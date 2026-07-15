Σκασμένα χείλη, μούδιασμα στα χέρια και κόπωση: Μήπως έχετε χαμηλή βιταμίνη Β6;

Η βιταμίνη Β6 βοηθά το σώμα να χρησιμοποιεί πρωτεΐνες, να υποστηρίζει το νευρικό σύστημα, να παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια και να διατηρεί την ανοσοποιητική λειτουργία. Οι περισσότεροι λαμβάνουν επαρκή ποσότητα από τις τροφές, αλλά η ανεπάρκεια μπορεί να συμβεί όταν η πρόσληψη είναι χαμηλή, η απορρόφηση είναι κακή και τυχόν ιατρικές παθήσεις αυξάνουν την ανάγκη.

Τα συμπτώματα μπορεί να είναι ασαφή στην αρχή. Γι' αυτό τα επίμονα συμπτώματα σε δέρμα, στόμα, διάθεση, νεύρα και αναιμία δεν πρέπει να αυτοδιαγιγνώσκονται ως «απλώς χαμηλή βιταμίνη Β6» χωρίς ιατρική αξιολόγηση.

Ποια είναι τα πρώιμα σημάδια της χαμηλής βιταμίνης Β6;

Η χαμηλή βιταμίνη Β6 μπορεί να εμφανιστεί αρχικά στο δέρμα και το στόμα. Τα χείλη μπορεί να γίνουν ξηρά ή να εμφανίσουν φολίδες, οι γωνίες του στόματος μπορεί να εμφανίσουν ρωγμές και η γλώσσα μπορεί να είναι πρησμένη, επώδυνη ή ασυνήθιστα λεία.

Μερικοί εμφανίζουν κνησμώδες, φολιδωτό εξάνθημα, συχνά σε λιπαρές περιοχές όπως το πρόσωπο ή το τριχωτό της κεφαλής. Αυτά τα συμπτώματα συμβαίνουν, επειδή η βιταμίνη Β6 εμπλέκεται στην ανανέωση των κυττάρων, στην ανοσολογική λειτουργία και σε πολλές ενζυμικές αντιδράσεις.

Αυτά τα σημάδια δεν είναι ειδικά για την ανεπάρκεια βιταμίνης Β6. Ο σίδηρος, το φυλλικό οξύ, η βιταμίνη Β12 και άλλες ανεπάρκειες μπορούν να προκαλέσουν παρόμοιες αλλαγές στο στόμα και το δέρμα.

Μπορεί η ανεπάρκεια βιταμίνης Β6 να προκαλέσει κόπωση;

Ναι. Η ανεπάρκεια βιταμίνης Β6 μπορεί να συμβάλει στην αναιμία, που σημαίνει ότι το σώμα δεν έχει αρκετά υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια για να μεταφέρει σωστά το οξυγόνο.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει κόπωση, αδυναμία, δύσπνοια, ζάλη, χλωμό δέρμα και ταχυπαλμία. Ωστόσο, η κόπωση έχει πολλές αιτίες, όπως κακός ύπνος, νόσος του θυρεοειδούς, λοίμωξη, άγχος, χαμηλός σίδηρος, ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 και χρόνια ασθένεια.

Εάν η κόπωση είναι επίμονη ή επιδεινώνεται, οι εξετάσεις αίματος είναι πιο χρήσιμες από το να… μαντέψετε ποιο συμπλήρωμα να πάρετε.

Μπορεί η χαμηλή βιταμίνη Β6 να επηρεάσει τη διάθεση και την λειτουργία του εγκεφάλου;

Η βιταμίνη Β6 βοηθά το σώμα να παράγει νευροδιαβιβαστές, οι οποίοι είναι χημικοί αγγελιοφόροι που εμπλέκονται στη διάθεση και την λειτουργία του εγκεφάλου. Τα πολύ χαμηλά επίπεδα Β6 μπορεί να συνδέονται με ευερεθιστότητα, κατάθλιψη, σύγχυση και θολή όραση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης Β6 αντιμετωπίζουν την κατάθλιψη ή το άγχος σε όλους. Οι αλλαγές στη διάθεση πρέπει να αξιολογούνται σωστά, ειδικά εάν είναι σοβαρές, νέες ή επηρεάζουν την καθημερινή ζωή.

Μπορεί η έλλειψη βιταμίνης Β6 να προκαλέσει μυρμήγκιασμα ή μούδιασμα;

Ναι. Η χαμηλή βιταμίνη Β6 μπορεί να επηρεάσει τα νεύρα και μπορεί να προκαλέσει μυρμήγκιασμα, κάψιμο, μούδιασμα ή αίσθηση «καρφίτσες και βελόνες», ειδικά σε χέρια και πόδια.

