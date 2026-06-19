ΣΦΕΕ: Ικανοποίηση για το ευρωπαϊκό ψήφισμα σχετικά με τα αστικά λύματα και τη συμβολή Γεωργιάδη

Συνάντηση με τον υπουργό Υγείας ζητεί ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) 

Διονυσία Προκόπη

ΣΦΕΕ: Ικανοποίηση για το ευρωπαϊκό ψήφισμα σχετικά με τα αστικά λύματα και τη συμβολή Γεωργιάδη
AP
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  • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε αναβολή της εφαρμογής της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, καθώς και νέα αξιολόγηση των επιπτώσεων στη φαρμακευτική αγορά και την πρόσβαση στα φάρμακα.
  • Η πρωτοβουλία για την αναβολή υποστηρίχθηκε κυρίως από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
  • Παρά την πρόοδο για τα αστικά λύματα, ο ΣΦΕΕ επισημαίνει την πίεση που προκαλούν οι υποχρεωτικές επιστροφές (clawback) στα φάρμακα και ζητά συνάντηση με τους υπουργούς Υγείας και Οικονομικών.
  • Ο ΣΦΕΕ ζητά να συζητηθούν τα σημειώματα του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων για τις υποχρεωτικές επιστροφές του 2025, καθώς και η εξέλιξη των πωλήσεων το 2026.
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Την αναβολή της εφαρμογής της Οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, ζήτησε με ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκφράζοντας ωστόσο την ισχυρή στήριξή του στους περιβαλλοντικούς στόχους της. Παράλληλα, ζήτησε νέα αξιολόγηση των επιπτώσεων που ενδέχεται να έχει η εφαρμογή της Οδηγίας στη φαρμακευτική αγορά και στην πρόσβαση των πολιτών στα φάρμακα. Υπενθυμίζεται ότι η οδηγία αφορά την απομάκρυνση μικρορύπων από τα αστικά απόβλητα.

Το ψήφισμα στηρίχτηκε κυρίως, από τους ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Υπενθυμίζεται πως ο Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη συμμετοχή του στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έθεσε για μία ακόμη φορά το ζήτημα της αναβολής εφαρμογής της συγκεκριμένης Οδηγίας. Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υιοθέτηση του ψηφίσματος από το Ευρωκοινοβούλιο, σημειώνοντας ότι «η λογική αρχίζει να επιστρέφει στην Ευρώπη».

Από την πλευρά της φαρμακοβιομηχανίας, ο ΣΦΕΕ αναγνωρίζει ως καταλυτική τη συμβολή του Άδωνι Γεωργιάδη στην εξέλιξη της υπόθεσης. Σε επιστολή του προς τον υπουργό Υγείας, ο ΣΦΕΕ αναφέρει ότι οι προσωπικές ενέργειες του κ. Γεωργιάδη, «είχαν ως αποτέλεσμα το ΕΡΡ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) να ζητήσει από την Κομισιόν να εκπονήσει νέα ανεξάρτητη μελέτη μέσα στο 2026, για τις ουσίες που υπάρχουν στα αστικά λύματα και να κατανείμει τις ευθύνες σε όλους τους τομείς βάσει της Αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει"».

Αμέσως μετά, όμως, ο Σύνδεσμος επανέρχεται στην «γκρίζα» επικαιρότητα του clawback, ζητώντας από τον Υπουργό συνάντηση. Όπως τονίζει ο ΣΦΕΕ, η επιτυχία σχετικά με την επεξεργασία των λυμάτων, «δεν αλλάζει την ασφυκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο παρόν για τα φάρμακα, ιδιαίτερα τα καινοτόμα, λόγω των υποχρεωτικών επιστροφών».

Καθώς την επόμενη εβδομάδα αναμένονται τα σημειώματα του ΕΟΠΥΥ για τις υποχρεωτικές επιστροφές του 2025, ο ΣΦΕΕ επαναλαμβάνει το αίτημά του για κοινή συνάντηση με τους υπουργούς Υγείας και Οικονομικών, ώστε να τεθούν επί τάπητος και τα σημειώματα των νοσοκομείων για το 2025 με επιστροφές 80,7%, όπως και η εξέλιξη των πωλήσεων, σε αυτά τα κανάλια για το 2026 σε σχέση με το 2025.

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