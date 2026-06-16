Γεωργιάδης: Η Ελλάδα ζητά αναβολή εφαρμογής της Οδηγίας για την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

Στο Λουξεμβούργο βρίσκεται σήμερα, Τρίτη (16/06/2026), ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, για το Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριο θέμα του συμβουλίου, είναι η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη βιοτεχνολογία και η απλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης των νέων τεχνολογικών υγείας.

Κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο, ο Άδωνις Γεωργιάδης συνεχάρη την Κυπριακή Προεδρία, για την ολοκλήρωση της συμφωνίας για τα κρίσιμα φάρμακα (Critical Medicines Act) και δήλωσε:

«Σήμερα συζητούμε μια σημαντική απλοποίηση της νομοθεσίας με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την αξιοποίηση της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (HTA), ώστε να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Ωστόσο, θέτουμε ως Ελλάδα το ζήτημα της αναβολή της Οδηγίας για την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων (Urban Wastewater Treatment Directive), του οποίου η εφαρμογή από 1/1/2027 μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη διαθεσιμότητα των φαρμάκων στην Ευρώπη και να οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις τιμών. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουμε».

Το ζήτημα της αναβολής της συγκεκριμένης οδηγίας έχει θέσει εδώ και καιρό η ευρωπαϊκή και ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Μπροστά, μάλιστα, στο ενδεχόμενο αναβολής της εφαρμογής της για κάποια χρόνια, μέχρι το 2030, υπάρχουν προτάσεις για ένταξη στο επενδυτικό clawback, δαπανών από περιβαλλοντικά έργα στα εργοστάσια.

Ο υπουργός Υγείας τοποθετήθηκε και για τον ευρωπαϊκό νόμο για τη βιοτεχνολογία, τονίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική, ώστε να αντιστραφεί η τάση υπέρ της Κίνας, της Ινδίας και των ΗΠΑ στο κομμάτι των επενδύσεων για ιατροτεχνολογική έρευνα και καινοτομία.

Η δεύτερη παρέμβαση μου σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της ΕΕ στο Λουξεμβούργο για τον Ευρωπαϊκό Νόμο για την Βιοτεχνολογία. Η Ευρώπη πρέπει να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική και λιγότερο γραφειοκρατική και να δώσει ισχυρά κίνητρα για να παράγεται καινοτομία εδώ. pic.twitter.com/EYCRpbc7e4 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 16, 2026

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