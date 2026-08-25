Το λάθος που κάνουν οι άνω των 40 με το πρωινό — Μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου έως και 29%

Το πότε καταναλώνετε τις πρώτες και τις τελευταίες θερμίδες της ημέρας επηρεάζει την μακροζωία και την υγεία της καρδιάς.

Newsroom

Το λάθος που κάνουν οι άνω των 40 με το πρωινό — Μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου έως και 29%
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το πότε τρώτε έχει εξίσου μεγάλη σημασία με το τι τρώτε. Μια νέα μεγάλη μελέτη διαπίστωσε, ότι οι ενήλικες που κατανάλωναν τις πρώτες θερμίδες (πρωινό γεύμα) αργότερα μέσα στην ημέρα και εκείνοι των οποίων οι τελευταίες θερμίδες (βραδινό σνακ) ήταν αργά το βράδυ, είχαν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων και θνησιμότητας.

Τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι η αλλαγή της ώρας του πρωινού ή του βραδινού θα παρατείνει τη ζωή σας. Προσθέτουν, όμως, στην λεγόμενη έρευνα «χρονοδιατροφής» σχετικά με το πώς ο χρονισμός των γευμάτων αλληλεπιδρά με τον κιρκάδιο ρυθμό του οργανισμού.

Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν 31.044 ενήλικες ηλικίας 40 ετών και άνω από την Εθνική Έρευνα Εξέτασης Υγείας και Διατροφής (NHANES) των ΗΠΑ, με τη θνησιμότητα να παρακολουθείται για μέσο όρο 8,6 ετών. Οποιοδήποτε φαγητό καταναλώθηκε μετά τις 04:00 μετρήθηκε ως το πρώτο «γεύμα» και η τελική θερμιδική πρόσληψη σηματοδότησε το τελευταίο γεύμα.

Σε σύγκριση με άτομα των οποίων οι πρώτες θερμίδες προήλθαν μεταξύ 7 και 8 π.μ., η θνησιμότητα από κάθε αιτία ήταν:

  • 10% υψηλότερη για όσους έφαγαν πρωινό μεταξύ 8 και 10 π.μ.
  • 19% υψηλότερη για όσους έτρωγαν πρωινό μεταξύ 10 π.μ. και 12:00 και
  • 29% υψηλότερη για όσους έτρωγαν πρωινό μετά τις 12:00

Η έναρξη μετά τις 12:00 συσχετίστηκε επίσης με 46% υψηλότερη καρδιαγγειακή θνησιμότητα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτές είναι σχετικές συσχετίσεις, όχι μια ατομική πρόβλεψη θανάτου.

Στην ηλικία των 50 ετών, η κατανάλωση του πρώτου γεύματος μετά τις 12:00 συσχετίστηκε με 2,46 λιγότερα χρόνια προσδόκιμου ζωής σε σύγκριση με την ομάδα 7-8 π.μ.

ωρα φαγητου

Τι παρατηρήθηκε σχετικά με το τελευταίο γεύμα της ημέρας

Το μοτίβο δεν ήταν απλώς «όσο νωρίτερα, τόσο το καλύτερα». Σε σύγκριση με το τελευταίο γεύμα να είναι μεταξύ 7 και 8 μ.μ., η κατανάλωση των τελευταίων θερμίδων:

  • πριν από τις 7 μ.μ. συσχετίστηκε με 13% υψηλότερη θνησιμότητα από κάθε αιτία
  • μετά τα μεσάνυχτα συσχετίστηκε με 27% υψηλότερο κίνδυνο

Ένα τελευταίο γεύμα μετά τα μεσάνυχτα συνδέθηκε επίσης με περίπου 2,35 λιγότερα χρόνια εκτιμώμενου προσδόκιμου ζωής.

Οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι αυτό δεν καθιστά την ώρα 7-8 μ.μ. ιδανική για βραδινό. Το να τρώει κανείς πολύ νωρίς βραδινό μπορεί απλά να αντανακλά την ηλικία, τυχόν ασθένεια ή μειωμένη όρεξη, ενώ το φαγητό αργά στην ημέρα μπορεί να συνοδεύεται από κακό ύπνο, εργασία σε βάρδιες ή άλλους παράγοντες.

Μπορεί ένα μικρότερο χρονικό παράθυρο φαγητού να σας βοηθήσει να ζήσετε περισσότερο;

Όχι απαραίτητα. Μόλις λήφθηκε υπόψη η χρονική στιγμή του πρώτου γεύματος, η διάρκεια του ημερήσιου παραθύρου σίτισης δεν έδειξε συνεπή συσχέτιση με τη θνησιμότητα σε ολόκληρο τον πληθυσμό.

Αυτό περιπλέκει την ιδέα ότι το να «στριμώξουμε» τις ημερήσιες θερμίδες σε λιγότερες ώρες είναι αυτόματα ωφέλιμο. Το πότε άρχισε να τρώει κανείς φάνηκε να έχει σημασία, παράλληλα με τη διάρκεια του παραθύρου.

