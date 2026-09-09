Τι να τρώτε για υγιή μάτια: Οι τροφές και τα θρεπτικά συστατικά που έχουν σημασία

Ορισμένα θρεπτικά συστατικά είναι απαραίτητα για την κανονική όραση και συγκεντρώνονται στον αμφιβληστροειδή και τον φακό του οφθαλμού. Τα ισχυρότερα στοιχεία επικεντρώνονται στην λουτεΐνη και τη ζεαξανθίνη, τη βιταμίνη Α, τις βιταμίνες C και E, τον ψευδάργυρο και τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.

Ποιες τροφές είναι οι καλύτερες για τα μάτια σας;

Δεν υπάρχει ιατρικά καθορισμένη ημερήσια δόση για μεμονωμένες «τροφές για τα μάτια». Οι παρακάτω ποσότητες είναι πρακτικές μερίδες στο πλαίσιο μιας γενικότερα υγιεινής διατροφής.

Τροφή Κύρια θρεπτικά συστατικά για τα μάτια Πώς βοηθούν Άλλα οφέλη για την υγεία Ποσότητα Κόκκινες πιπεριές Βιταμίνες C και Ε, βήτα-καροτίνη Αντιοξειδωτική υποστήριξη για τους οφθαλμικούς ιστούς Φυτικές ίνες, φυλλικό οξύ ½–1 πιπεριά Σπανάκι, λάχανο Λουτεΐνη, ζεαξανθίνη, βιταμίνες C και E Παραγωγή χρωστικής της ωχράς κηλίδας. Φιλτράρει το υψηλής ενέργειας φως Φολικό οξύ, βιταμίνη Κ, φυτικές ίνες 1 φλιτζάνι μαγειρεμένο ή 2 φλιτζάνια ωμό Σολομός, σαρδέλες, πέστροφα Ωμέγα-3 DHA/EPA Το DHA είναι ένα σημαντικό λιπαρό οξύ του αμφιβληστροειδούς Πρωτεΐνη, λίπη που είναι υγιή για την καρδιά 85–100 g, δύο φορές την εβδομάδα Γλυκοπατάτες, καρότα Β-καροτίνη → βιταμίνη Α Υποστηρίζει την ανίχνευση φωτός και την προσαρμογή στο σκοτάδι Φυτικές ίνες, κάλιο 1 μέτρια μερίδα Ξηροί καρποί, ηλιόσποροι Βιταμίνη Ε, υγιή λίπη Προστατεύει τις κυτταρικές μεμβράνες από την οξείδωση Μαγνήσιο, οφέλη για την καρδιά Περίπου 28 g Άπαχο κρέας, πουλερικά, στρείδια Ψευδάργυρος Υποστηρίζει τον μεταβολισμό του αμφιβληστροειδούς και της βιταμίνης Α Πρωτεΐνη, σίδηρος, βιταμίνες Β 85–100 g Φασόλια, φακές, ρεβίθια Ψευδάργυρος, φυτική πρωτεΐνη Υποστηρίζει την κανονική λειτουργία του αμφιβληστροειδούς Φυτικές ίνες, κάλιο ½–1 φλιτζάνι μαγειρεμένο Αυγά Λουτεΐνη, ζεαξανθίνη, βιταμίνη Α, ψευδάργυρος Συμβάλλουν στην προστατευτική χρωστική της ωχράς κηλίδας Πρωτεΐνη, βιταμίνη Β12, χολίνη Περίπου 1 αυγό Κολοκύθα Λουτεΐνη, ζεαξανθίνη, β-καροτίνη, βιταμίνη C Παρέχει καροτενοειδή και αντιοξειδωτικά Φυτικές ίνες, κάλιο Περίπου 1 φλιτζάνι Μπρόκολο, λαχανάκια Βρυξελλών Λουτεΐνη, ζεαξανθίνη, βιταμίνες C και E Αντιοξειδωτική υποστήριξη για τον ιστό του αμφιβληστροειδούς Φυτικές ίνες, φυλλικό οξύ, βιταμίνη K Περίπου 1 φλιτζάνι

Οι γενικές οδηγίες υποστηρίζουν περίπου 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών ημερησίως, μια μικρή χούφτα ξηρών καρπών ή σπόρων, κανονικά όσπρια και δύο μερίδες ψαριού την εβδομάδα.

