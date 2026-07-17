Πώς φαίνεται αν το αφεντικό στη δουλειά είναι νάρκισσος: Έρευνα ανέδειξε το πιο βασικό σημάδι

Δεν μπορείτε να... διαγνώσετε το αφεντικό σας ως νάρκισσο από μία πολιτική, ένα επιχείρημα ή μία απογοητευτική συνάντηση. Η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας είναι μια κλινική διάγνωση και μόνο ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας ψυχικής υγείας μπορεί να την αξιολογήσει σωστά.

Αλλά μπορείτε να παρατηρήσετε κάποια πρότυπα στον χώρο εργασίας. Μια πρόσφατη μελέτη με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια έδειξε ότι ένα στοιχείο που παραβλέπεται μπορεί να είναι το πόσο έντονα ένας ηγέτης αντιστέκεται στην τηλεργασία, όταν η αντίρρηση φαίνεται να αφορά περισσότερο τον έλεγχο, την ορατότητα και το κύρος παρά τις πραγματικές ανάγκες της εργασίας.

Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη

Η έρευνα εξέτασε το γιατί ορισμένα αφεντικά αντιτίθενται σθεναρά στην τηλεργασία ή την υβριδική εργασία. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο ναρκισσισμός ήταν το χαρακτηριστικό που συνδέεται πιο σταθερά με την αντίσταση στην τηλεργασία.

Ο προτεινόμενος λόγος δεν ήταν απλώς η παραγωγικότητα. Οι ναρκισσιστές ηγέτες φάνηκαν πιο πιθανό να βλέπουν την τηλεργασία ως απειλή για την εξουσία και το κύρος τους. Η φυσική παρουσία των υπαλλήλων τους δίνει περισσότερες ευκαιρίες να τους βλέπουν, να τους υπακούν, να τους θαυμάζουν και να τους καθησυχάζουν για τη σημασία τους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πολιτική επιστροφής στο γραφείο είναι ναρκισσιστική. Ορισμένες θέσεις εργασίας απαιτούν πραγματικά προσωπική εργασία. Το προειδοποιητικό σημάδι είναι όταν η συλλογιστική είναι ασαφής, τιμωρητική ή καθοδηγείται από τον εγωισμό.

Ποια είναι τα σημάδια ενός νάρκισσου προϊσταμένου;

Ένα αφεντικό με ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά μπορεί να δείχνει μια επαναλαμβανόμενη ανάγκη να τον θαυμάζουν, να τον αντιμετωπίζουν ως εξαιρετικό ή να τον τοποθετούν στο επίκεντρο της προσοχής. Μπορεί να μιλάει για την αφοσίωση περισσότερο από τα αποτελέσματα, να παίρνει τα εύσημα για την επιτυχία της ομάδας και να αντιδρά άσχημα όταν τον ρωτούν.

Τα συνηθισμένα πρότυπα στον χώρο εργασίας είναι:

Περιμένει έπαινο ή ορατό σεβασμό

Αντιμετώπιση της διαφωνίας ως ασέβεια

Αποδέχεται τα εύσημα στην επιτυχία και κατηγορεί τους άλλους στην αποτυχία

Αλλάζει τους κανόνες για την προστασία της εικόνας του

Παραβλέπει τις ανάγκες των υφισταμένων του, εκτός εάν αυτές ωφελούν και τον ίδιο

Δημόσια επίκριση και ταπείνωση για την άσκηση ελέγχου

Προτιμάει την φυσική παρουσία και την υπακοή έναντι αντικειμενικών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων απόδοσης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το άγχος, η κακή εκπαίδευση και η πίεση από την ανώτερη διοίκηση μπορούν επίσης να κάνουν τους προϊσταμένους να συμπεριφέρονται άσχημα χωρίς να είναι ο ναρκισσισμός η εξήγηση.

Γιατί η τηλεργασία είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του νάρκισσου αφεντικού

Η τηλεργασία μειώνει το επίπεδο άμεσης επίδρασης του προϊστάμενου. Οι εργαζόμενοι είναι λιγότερο ορατοί, ο έπαινος είναι λιγότερο άμεσος και ο έλεγχος είναι πιο δύσκολο να ασκηθεί αν δεν υπάρχει φυσική παρουσία.