Πώς ταιριάζουν όλα αυτά με προηγούμενες έρευνες;

Η νέα μελέτη επιβεβαιώνει και επεκτείνει προηγούμενα στοιχεία:

  • Μια προοπτική μελέτη του 2023 σε περισσότερους από 103.000 ενήλικες διαπίστωσε ότι κάθε καθυστέρηση μίας ώρας στο πρώτο γεύμα συσχετίστηκε με 6% υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, ενώ τα πιο αργά τελευταία γεύματα συνδέθηκαν με υψηλότερο εγκεφαλοαγγειακό κίνδυνο.
  • Μια μετα-ανάλυση του 2024 συσχέτισε επίσης την παράλειψη του πρωινού με υψηλότερη θνησιμότητα από κάθε αιτία και καρδιαγγειακή θνησιμότητα, αν και η βεβαιότητα αξιολογήθηκε από πολύ χαμηλή έως χαμηλή.

Η νέα μελέτη προσθέτει συγκεκριμένα χρονικά παράθυρα και εκτιμήσεις για το προσδόκιμο ζωής, αλλά το εύρημά της για υψηλότερη θνησιμότητα με πολύ νωρίς τα τελευταία γεύματα αντιτίθεται σε έναν απλό κανόνα «τρώτε όσο το δυνατόν νωρίτερα».

Γιατί ο χρονισμός των γευμάτων επηρεάζει την υγεία της καρδιάς;

Η κατανάλωση τροφής βοηθά στον συγχρονισμό των περιφερειακών κιρκαδικών «ρολογιών», που εμπλέκονται στον μεταβολισμό της γλυκόζης, την αρτηριακή πίεση και άλλες μεταβολικές λειτουργίες. Ένα γεύμα πολύ αργά μέσα στην ημέρα μπορεί να συμβάλει σε κακή κιρκαδική… ευθυγράμμιση.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία έχει συνδέσει ομοίως την κιρκαδική διαταραχή (συμπεριλαμβανομένου του ακανόνιστου χρονισμού των γευμάτων) με τον καρδιομεταβολικό κίνδυνο, τονίζοντας παράλληλα ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα, για να αποδειχθεί η αιτιότητα και να προσδιοριστεί ο βέλτιστος χρονισμός.

Συχνές Ερωτήσεις

Μετράει ο καφές ως το πρώτο γεύμα;

Γι’ αυτήν τη μελέτη, ναι. Οποιαδήποτε τροφή ή ποτό που περιέχει θερμίδες και καταναλώνεται μετά τις 04:00 θα μπορούσε να καθορίσει την πρώτη στιγμή σίτισης μέσα στην ημέρα.

Σημαίνει αυτό ότι η διαλειμματική νηστεία είναι ανθυγιεινή;

Όχι. Η μελέτη δεν εξέτασε κάποια συγκεκριμένη δίαιτα νηστείας και το εύρος του παραθύρου σίτισης δεν συσχετίστηκε σταθερά με τη θνησιμότητα μετά την εξέταση του χρόνου του πρώτου γεύματος.

Συμπέρασμα

Ο χρονισμός των γευμάτων πιθανώς αποτελεί μέρος της μακροπρόθεσμης καρδιαγγειακής υγείας, ειδικά η αποφυγή των πολύ αργών πρώτων και τελευταίων θερμίδων μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, αυτή η παρατηρητική μελέτη δεν μπορεί να αποδείξει ότι η αλλαγή των ωρών των γευμάτων παρατείνει τη ζωή, ούτε να καθιερώσει καθολικά «βέλτιστες» ώρες για τρώμε.

Τα τακτικά, διατροφικώς ισορροπημένα διατροφικά πρότυπα παραμένουν η πιο σώφρονα επιλογή από το να… κυνηγάμε συγκεκριμένα παράθυρα σίτισης που θα μας χαρίσουν μακροζωία.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:21ΚΥΠΡΟΣ

Τεράστιο «φάουλ» της Μπαρτσελόνα: Αποκαλεί τα Κατεχόμενα ως... Βόρεια Κύπρο!

13:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €5,77 δισ., έναντι στόχου για €4,41 δισ. στο επτάμηνο

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Νέο περιστατικό απάτης στο Ηράκλειο: Της υποσχέθηκαν κέρδη από μετοχές και της «άρπαξαν» 60.000 ευρώ

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Tο «υποβρύχιο της Αποκάλυψης» με τις πυρηνικές τορπίλες Poseidon της Ρωσίας βγήκε στη θάλασσα

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Επιχείρηση «κατέλαβε» με ξαπλώστρες και ομπρέλες τη διάσημη παραλία «Άντονι Κουίν»

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Τρίτο drone εντοπίστηκε κοντά στο αεροδρόμιο Λειψίας - Μετέφερε ισχυρή εκρηκτική ύλη

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πότε είναι η επόμενη - Όλα τα τριήμερα

13:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πότε αναμένονται οι πληρωμές

13:04NEWSBOMB

Επιστήμονες ανακαλύπτουν χαμένη ήπειρο με οδηγό κρυστάλλους ηλικίας δισεκατομμυρίων ετών

13:04LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος συνεχίζουν μαζί - Η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού

12:47ΚΟΣΜΟΣ

Φονική ζέστη στην Ευρώπη: Πάνω από 35.000 οι νεκροί από τα 4 διαδοχικά κύματα καύσωνα

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Οι παλιές ταυτότητες ουσιαστικά δεν ισχύουν – Τι είπε για τα διαθέσιμα ραντεβού σε Αστυνομικά Τμήματα

12:41LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: «Ήμουν μουδιασμένη» - Η μητέρα της αποκαλύπτει τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατο της κόρης της

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο εγχείρημα στην Ιαπωνία: 1.800 άνθρωποι έσυραν με σχοινιά έναν... πύργο 360 τόνων - Δείτε εντυπωσιακό βίντεο

12:35ΕΘΝΙΚΑ

ΥΠΕΘΑ: 63,5 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό στρατιωτικών εργοστασίων

12:31ΕΛΛΑΔΑ

«Να τους τουλουμιάσουμε»: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος διακίνησης ροζ κοκαΐνης στη Μύκονο

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το λάθος που κάνουν οι άνω των 40 με το πρωινό — Μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου έως και 29%

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Καβγάς σε καφενείο κατέληξε σε εκδικητικό εμπρησμό - Πήρε το μπιτόνι και του έκανε το αυτοκίνητο στάχτη

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια: Ανάπτυξη με κανόνες

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Η απώλεια δασικής βλάστησης αυξάνει τις θερμοκρασίες - Δορυφορικά δεδομένα από Πόρτο Γερμενό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκαν κυλίδες αίματος στο ιστιοφόρο του Ισπανού επιχειρηματία που χάθηκε στα νερά της Πύλου - Τα κενά στη μαρτυρία της συζύγου

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων για τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «Ισλανδικού χαμηλού»

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι υποστήριξε ο σύζυγός της παρουσιάστριας μετά τη σύλληψή του - «Ναι τσακωθήκαμε...»

09:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και δεύτερο κύμα ακραίας ζέστης - Πότε θα ξεκινήσει

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Οι παλιές ταυτότητες ουσιαστικά δεν ισχύουν – Τι είπε για τα διαθέσιμα ραντεβού σε Αστυνομικά Τμήματα

07:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται μεγάλη... ανάσα δροσιάς - Η πρόγνωση του ECMWF και η ανάλυση Κολυδά

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που ο πιο επικίνδυνος εγκληματίας του Ισραήλ δολοφονείται εν ψυχρώ

11:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά η ΝΔ με 12 μονάδες, στο 3,6% η Καρυστιανού - Πόσοι θέλουν εξάντληση τετραετίας και πόσοι πρόωρες εκλογές

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δημόσιος έρανος για να θυσιαστούν 10.000 πρόβατα για την υγεία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

12:31ΕΛΛΑΔΑ

«Να τους τουλουμιάσουμε»: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του κυκλώματος διακίνησης ροζ κοκαΐνης στη Μύκονο

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το λάθος που κάνουν οι άνω των 40 με το πρωινό — Μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου έως και 29%

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε εκκλησία στην Αϊτή – Τουλάχιστον 40 νεκροί από επίθεση συμμοριών

09:27WHAT THE FACT

50 βίσωνες επέστρεψαν σε έρημο στο Μεξικό και επανέφεραν όλο το οικοσύστημα: Έφεραν πίσω ζώα μετά από 200 χρόνια

06:41ΕΛΛΑΔΑ

Τι οδήγησε την παρουσιάστρια σε καταγγελία κατά του συζύγου της - Ο καβγάς που έφερε την προσαγωγή

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαρκίδης: Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του ο ζωγράφος και ποιητής

09:06WHAT THE FACT

«Ματωμένο Φεγγάρι»: Η Σελήνη βάφεται κόκκινη στις 28 Αυγούστου – Γιατί συμβαίνει το φαινόμενο

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαροπαλεύει στο ΚΑΤ 53χρονος ομογενής από τον Καναδά μετά από επέμβαση για οδοντικά εμφυτεύματα στην Τουρκία

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Το Airbus A300 που βυθίστηκε στο Αιγαίο - Πώς ένα παροπλισμένο αεροσκάφος έγινε τεχνητός ύφαλος

01:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι συνέβη με την ακύρωση πτήσης για την παραλαβή ασθενή από την Τουρκία - Η εξήγηση Άδωνι Γεωργιάδη

08:17TRAVEL

Δυτική Μάνη: Το μέρος της Ελλάδας που ακόμη και το Χόλιγουντ παρέβλεψε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