Τρώτε ντομάτες κάθε μέρα; Τα 5 πιθανά προβλήματα που προκαλούν σε μερικούς

Τα πιθανά μειονεκτήματα της καθημερινής κατανάλωσης ντομάτας.

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Τρώτε ντομάτες κάθε μέρα; Τα 5 πιθανά προβλήματα που προκαλούν σε μερικούς
ΕΥ ΖΗΝ
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Οι ντομάτες είναι θρεπτικές, χαμηλές σε θερμίδες και πλούσιες σε βιταμίνη C, κάλιο και λυκοπένιο. Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, η κατανάλωσή τους καθημερινά είναι απολύτως λογική. Αλλά μερικοί μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα, ιδιαίτερα με παλινδρόμηση, αλλεργίες, ευαισθησία στο πεπτικό σύστημα ή καταστάσεις που απαιτούν περιορισμό καλίου.

Τα στοιχεία πίσω από αυτές τις ανησυχίες δεν είναι όλα το ίδιο ισχυρά, επομένως οι ντομάτες δεν πρέπει να αποφεύγονται ευρέως χωρίς σαφή λόγο.

1. Οι ντομάτες μπορούν να επιδεινώσουν την παλινδρόμηση οξέος

Οι ντομάτες και τα τρόφιμα με βάση την ντομάτα είναι όξινα και αποτελούν συχνές αιτίες καούρας σε άτομα με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ).

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ντομάτες προκαλούν ΓΟΠ. Οι αιτίες ποικίλλουν, επομένως η εξατομικευμένη αποφυγή είναι πιο κατάλληλη από την αυτόματη εξάλειψή τους. Οι σάλτσες ντομάτας μπορεί να είναι ιδιαίτερα προβληματικές, επειδή μπορούν επίσης να περιέχουν λίπη, σκόρδο, κρεμμύδι, τσίλι και άλλες τροφές που επιδεινώνουν το πρόβλημα.

2. Μεγάλες ποσότητες μπορεί να διαταράξουν ένα ευαίσθητο έντερο

Οι μεγάλες μερίδες μπορεί να προκαλέσουν φούσκωμα, κράμπες ή διάρροια σε ορισμένα άτομα, ειδικά αν πάσχουν από σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ή δυσκολία στην πέψη ορισμένων υδατανθράκων.

Αυτός ο ισχυρισμός πρέπει να ερμηνεύεται με προσοχή. Οι ντομάτες δεν είναι εγγενώς δύσπεπτες για τους περισσότερους και τα συμπτώματα εξαρτώνται από το μέγεθος της μερίδας και την προσωπική ανοχή. Όταν η σάλτσα ντομάτας προκαλεί συμπτώματα, άλλα συστατικά μπορεί να ευθύνονται.

3. Οι ντομάτες μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις

Η αλλεργία στην ντομάτα είναι ασυνήθιστη, αλλά καλά τεκμηριωμένη. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν κνησμό ή μυρμήγκιασμα στο στόμα, πρήξιμο, κνίδωση ή γαστρεντερικά συμπτώματα, με σοβαρές αντιδράσεις πιθανές σε σπάνιες περιπτώσεις.

Ορισμένες αντιδράσεις αποτελούν μέρος του συνδρόμου αλλεργίας γύρης-τροφής, που προκαλείται από διασταυρούμενη αντιδραστικότητα μεταξύ πρωτεϊνών γύρης και πρωτεϊνών σε ωμά τρόφιμα. Οι ντομάτες έχουν συνδεθεί ιδιαίτερα με την ευαισθησία στη γύρη του χόρτου. Το μαγείρεμα μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα για ορισμένα άτομα, αλλά όχι για κάθε τύπο αλλεργίας στην ντομάτα.

4. Μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα που αποδίδονται σε δυσανεξία στην ισταμίνη

Οι ντομάτες εμφανίζονται συχνά σε λίστες τροφίμων που μπορεί να επιδεινώσουν συμπτώματα, που σχετίζονται με την ισταμίνη, όπως έξαψη, πονοκέφαλο, κνησμό και πεπτική δυσφορία.

Αυτό είναι το πιο αβέβαιο στοιχείο στην λίστα. Η δυσανεξία στην ισταμίνη δεν είναι καθολικά αποδεκτή ως διάγνωση και δεν έχει αποδεδειγμένη διαγνωστική εξέταση. Τα ερευνητικά στοιχεία που υποστηρίζουν τις δίαιτες χαμηλής ισταμίνης είναι επίσης περιορισμένα. Επομένως, οι ντομάτες δεν πρέπει να αποβάλλονται απλώς και μόνο επειδή εμφανίζονται σε μια λίστα με «υψηλή ισταμίνη».

5. Ορισμένα άτομα με νεφρική νόσο μπορεί να χρειαστεί να περιορίσουν τις ντομάτες

Οι ντομάτες περιέχουν κάλιο, το οποίο είναι συνήθως ωφέλιμο. Αλλά τα άτομα των οποίων τα νεφρά δεν μπορούν να απομακρύνουν αποτελεσματικά το κάλιο μπορεί να αναπτύξουν υπερκαλιαιμία, μια δυνητικά επικίνδυνη αύξηση του καλίου στο αίμα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα περισσότερα άτομα με χρόνια νεφρική νόσο σε πρώιμο στάδιο δεν χρειάζεται αυτόματα να αποφεύγουν τις ντομάτες. Οι περιορισμοί εξαρτώνται από τη νεφρική λειτουργία, το κάλιο στο αίμα και τον τύπο αιμοκάθαρσης. Τα συμπυκνωμένα προϊόντα ντομάτας μπορούν επίσης να παρέχουν περισσότερο κάλιο από μερικές φέτες φρέσκιας ντομάτας.

γυναικα τεμαχιζει ντοματα

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι οι μαγειρεμένες ντομάτες καλύτερα ανεκτές;

Μερικές φορές ναι. Το μαγείρεμα μπορεί να μειώσει τις αντιδράσεις σε ορισμένες ευαίσθητες στη θερμότητα πρωτεΐνες, οι οποίες εμπλέκονται στο σύνδρομο αλλεργίας γύρης-τροφής. Αλλά τα μαγειρεμένα και συμπυκνωμένα προϊόντα ντομάτας, όπως οι σάλτσες, μπορεί να προκαλέσουν παλινδρόμηση και να περιέχουν περισσότερο κάλιο ανά μερίδα από μερικές ωμές φέτες ντομάτας.

Προκαλούν οι ντομάτες πέτρες στα νεφρά;

Όχι γενικά. Η κατανάλωση ντομάτας δεν προάγει τον σχηματισμό λίθων στα νεφρά. Ο περιορισμός του καλίου στην προχωρημένη νεφρική νόσο είναι ένα ξεχωριστό ζήτημα.

Συμπέρασμα

Η κατανάλωση ντομάτας κάθε μέρα είναι ασφαλής και θρεπτική για τους περισσότερους. Τα πιθανά μειονεκτήματα αφορούν κυρίως άτομα με παλινδρόμηση, κάποια γνήσια αλλεργία, πεπτικά συμπτώματα, αντιδράσεις που πιθανώς σχετίζονται με την ισταμίνη ή έναν ιατρικό λόγο περιορισμού του καλίου.

Η καλύτερη προσέγγιση είναι να ανταποκρινόμαστε στα ατομικά συμπτώματα και τις ιατρικές ανάγκες αντί να χαρακτηρίζουμε μια τόσο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά τροφή ως επικίνδυνη.

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