδρο του κόμματος

19:08LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Σκίστηκε πάλι το παντελόνι του ενώ τραγουδούσε - Η αντίδρασή του

19:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο κολοσσός της Τεχνητής Νοημοσύνης που φοβάται ότι θα φέρει το τέλος του κόσμου - Γιατί προσλαμβάνει ειδικούς των όπλων μαζικής καταστροφής

19:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Ο Γιάννης Αλαφούζος πρόεδρος της Λίγκας για τη σεζόν 2026/27 - Τη νέα σεζόν ο Μαρινάκης

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στον Ασπρόπυργο: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι – Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η δυσκολότερη ημέρα με 40άρια στις πόλεις – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Χαλκιδική: Νεκροί γυναίκα και βρέφος, μετά από σύγκρουση ΙΧ με βυτιοφόρο

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

17:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυρτώ Κοροβέση: Ορκίστηκε η νεότερη βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου – Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ

18:45LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Συγκινεί ο Πασχάλης Τσαρούχας - «Απόψε θα κοιτάξουμε τον ουρανό και θα είσαι εκεί»

12:30ΕΥ ΖΗΝ

5 απλές συνήθειες μετά το βραδινό για να πέσει η χοληστερόλη

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Το τηλέφωνο της ηλικιωμένης στην οικιακή βοηθό πριν την τραγωδία - «Ο παππούς κάτι πείραξε στην κουζίνα και μυρίζει»

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουλίου: Ποια ημέρα θα δούμε το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

07:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαστική απόφαση για τα Airbnb: Απαγορεύονται αν δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Τρίχρονο αγοράκι έπεσε από το μπαλκόνι - Φέρει τραύματα στο κεφάλι

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Νεκρές δύο γυναίκες σε τροχαίο - Στο ίδιο σημείο είχαν χάσει τη ζωή τους δύο νέοι πριν από ένα μήνα

19:28ΠΑΙΔΕΙΑ

«ΕΔΕ για τα λάθος θέματα έκθεσης σε δύο μαθητές ΕΠΑΛ, βαθμολογήθηκαν με άριστα»: Τι απαντά ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Contender» επέστρεψε: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας

15:35ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θυμάται το συμβάν» – Απώλεια μνήμης και σοκ για τον Σέρβο επιβάτη στην πτήση της Ryanair

19:08LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Σκίστηκε πάλι το παντελόνι του ενώ τραγουδούσε - Η αντίδρασή του

19:49ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων»: Η απάντηση της Ελληνικό Μετρό για τις ρωγμές σε σπίτια από σημεία που περνά ο μετροπόντικας

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα μεταφοράς: Τι αλλάζει με το θερινό πρόγραμμα σε Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία και Τραμ

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Ο πατέρας κουνούσε τον 3χρονο γιο του όταν του γλίστρησε και έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