Αυτό το σύμπτωμα χρειάζεται προσοχή, επειδή η υπερβολική ποσότητα βιταμίνης Β6 από συμπληρώματα υψηλής δόσης μπορεί επίσης να βλάψει τα νεύρα. Με άλλα λόγια, το μυρμήγκιασμα δεν είναι λόγος, για να ξεκινήσετε μεγάλες δόσεις χωρίς ιατρική συμβουλή.

Ο διαβήτης, η ανεπάρκεια βιταμίνης Β12, η νόσος του θυρεοειδούς, η χρήση αλκοόλ, η συμπίεση των νεύρων και ορισμένα φάρμακα μπορούν επίσης να προκαλέσουν παρόμοια νευρικά συμπτώματα.

Ποιος είναι πιο πιθανό να παρουσιάσει ανεπάρκεια Β6;

Η ανεπάρκεια βιταμίνης Β6 είναι πιο πιθανή σε άτομα με νεφρική νόσο, αιμοκάθαρση, εξάρτηση από το αλκοόλ, διαταραχές δυσαπορρόφησης, φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, κοιλιοκάκη και ορισμένες αυτοάνοσες παθήσεις.

Ορισμένα φάρμακα μπορούν επίσης να επηρεάσουν την κατάσταση της βιταμίνης Β6, όπως κάποια για τη φυματίωση, την επιληψία και τις αναπνευστικές παθήσεις. Τα άτομα που λαμβάνουν μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να ρωτήσουν γιατρό ή φαρμακοποιό πριν προσθέσουν συμπληρώματα στη ρουτίνα τους.

Πώς μπορείτε να λάβετε περισσότερη βιταμίνη Β6 με ασφάλεια

Η διατροφή είναι το ασφαλέστερο πρώτο βήμα για τους περισσότερους. Καλές πηγές περιλαμβάνουν:

πουλερικά

ψάρια

πατάτες

ρεβίθια

μπανάνες

εμπλουτισμένα δημητριακά

άλλα αμυλούχα λαχανικά

Συμπληρώματα μπορεί να χρειαστούν όταν επιβεβαιωθεί μια ανεπάρκεια ή ο κίνδυνος είναι υψηλός, αλλά η δόση έχει σημασία. Η λήψη υψηλής δόσης βιταμίνης Β6 για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει νευρική βλάβη, ναυτία, καούρα και ευαισθησία του δέρματος.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η χαμηλή βιταμίνη Β6 να μοιάζει με χαμηλή βιταμίνη Β12;

Ναι. Και τα δύο μπορούν να προκαλέσουν κόπωση, στοματικά συμπτώματα και νευρικά προβλήματα. Οι εξετάσεις βοηθούν στη διαφοροποίησή τους, επειδή οι διαδικασίες για τη θεραπεία και την ασφάλεια είναι διαφορετικές.

Πρέπει οι χορτοφάγοι να ανησυχούν για την ανεπάρκεια βιταμίνης Β6;

Συνήθως όχι εάν τρώνε μια ποικίλη διατροφή με όσπρια, πατάτες, μπανάνες, δημητριακά ολικής αλέσεως, ξηρούς καρπούς και εμπλουτισμένα τρόφιμα. Ο κίνδυνος αυξάνεται εάν η διατροφή είναι πολύ περιορισμένη ή υπάρχουν προβλήματα απορρόφησης.

Μπορεί μια πολυβιταμίνη να προκαλέσει υπερβολική ποσότητα βιταμίνης Β6;

Συνήθως όχι σε τυπικές δόσεις, αλλά τα προϊόντα υψηλής δόσης συμπλέγματος Β μπορούν. Ελέγξτε την ετικέτα, ειδικά εάν λαμβάνετε περισσότερα από ένα συμπληρώματα.

Συμπέρασμα

Τα σημάδια ανεπάρκειας βιταμίνης Β6 μπορεί να περιλαμβάνουν σκασμένα χείλη, πρησμένη γλώσσα, φολιδωτό εξάνθημα, κόπωση, αναιμία, αλλαγές στη διάθεση, εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα και μυρμήγκιασμα στα χέρια ή τα πόδια. Ωστόσο, αυτά τα συμπτώματα συμπίπτουν με πολλές άλλες παθήσεις.

Η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι η βελτίωση της διατροφής και η ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν. Αποφύγετε την λήψη υψηλής δόσης βιταμίνης Β6, εκτός εάν συνιστάται ρητά από γιατρό, επειδή η υπερβολική δόση μπορεί να βλάψει τα νεύρα.

Πηγές:

webmd.com

nih.gov

medlineplus.gov

merckmanuals.com

mayoclinic.org