Ένας νάρκισσος προϊστάμενος μπορεί να αντιδράσει απαιτώντας περιττές συναντήσεις, παρακολουθώντας υπερβολικά την τηλε-δραστηριότητα, απορρίπτοντας κάθε μορφή ευέλικτης/υβριδικής εργασίας χωρίς αποδεικτικά στοιχεία και υπονοώντας ότι οι υπάλληλοι, που εργάζονται από το σπίτι είναι τεμπέληδες.

Το βασικό ερώτημα είναι: ενδιαφέρεται ο ηγέτης για την ποιότητα της εργασίας ή για το αν γίνεται ορατή η υπακοή των άλλων σε εκείνον;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτοπεποίθησης και ναρκισσισμού

Οι ηγέτες με αυτοπεποίθηση μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, να θέτουν πρότυπα και να ζητούν από τους εργαζόμενους να είναι υπόλογοι των πεπραγμένων τους. Συνήθως ανέχονται ερωτήσεις, μοιράζονται την εύνοια και προσαρμόζονται, όταν αλλάζουν τα αποδεικτικά στοιχεία.

Η ναρκισσιστική ηγεσία είναι πιο εύθραυστη. Ο νάρκισσος ηγέτης μπορεί να φαίνεται τολμηρός, αλλά εκλαμβάνει κάθε κριτική ως προσωπική επίθεση. Μπορεί να χρειάζεται θαυμασμό, να υπερβάλλει για τη συμβολή του και να δυσκολεύεται να δείξει ενσυναίσθηση, όταν οι εργαζόμενοι βρίσκονται υπό πίεση.

Η υγιής εξουσία δημιουργεί σαφήνεια. Η ναρκισσιστική εξουσία δημιουργεί φόβο και γίνεται θέατρο υπερβολών.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι η αυστηρή θέση κατά της τηλεργασίας αρκετός για να χαρακτηριστεί ένας προϊστάμενος νάρκισσος;

Όχι. Η φυσική παρουσία στο γραφείο μπορεί να είναι απαραίτητη για εκπαίδευση, εμπιστευτικότητα, φροντίδα ασθενών, πρόσβαση σε εξοπλισμό ή συντονισμό ομάδας. Γίνεται πιο ύποπτη όταν η πολιτική δεν βασίζεται σε στοιχεία, αγνοεί τις διαφορές στα επιμέρους τμήματα της εταιρείας και τιμωρεί την ευελιξία κυρίως για να διατηρήσει τον έλεγχο.

Ποιος είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να εκφράσω ανησυχίες χωρίς να επιδεινώσω τα πράγματα;

Εστιάστε στον αντίκτυπο της επιχείρησης και στις γραπτές προσδοκίες. Ζητήστε μετρήσιμους στόχους, σαφείς προθεσμίες και τον λόγο πίσω από τις αποφάσεις πολιτικής. Αποφύγετε τις “ταμπέλες” σε email ή συναντήσεις.

Πότε είναι η ώρα να αλλάξετε εργοδότη;

Σκεφτείτε να φύγετε εάν το μοτίβο είναι επίμονο, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού δεν μπορεί να βοηθήσει, η υγεία σας επιδεινώνεται ή απομονώνεστε, απειλείστε ή κατηγορείστε για πράγματα εκτός του ελέγχου σας. Ένας τοξικός χώρος εργασίας σπάνια βελτιώνεται μόνο μέσω της αντοχής.

Συμπέρασμα

Νέα μελέτη δεν παρέχει στους εργαζόμενους κάποιο απλό τεστ για τη... διάγνωση ενός ναρκισσιστικού αφεντικού. Αλλά υπογραμμίζει μια χρήσιμη ένδειξη: οι ηγέτες με υψηλά ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά μπορεί να αντιστέκονται στην τηλεργασία, επειδή μειώνει την πρόσβασή τους στην εξουσία, την προσοχή και την ορατότητα.

Η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι να αναζητήσετε μοτίβα, όχι ταμπέλες. Ένα αφεντικό που εκτιμά τα αποτελέσματα, ακούει τα σχόλια και εξηγεί τις αποφάσεις με σαφήνεια μπορεί απλώς να προτιμά την εργασία γραφείου. Ένα αφεντικό που απαιτεί παρουσία για να αισθάνεται ισχυρό μπορεί να δείχνει κάτι πιο ανησυχητικό.

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