Πώς προστατεύουν αυτά τα θρεπτικά συστατικά την όραση;

Η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη συσσωρεύονται στην ωχρά κηλίδα, όπου δρουν ως αντιοξειδωτικά και βοηθούν στην απορρόφηση του μπλε και υπεριώδους φωτός υψηλής ενέργειας

Η βιταμίνη Α είναι απαραίτητη για την ανίχνευση του φωτός

Οι βιταμίνες C και E βοηθούν στον περιορισμό της οξειδωτικής βλάβης

Ο ψευδάργυρος υποστηρίζει τον μεταβολισμό του αμφιβληστροειδούς

Το Ω-3 DHA είναι άφθονο στις μεμβράνες των φωτοϋποδοχέων

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες συμπληρωματικές δόσεις βελτιώνουν αυτόματα την όραση.

Μπορούν αυτά τα τρόφιμα να αποτρέψουν την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας ή τον καταρράκτη;

Τα στοιχεία είναι πολλά υποσχόμενα, αλλά όχι εξίσου ισχυρά για κάθε πάθηση.

Οι μεσογειακές δίαιτες, πλούσιες σε λαχανικά, όσπρια, ψάρια, ξηρούς καρπούς και φρούτα έχουν συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας (AMD) ή βραδύτερη εξέλιξη, αλλά πολλά από αυτά τα στοιχεία είναι παρατηρητικά. Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση του 2025 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40292456/ διαπίστωσε ότι η μεγαλύτερη προσήλωση στην μεσογειακή διατροφή συσχετίστηκε με πιο ευνοϊκά αποτελέσματα της AMD, ενώ παράλληλα τονίζεται η παρατηρητική φύση των ερευνητικών στοιχείων.

Τα ισχυρότερα τυχαιοποιημένα στοιχεία προέρχονται από μελέτες για τις οφθαλμικές παθήσεις που σχετίζονται με την ηλικία (π.χ. AREDS2), που δοκίμασαν μια συγκεκριμένη φόρμουλα συμπληρώματος υψηλής δόσης σε άτομα που ήδη διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο προχωρημένης AMD. Η προσθήκη συμπληρωμάτων ωμέγα-3 δεν μείωσε περαιτέρω την εξέλιξη της AMD.

Πώς μοιάζει ένα υγιεινό για τα μάτια διατροφικό πρότυπο;

Ένα μεσογειακό πρότυπο είναι ένα πρακτικό μοντέλο:

άφθονα πολύχρωμα λαχανικά και φρούτα

τακτικά φυλλώδη λαχανικά

όσπρια

ξηροί καρποί ή σπόροι

λιπαρά ψάρια περίπου δύο φορές την εβδομάδα

Υποστηρίζει επίσης την καρδιαγγειακή και μεταβολική υγεία, κάτι σημαντικό επειδή ο διαβήτης και οι αγγειακές παθήσεις μπορούν να βλάψουν την όραση.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει όλοι να λαμβάνουν συμπληρώματα;

Όχι. Αυτά προορίζονται για συγκεκριμένα στάδια ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας και οι δόσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τη συνήθη πρόσληψη τροφής. Ένας οφθαλμίατρος θα πρέπει να αποφασίσει εάν είναι κατάλληλο.

Μπορεί η διατροφή να αντιστρέψει την υπάρχουσα απώλεια όρασης;

Όχι. Η διατροφή μπορεί να υποστηρίξει την μακροπρόθεσμη υγεία των ματιών, αλλά δεν μπορεί να αντιστρέψει τον καταρράκτη, το γλαύκωμα, τη βλάβη του αμφιβληστροειδούς ή την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. Νέες ή επιδεινούμενες αλλαγές στην όραση χρήζουν οφθαλμολογικής εξέτασης.

Συμπέρασμα

Οι καλύτερες τροφές για την υγεία των ματιών είναι γνωστές: φυλλώδη λαχανικά, πολύχρωμα λαχανικά, λιπαρά ψάρια, αυγά, ξηροί καρποί, σπόροι, όσπρια και πηγές πρωτεϊνών πλούσιες σε ψευδάργυρο.

Τα ευρύτερα στοιχεία υποστηρίζουν το συνολικό διατροφικό πρότυπο, όχι κάποιο θαυματουργό συστατικό. Η διατροφή λειτουργεί καλύτερα σε συνδυασμό με την αποχή από το κάπνισμα, τον έλεγχο του διαβήτη και της αρτηριακής πίεσης, την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις τακτικές οφθαλμολογικές εξετάσεις.

Πηγές: