Τι να τρώτε για υγιή μάτια: Οι τροφές και τα θρεπτικά συστατικά που έχουν σημασία

Οι καλύτερες τροφές για την υγεία των ματιών: Τι να τρώτε και πώς προστατεύουν την όρασή σας.

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Τι να τρώτε για υγιή μάτια: Οι τροφές και τα θρεπτικά συστατικά που έχουν σημασία
ΕΥ ΖΗΝ
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Ορισμένα θρεπτικά συστατικά είναι απαραίτητα για την κανονική όραση και συγκεντρώνονται στον αμφιβληστροειδή και τον φακό του οφθαλμού. Τα ισχυρότερα στοιχεία επικεντρώνονται στην λουτεΐνη και τη ζεαξανθίνη, τη βιταμίνη Α, τις βιταμίνες C και E, τον ψευδάργυρο και τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.

Ποιες τροφές είναι οι καλύτερες για τα μάτια σας;

Δεν υπάρχει ιατρικά καθορισμένη ημερήσια δόση για μεμονωμένες «τροφές για τα μάτια». Οι παρακάτω ποσότητες είναι πρακτικές μερίδες στο πλαίσιο μιας γενικότερα υγιεινής διατροφής.

ΤροφήΚύρια θρεπτικά συστατικά για τα μάτιαΠώς βοηθούνΆλλα οφέλη για την υγείαΠοσότητα
Κόκκινες πιπεριέςΒιταμίνες C και Ε, βήτα-καροτίνηΑντιοξειδωτική υποστήριξη για τους οφθαλμικούς ιστούςΦυτικές ίνες, φυλλικό οξύ½–1 πιπεριά
Σπανάκι, λάχανοΛουτεΐνη, ζεαξανθίνη, βιταμίνες C και EΠαραγωγή χρωστικής της ωχράς κηλίδας. Φιλτράρει το υψηλής ενέργειας φωςΦολικό οξύ, βιταμίνη Κ, φυτικές ίνες1 φλιτζάνι μαγειρεμένο ή 2 φλιτζάνια ωμό
Σολομός, σαρδέλες, πέστροφαΩμέγα-3 DHA/EPAΤο DHA είναι ένα σημαντικό λιπαρό οξύ του αμφιβληστροειδούςΠρωτεΐνη, λίπη που είναι υγιή για την καρδιά85–100 g, δύο φορές την εβδομάδα
Γλυκοπατάτες, καρόταΒ-καροτίνη → βιταμίνη ΑΥποστηρίζει την ανίχνευση φωτός και την προσαρμογή στο σκοτάδιΦυτικές ίνες, κάλιο1 μέτρια μερίδα
Ξηροί καρποί, ηλιόσποροιΒιταμίνη Ε, υγιή λίπηΠροστατεύει τις κυτταρικές μεμβράνες από την οξείδωσηΜαγνήσιο, οφέλη για την καρδιάΠερίπου 28 g
Άπαχο κρέας, πουλερικά, στρείδιαΨευδάργυροςΥποστηρίζει τον μεταβολισμό του αμφιβληστροειδούς και της βιταμίνης ΑΠρωτεΐνη, σίδηρος, βιταμίνες Β85–100 g
Φασόλια, φακές, ρεβίθιαΨευδάργυρος, φυτική πρωτεΐνηΥποστηρίζει την κανονική λειτουργία του αμφιβληστροειδούςΦυτικές ίνες, κάλιο½–1 φλιτζάνι μαγειρεμένο
ΑυγάΛουτεΐνη, ζεαξανθίνη, βιταμίνη Α, ψευδάργυροςΣυμβάλλουν στην προστατευτική χρωστική της ωχράς κηλίδαςΠρωτεΐνη, βιταμίνη Β12, χολίνηΠερίπου 1 αυγό
ΚολοκύθαΛουτεΐνη, ζεαξανθίνη, β-καροτίνη, βιταμίνη CΠαρέχει καροτενοειδή και αντιοξειδωτικάΦυτικές ίνες, κάλιοΠερίπου 1 φλιτζάνι
Μπρόκολο, λαχανάκια ΒρυξελλώνΛουτεΐνη, ζεαξανθίνη, βιταμίνες C και EΑντιοξειδωτική υποστήριξη για τον ιστό του αμφιβληστροειδούςΦυτικές ίνες, φυλλικό οξύ, βιταμίνη KΠερίπου 1 φλιτζάνι

Οι γενικές οδηγίες υποστηρίζουν περίπου 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών ημερησίως, μια μικρή χούφτα ξηρών καρπών ή σπόρων, κανονικά όσπρια και δύο μερίδες ψαριού την εβδομάδα.

