Το 45% των Ελλήνων έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιοτικού το 2024 - «Πρωταθλητές» τα νησιά

Υπερκατανάλωση, μη συμμόρφωση με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και αυξημένη συνταγογράφηση ισχυρότερων αντιβιοτικών που συμβάλλουν στη μικροβιακή αντοχή, κατέγραψε ανάλυση του ινστιτούτου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. 

Διονυσία Προκόπη

Το 45% των Ελλήνων έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιοτικού το 2024 - «Πρωταθλητές» τα νησιά
Bigstock®
ΦΑΡΜΑΚΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το 45% των Ελλήνων έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιοτικού μέσα στο 2024.
  • Περίπου το 40% των αντιβιοτικών που χορηγούνταν πριν από το 2020 δεν συνταγογραφούνταν.
  • Η συνταγογράφηση αντιβιοτικών είναι υψηλότερη στα παιδιά, σε ηλικίες άνω των 55 ετών και σε νησιωτικές περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση.
Snapshot powered by AI

Δεδομένα για την εξωνοσοκομειακή συνταγογράφηση αντιβιοτικών στη χώρα μας, για το διάστημα 2018 - 2024, παρουσίασε το υπουργείο Υγείας και το Ινστιτούτο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ). Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΥΚΑ.

Η Ελλάδα βρίσκεται εδώ και χρόνια, στην πρώτη θέση κατανάλωσης αντοβιοτικών στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων(ECDC). Όπως σημείωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την έναρξη της συνέντευξης Τύπου, την Παρασκευή (19/06/2026), η ανάλυση του επιστημονικού Ινστιτούτου του ΠΙΣ, μέτρησε την πορεία της κατανάλωσης των αντιβιοτικών στην Ελλάδα, πριν και μετά την εφαρμογή της υποχρεωτικής χορήγησης αντιβιοτικού και χορήσης μόνο με ιατρική συνταγή. Ο υπουργός Υγείας υπενθύμισε ότι η υπερκατανάλωση αντιβιοτικών αποτελεί κύρια αιτία για τη μικροβιακή αντοχή στα νοσοκομεία.

Η υποχρεωτική συνταγογράφηση των αντιβιοτικών εφαρμόστηκε τον Σεπτέμβριο του 2020, εντός δηλαδή της πανδημίας της covid-19, παράγοντας που δυσκολεύει την εξαγωγή συμπερασμάτων για το συγκεκριμένο διάστημα. Η πληθυσμιακή βάση έχει αντληθεί από την ΕΛΣΤΑΤ, ενώ τα στοιχεία αφορούν συσκευασίες αντιβιοτικών και αντλήθηκαν από τον ΕΟΦ. Τα ευρήματα του ΠΙΣ συνοψίζονται στα εξής:

  • Το 40% των συσκευασιών που χορηγούνταν μηνιαίως πριν από την εφαρμογή του μέτρου, δεν συνταγογραφούνταν
  • Το 45% του πληθυσμού παίρνει τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιοτικού μέσα σε έναν χρόνο
  • Οι συνταγογραφούμενες κινολόνες φαίνεται να υπερβαίνουν τον συνιστώμενο αριθμό από τον Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Σε σχέση με τη σύσταση του ΠΟΥ για τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών πρώτης γραμμής, η Ελλάδα υπολείπεται κατά 20-25%. Αυτό σημαίνει ότι συνταγογραφούνται πιο ισχυρά αντιβιοτικά, τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής.

Ηλικιακή και γεωγραφική κατανομή

Η συνταγογράφηση αντιβιοτικών είναι αυξημένη στα παιδιά. Στους άνδρες, αυξάνεται όσο αυξάνει η ηλικία, από 55 ετών και άνω. Τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, η συνταγογράφηση αντιβιοτικών κορυφώνεται στα 80-85 έτη. Στις γυναίκες παρατηρείται μεγαλύτερη συνταγογράφηση σε σχέση με τους άνδρες, στις ηλικίες 20-45 ετών, υποδηλώνοντας πιθανόν, λοιμώξεις του ουτοποιητικού συστήματος.

Το 2024, είναι το πρώτο «καθαρό» έτος μετά την πανδημία. Εκεί παρατηρείται μεγαλύτερη συνταγογράφηση αμοξυκιλλίνης και κλαβουλανικού οξέως, που αποτελούν αντιβιοτικά πρώτης γραμμή, ακολουθούμενα από κάποιες κεφαλοσπορίνες.

Ωστόσο, μόλις το 9% συνταγογραφείται εντός θεραπευτικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με την ανάλυση του ΠΙΣ. Το στοιχείο αυτό χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση, όπως επισημάνθηκε, καθώς δεν μπορεί να εξαχθεί αυτή τη στιγμή συμπέρασμα, για τη συμπεριφορά των γιατρών.

