Πώς να απαλλαγείτε από το κριθαράκι στο μάτι: Τι να κάνετε και τι να μην κάνετε ποτέ

Το κριθαράκι είναι ένα επώδυνο κόκκινο εξόγκωμα που σχηματίζεται στο μάτι, όταν ένας σμηγματογόνος αδένας του βλεφάρου ή ένας θύλακας των βλεφαρίδων φράζεται και μολύνεται, συνήθως από βακτήρια.

Συνήθως είναι ακίνδυνο και υποχωρεί μέσα σε 1-2 εβδομάδες, αλλά η σωστή φροντίδα στο σπίτι μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο και να ενθαρρύνει την αποστράγγιση.

Ποια είναι η καλύτερη θεραπεία για ένα κριθαράκι στο μάτι;

Η θεραπεία πρώτης γραμμής είναι μια ζεστή κομπρέσα: κρατήστε μια καθαρή πετσέτα εμποτισμένη σε χλιαρό/ζεστό (όχι καυτό) νερό πάνω στο κλειστό βλέφαρο για 5 έως 10 λεπτά, για 2-4 φορές την ημέρα. Η ζεστασιά βοηθά στη χαλάρωση του φραγμένου υλικού και μπορεί να επιτρέψει στο κριθαράκι να αποστραγγιστεί φυσικά.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν να μην πιέζετε και να μην τρυπάτε ποτέ ένα κριθαράκι.

Υπάρχει κάτι σημαντικό για τις σχετικές έρευνες. Μια ανασκόπηση του δικτύου Cochrane δεν βρήκε τυχαιοποιημένες δοκιμές, που να αποδεικνύουν ή να διαψεύδουν το όφελος των μη χειρουργικών θεραπειών, όπως οι ζεστές κομπρέσες. Οι ζεστές κομπρέσες αποτελούν επομένως μια καθιερωμένη κλινική σύσταση, που υποστηρίζεται κυρίως από την εμπειρία και τη φυσιολογική λογική παρά από ισχυρά κλινικά στοιχεία.

Τι άλλο πρέπει να κάνετε

Διατηρείτε το βλέφαρο καθαρό και πλένετε τα χέρια σας πριν και μετά το άγγιγμα της περιοχής. Αποφύγετε το μακιγιάζ των ματιών και τους φακούς επαφής μέχρι να επουλωθεί ο κριθαράκι, επειδή μπορεί να ερεθίσουν το βλέφαρο ή να μολυνθούν.

Για τον πόνο, η παρακεταμόλη ή η ιβουπροφαίνη μπορεί να βοηθήσουν, αρκεί να είναι ασφαλές για εσάς να τα πάρετε.

Το πιο σημαντικό: μην σπάτε, μην πιέζετε και μην τρυπάτε το εξόγκωμα στο μάτι. Η προσπάθεια παροχέτευσης μόνοι σας μπορεί να μεταδώσει την μόλυνση στους κοντινούς ιστούς.

Χρειάζεστε σταγόνες ή αλοιφή με αντιβιοτικά;

Συνήθως όχι. Συνήθως ένα κριθαράκι στο μάτι υποχωρεί χωρίς αντιβιοτικά.

Ένας οφθαλμίατρος μπορεί να συνταγογραφήσει αντιβιοτική αλοιφή ή σταγόνες, εάν η μόλυνση επιμένει, ενώ από του στόματος αντιβιοτικά μπορεί να χρειαστούν εάν η μόλυνση εξαπλωθεί στον περιβάλλοντα ιστό του βλεφάρου. Ένας κριθαράκι που δεν υποχωρεί μπορεί περιστασιακά να απαιτεί επαγγελματική παροχέτευση.

Αυτό σημαίνει ότι τα αντιβιοτικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτόματα απλώς και μόνο επειδή ένα κριθαράκι φαίνεται μολυσμένο.

Πότε πρέπει να... δείτε γιατρό;

Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν ο πόνος ή το πρήξιμο επιδεινώνεται μετά από μερικές ημέρες, το κριθαράκι δεν υποχωρεί ή συνεχίζει να επιστρέφει συχνά-πυκνά.

Πιο επείγουσα αξιολόγηση είναι κατάλληλη εάν:

το βλέφαρο πρηστεί

η όραση επηρεαστεί

η ερυθρότητα ή το πρήξιμο εξαπλωθεί στο μάγουλο ή στο γύρω πρόσωπο

το βλέφαρο γίνει πολύ ζεστό

εμφανίσετε πυρετό

Αυτά τα σημάδια μπορεί να υποδηλώνουν μια πιο εκτεταμένη λοίμωξη ή άλλη οφθαλμική πάθηση αντί για έναν απλό κριθαράκι.

Είναι σίγουρα κριθαράκι;

Δεν είναι κάθε εξόγκωμα βλεφάρου κριθαράκι. Το χαλάζιο είναι ένας φραγμένος σμηγματογόνος αδένας, που συνήθως είναι λιγότερο επώδυνο και μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

Ένα εξόγκωμα που επανειλημμένα επιστρέφει στο ίδιο σημείο, δεν επουλώνεται, αιμορραγεί ή έχει ασυνήθιστη εμφάνιση πρέπει να εξεταστεί από δερματολόγο ή οφθαλμίατρο.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο διαρκεί συνήθως ένα κριθαράκι στο μάτι;

Οι περισσότερες περιπτώσεις υποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες έως 1-2 εβδομάδες. Η συνεχής επιδείνωση αντί για σταδιακή βελτίωση αποτελεί αιτία για αναζήτηση ιατρικής φροντίδας.

Μπορώ να φοράω φακούς επαφής αν έχω βγάλει κριθαράκι;

Είναι καλύτερο να μην το κάνετε. Οι φακοί επαφής μπορούν να ερεθίσουν την περιοχή και να μολυνθούν. Ξαναρχίστε να τους φοράτε αφότου επουλωθεί το κριθαράκι.

Είναι μεταδοτικό το κριθαράκι στο μάτι;

Το καθαυτό κριθαράκι δεν θεωρείται ιδιαίτερα μεταδοτικό, αλλά τα βακτήρια μπορούν να εξαπλωθούν από την περιοχή. Πλένετε τα χέρια σας και αποφεύγετε την κοινή χρήση μακιγιάζ ματιών και πετσετών.

Συμπέρασμα

Ο ασφαλέστερος τρόπος για να αντιμετωπίσετε έναν τυπικό κριθαράκι είναι απλός: χρησιμοποιήστε ζεστές κομπρέσες, διατηρήστε το βλέφαρο καθαρό, αποφύγετε τους φακούς επαφής και το μακιγιάζ και μην πιέζετε ποτέ το εξόγκωμα.

Οι περισσότερες περιπτώσεις υποχωρούν χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Εάν τα συμπτώματα επιδεινωθούν, η όραση αλλάξει, η λοίμωξη εξαπλωθεί ή το κριθαράκι επιμένει, η ιατρική αξιολόγηση είναι κατάλληλη, επειδή περιστασιακά μπορεί να χρειαστούν αντιβιοτικά ή παροχέτευση.

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