Πώς προστατεύουν αυτά τα θρεπτικά συστατικά την όραση;

Η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη συσσωρεύονται στην ωχρά κηλίδα, όπου δρουν ως αντιοξειδωτικά και βοηθούν στην απορρόφηση του μπλε και υπεριώδους φωτός υψηλής ενέργειας

  • Η βιταμίνη Α είναι απαραίτητη για την ανίχνευση του φωτός
  • Οι βιταμίνες C και E βοηθούν στον περιορισμό της οξειδωτικής βλάβης
  • Ο ψευδάργυρος υποστηρίζει τον μεταβολισμό του αμφιβληστροειδούς
  • Το Ω-3 DHA είναι άφθονο στις μεμβράνες των φωτοϋποδοχέων

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες συμπληρωματικές δόσεις βελτιώνουν αυτόματα την όραση.

Μπορούν αυτά τα τρόφιμα να αποτρέψουν την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας ή τον καταρράκτη;

Τα στοιχεία είναι πολλά υποσχόμενα, αλλά όχι εξίσου ισχυρά για κάθε πάθηση.

Οι μεσογειακές δίαιτες, πλούσιες σε λαχανικά, όσπρια, ψάρια, ξηρούς καρπούς και φρούτα έχουν συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας (AMD) ή βραδύτερη εξέλιξη, αλλά πολλά από αυτά τα στοιχεία είναι παρατηρητικά. Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση του 2025 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40292456/ διαπίστωσε ότι η μεγαλύτερη προσήλωση στην μεσογειακή διατροφή συσχετίστηκε με πιο ευνοϊκά αποτελέσματα της AMD, ενώ παράλληλα τονίζεται η παρατηρητική φύση των ερευνητικών στοιχείων.

Τα ισχυρότερα τυχαιοποιημένα στοιχεία προέρχονται από μελέτες για τις οφθαλμικές παθήσεις που σχετίζονται με την ηλικία (π.χ. AREDS2), που δοκίμασαν μια συγκεκριμένη φόρμουλα συμπληρώματος υψηλής δόσης σε άτομα που ήδη διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο προχωρημένης AMD. Η προσθήκη συμπληρωμάτων ωμέγα-3 δεν μείωσε περαιτέρω την εξέλιξη της AMD.

σολομος

Πώς μοιάζει ένα υγιεινό για τα μάτια διατροφικό πρότυπο;

Ένα μεσογειακό πρότυπο είναι ένα πρακτικό μοντέλο:

  • άφθονα πολύχρωμα λαχανικά και φρούτα
  • τακτικά φυλλώδη λαχανικά
  • όσπρια
  • ξηροί καρποί ή σπόροι
  • λιπαρά ψάρια περίπου δύο φορές την εβδομάδα

Υποστηρίζει επίσης την καρδιαγγειακή και μεταβολική υγεία, κάτι σημαντικό επειδή ο διαβήτης και οι αγγειακές παθήσεις μπορούν να βλάψουν την όραση.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει όλοι να λαμβάνουν συμπληρώματα;

Όχι. Αυτά προορίζονται για συγκεκριμένα στάδια ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας και οι δόσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τη συνήθη πρόσληψη τροφής. Ένας οφθαλμίατρος θα πρέπει να αποφασίσει εάν είναι κατάλληλο.

Μπορεί η διατροφή να αντιστρέψει την υπάρχουσα απώλεια όρασης;

Όχι. Η διατροφή μπορεί να υποστηρίξει την μακροπρόθεσμη υγεία των ματιών, αλλά δεν μπορεί να αντιστρέψει τον καταρράκτη, το γλαύκωμα, τη βλάβη του αμφιβληστροειδούς ή την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. Νέες ή επιδεινούμενες αλλαγές στην όραση χρήζουν οφθαλμολογικής εξέτασης.

Συμπέρασμα

Οι καλύτερες τροφές για την υγεία των ματιών είναι γνωστές: φυλλώδη λαχανικά, πολύχρωμα λαχανικά, λιπαρά ψάρια, αυγά, ξηροί καρποί, σπόροι, όσπρια και πηγές πρωτεϊνών πλούσιες σε ψευδάργυρο.

Τα ευρύτερα στοιχεία υποστηρίζουν το συνολικό διατροφικό πρότυπο, όχι κάποιο θαυματουργό συστατικό. Η διατροφή λειτουργεί καλύτερα σε συνδυασμό με την αποχή από το κάπνισμα, τον έλεγχο του διαβήτη και της αρτηριακής πίεσης, την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις τακτικές οφθαλμολογικές εξετάσεις.

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