Πιο συχνός λόγος συνταγογράφησης αντιβιοτικού είναι οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, συγκεντρώνοντας το 20-21% της συνολικής συνταγογράφησης. Ακολουθούν οι λοιμώξεις του ουροποιητικού με 15%, οι ωτίτιδες με 5%.

Ανά ιατρική ειδικότητα, στην πρώτη θέση είναι οι παθολόγοι και οι γενικοί ιατροί με 35%, ακολουθούν οι παιδίατροι με 12,5%, οι οδοντίατροι με 7-8% και οι ουρολόγοι και γυναικολόγοι με ποσοστό άνω του 5%.

Σε συνταγογραφούμενες συσκευασίες αντιβιώσεων, η κατανομή διαφοροποιείται λίγο, καθώς στις πρώτες θέσεις είναι οι ουρολόγοι, γενικοί γιατροί, γναθοχειρουργοί, παθολόγοι, ΩΡΛ, παιδίατροι, πνευμονολόγοι και ακολουθούν, νεφρολόγοι, δερματολόγοι και γυναικολόγοι.

Η γεωγραφική κατανομή έγινε με βάση της συνταγογραφούμενες συσκευασίες ανά 1.000 κατοίκους. Λευκάδα, Ζάκυνθος, Ηράκλειο Κρήτης, Κέρκυρα, Κυκλάδες, Χανιά και Κόρινθος φαίνεται να ξεπερνούν τις 130 συνταγογραφούμενες συσκευασίες τον μήνα. Συγκριτικά, η Ευρυτανία και η Φωκίδα έχουν 75 κουτιά αντιβίωσης ανά χίλιους κατοίκους, τον μήνα. Αυτό δείχνει ότι η συνταγογράφηση αντιβιοτικών είναι υψηλότερη σε νησιωτικές περιοχές, που συγκεντρώνουν και υψηλή τουριστική κίνηση κατά τους θερινούς μήνες.

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι η υποχρεωτική συνταγογράφηση βελτίωσε την επιτήρηση των αντιβιοτικών, ότι η χώρα μας υπολείπεται των συστάσεων του ΠΟΥ και ότι δεν τηρείται πλήρως η συμμόρφωση με τα θεραπευτικά πρωτπόκολλα.

Την παρουσίαση των ευρημάτων, έκανε εκ μέρους του Ινστιτούτου του ΠΙΣ, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, Χάρης Βαβουρανάκης. Όπως επισήμανε ο καθηγητής Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αχιλλέας Γραβάνης, η ανάλυση του ΠΙΣ τεκμηριώνει την υπερκατανάλωση αντιβιοτικών στη χώρα μας και καταγράφει για πρώτη φορά στρεβλώσεις του συστήματος, όπως και δεδομένα που προσανατολίζουν σε συμπεριφορές. Ωστόσο, χρειάζεται περαιτέρω, οργανωμένη ανάλυση.

Η γενικότερη αύξηση που καταγράφεται στη συνταγογράφηση αντιβιοτικών σε σχέση με το 2018 και 2019, οφείλεται στο ότι πριν την απαγόρευση, δεν καταγραφόταν το σύνολο των χορηγούμενων αντιβιώσεων, επισήμανε ο γενικός γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας, Άρης Αγγελής.

Τέλος, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου του ΠΙΣ προανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα θα διεξαχθεί συνέδριο για το θέμα της κατανάλωσης αντιβιοτικών στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Βρέθηκε ο Καργάκης που έδωσε εντολή για την έκρηξη στο σπίτι του Φραγκιαδάκη

12:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άλμα 37% στα έσοδα του ελληνικού τουρισμού στο α’ τετράμηνο παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για το νοσοκομείο Ρόδου: Αυτή είναι η βάνα νερού που έσπασε και πήρε έκταση στα ΜΜΕ

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Το φιάσκο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν: Πώς η «συμφωνία του αιώνα έγινε κατάρα» - Το ανοιχτό μέτωπο του Λιβάνου και τα μαθήματα του παρελθόντος

12:32ΚΟΣΜΟΣ

«Φτιάξαμε ένα τέρας»: Γιατί εταιρίες-κολοσσοί βάζουν φρένο στη χρήση AI από τους εργαζόμενους

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Το Μαύρο Κουτί της Γης: Μέσα στην παράξενη κατασκευή που θα καταγράψει το τέλος της ανθρωπότητας

12:26ΦΑΡΜΑΚΟ

Το 45% των Ελλήνων έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιοτικού το 2024 - «Πρωταθλητές» τα νησιά

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Σε κρίσιμη κατάσταση ο τρίχρονος που πέταξε σε λάκκο κροκοδείλων, 30χρονος με νοητική υστέρηση

12:16ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Χακίμι παραπέμπεται σε δίκη για την υπόθεση βιασμού

12:15ΕΛΛΑΔΑ

L’Étape Greece by Tour de France: Η καρδιά του cycling χτυπά ξανά στη Σπάρτη τον Απρίλιο του 2027

11:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Servicers για νόμο Κατσέλη: Άμεσα εφαρμοστέα η απόφαση του Αρείου Πάγου αλλά επειδή χρειάζονται… αποσαφηνίσεις οι δανειολήπτες να συνεχίσουν να καταβάλλουν όλη τη μηνιαία δόση

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 34χρονος εκβίαζε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ - Δεν βρέθηκαν τα χρήματα

11:50ΕΛΛΑΔΑ

«Βγήκαν απ'τα ρούχα τους»: Για 19η χρονιά διοργανώνεται η Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Πεντάγωνο: Εκτόξευσε 2.000 πυραύλους μέσα σε 96 ώρες κατά του Ιράν με την τεχνητή νοημοσύνη «Grok» - Είχε εμπλοκή η ΑΙ στο πολύνεκρο χτύπημα σε νηπιαγωγείο στην Μινάμπ;

11:44WHAT THE FACT

Αυτά τα τρόφιμα καλό είναι να μην τα βάζετε στο ψυγείο

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διάζωμα στη Λεωφόρο Κηφισού - Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων

11:35ΥΓΕΙΑ

Γιατί τα αυγά δεν είναι ίδια για όλους: Το διατροφικό παράδοξο που αλλάζει όσα ξέραμε

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς για σχέδιο αποκατάστασης των Προσφυγικών: «Κανένας μόνος – Φροντίδα για όλους»

11:25WHAT THE FACT

Νέα απάτη στα ΑΤΜ: Η κίνηση που πρέπει να κάνετε για να μην σας κλέψουν

11:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο ποδοσφαιριστής που έσπασε το πόδι του Κονέ είχε τραυματίσει σοβαρά και τον Νειμάρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:23ΚΟΣΜΟΣ

Σε κρίσιμη κατάσταση ο τρίχρονος που πέταξε σε λάκκο κροκοδείλων, 30χρονος με νοητική υστέρηση

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες προειδοποιούν: Το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα έχει συσσωρεύσει ενέργεια 1.000 ετών - «Έρχεται μεγάλος σεισμός»

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 34χρονος εκβίαζε 13χρονο και του απέσπασε 370.000 ευρώ - Δεν βρέθηκαν τα χρήματα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο προϊστορικός θηρευτής του Λαγοκέφαλου: Ποιος είναι ο φυσικός του αντίπαλος στις ελληνικές θάλασσες

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα... εκτός Ελλάδας - Ο ρόλος του αντικυκλώνα για τη χώρα μας

11:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο ποδοσφαιριστής που έσπασε το πόδι του Κονέ είχε τραυματίσει σοβαρά και τον Νειμάρ

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ποδοσφαιρικό αγώνα: Νεκρός 14χρονος μετά από σουτ που δέχτηκε στο στήθος

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Πολ Έιβερι: Τραγικό τέλος για τον ηθοποιό του All My Children και τη σύζυγό του - Σκοτώθηκαν από φωτιά στο σπίτι τους

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Όμηρος της Χαμάς για 739 ημέρες: Βιασμοί, εξευτελισμοί, κτηνωδία - «Κάθε δευτερόλεπτο ήταν σαν μια ζωή»

10:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ήξερε πολύ καλά τι έκανε, παιδιά δολοφονούνται σε σχολική γιορτή»: Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου για την αδέσποτη σφαίρα που σκότωσε τον 11χρονο Μάριο στο Μενίδι

12:32ΚΟΣΜΟΣ

«Φτιάξαμε ένα τέρας»: Γιατί εταιρίες-κολοσσοί βάζουν φρένο στη χρήση AI από τους εργαζόμενους

10:30WHAT THE FACT

Κίνδυνος από το σκιαγραφικό της μαγνητικής: Πώς μια απλή εξέταση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός σε βάφτιση στην Κρήτη: Ιερέας έδιωξε τους νονούς και σταμάτησε το μυστήριο

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Αποτροπιασμός στη Βρετανία: 30χρονος πέταξε τρίχρονο νήπιο στους κροκόδειλους - Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Τα 14 ελληνικά χωριά της Μακεδονίας που δόθηκαν στην Αλβανία - Τι προέβλεπε το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1925

12:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Βρέθηκε ο Καργάκης που έδωσε εντολή για την έκρηξη στο σπίτι του Φραγκιαδάκη

12:26ΦΑΡΜΑΚΟ

Το 45% των Ελλήνων έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιοτικού το 2024 - «Πρωταθλητές» τα νησιά

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Η τελευταία της επαφή και το κινητό που «σιώπησε» ξαφνικά – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

11:50ΕΛΛΑΔΑ

«Βγήκαν απ'τα ρούχα τους»: Για 19η χρονιά διοργανώνεται η Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Συνελήφθη Βρετανίδα ηθοποιός που προσπάθησε να εισάγει 320 κιλά μεθαμφεταμίνης στη χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